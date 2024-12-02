Для домашнего теста на беременность проводится анализ мочи на наличие гормона под названием ХГЧ. Во время беременности ваш организм вырабатывает много ХГЧ. Домашние тесты на беременность на дому являются очень точными.

Если ваш домашний тест на беременность говорит о том, что вы не беременны, но вы все еще думаете, что можете быть беременны: