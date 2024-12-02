Беременность начинается с оплодотворения (когда сперма попадает в яйцеклетку) и заканчивается родами (когда рождается ребенок). Беременность длится около 9 месяцев.
Как я могу узнать, беременна ли я?
Вы должны заподозрить, что забеременели, если:
У вас задержка менструации на неделю или более
Существуют следующие симптомы беременности:
набухание, болезненность молочных желез;
тошноту и рвоту.
более частая потребность к мочеиспусканию, чем обычно;
ощущение слабости и усталости;
снижение или увеличение аппетита по сравнению с обычным.
Чтобы узнать, беременны ли вы, пройдите тест на беременность. Вы можете купить тест в аптеке без рецепта. Или вы можете пройти обследование в кабинете врача или в клинике.
Анализы на беременность в домашних условиях
Для домашнего теста на беременность проводится анализ мочи на наличие гормона под названием ХГЧ. Во время беременности ваш организм вырабатывает много ХГЧ. Домашние тесты на беременность на дому являются очень точными.
Если ваш домашний тест на беременность говорит о том, что вы не беременны, но вы все еще думаете, что можете быть беременны:
Подождите несколько дней и выполните еще один домашний тест на беременность
Врачебные анализы на беременность
Врачи обычно проводят тот же самый анализ мочи на беременность, который вы делаете дома. Но иногда они назначают анализ крови на ХГЧ. Анализ крови еще более точен, чем анализ мочи. Анализ крови может выявить наличие у вас беременности еще до задержки менструации.
Иногда врачи проводят тест для измерения точного количества ХГЧ в крови. В начале беременности уровень ХГЧ обычно удваивается каждые 2 дня. Проверка уровня ХГЧ с интервалом в несколько дней позволяет врачу подтвердить, что беременность развивается нормально.
Когда родится мой ребенок?
Ваш срок родов — это дата ожидаемого рождения ребенка. Существует 2 способа определить предполагаемый срок родов:
По дате последней менструации
По данным ультразвукового исследования
Ваш предполагаемый срок родов наступит через 40 недель после первого дня последней менструации. Вы даже не беременны на неделе 1, потому что 40 недель отсчитываются от Вашей последней менструации, а не от дня, когда сперма попала в яйцеклетку или «оплодотворила» ее. Обычно беременность начинается в конце второй недели или в начале третьей, в зависимости от того, когда у женщины происходит овуляция.
Прибавить 40 недель сложно, поэтому вместо этого:
Берут первый день вашей последней менструации, например, это 7 апреля
Отнимают 3 месяца — получается 7 января
Прибавляют 7 дней — получается 14 января
Прибавляют 1 год — ваш срок родов наступит 14 января следующего года
Ультразвуковое исследование позволяет получить информацию о вашей беременности. С помощью ультразвука врачи измеряют размер и определяют другие особенности плода. На основании этого они определяют срок беременности в неделях. Это позволяет им определить предполагаемый срок родов.
Младенцы редко рождаются точно в срок родов, но обычно роды происходят близко к нему. Ребенок может родиться в любое время, начиная с 3 недель до предполагаемого срока родов и до 2 недель после этого срока. Младенцы, родившиеся более чем за 3 недели до срока родов, являются недоношенными.
На каком этапе беременности я нахожусь?
Важно знать, на каком этапе беременности вы находитесь. Врачи ищут различные проблемы и выполняют различные действия в определенных сроках беременности. Как правило, они называют срок беременности в:
неделях;
триместрах.
Как и в случае с предполагаемым сроком родов, 40 недель беременности отсчитываются с первого дня вашей последней менструации. Так ваш врач может сказать: «Срок вашей беременности — 20 недель».
Врачи также разделяют 40 недель беременности на 3 периода, называемые триместрами.
1-й триместр: с 0 до 12 недель беременности
2-й триместр: с 13 до 24 недель беременности
3-й триместр: с 25 недель до родов