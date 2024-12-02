Что происходит после оплодотворения?

Что происходит после оплодотворения?

Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к слизистой оболочке матки и начинает расти, образуя 2 отдельные структуры:

эмбрион;

плаценту.

Эмбрион является частью оплодотворенной яйцеклетки, которая в конечном итоге становится ребенком. Приблизительно в сроке 10 недель эмбрион уже называется плодом.

Плацента развивается из оплодотворенной яйцеклетки, но не становится частью ребенка. Это орган, который обеспечивает питание растущего эмбриона. Одной стороной плацента прикреплена к внутренней части матки.

Через несколько недель пуповина вырастает из другой стороны плаценты. Пуповина соединяет эмбрион с плацентой. Кровь из эмбриона попадает через пуповину в плаценту. В плаценте кровь эмбриона насыщается кислородом и питательными веществами из вашей крови. Затем кровь, богатая питательными веществами, перемещаются через пуповину к Вашему ребенку. Сразу после рождения ребенка плацента выходит из матки и рождается. По этой причине плацента называется последом.

Развивается амниотический мешок, который окружает эмбрион. Он наполнен жидкостью, в которой плавает и растет эмбрион. Жидкость помогает защитить эмбрион от повреждений.

Этапы в развитии вашего плода:

на 5 неделе беременности: начинают развиваться большинство органов, после чего развивается головной и спинной мозг;

10 недель: эмбрион считается плодом;

12 недель: образуются большинство органов;

14 недель: врачи могут определить пол плода;

от 16 до 20 недель: вы можете чувствовать шевеления;

24 недели: плод имеет шансы на выживание вне матки.

Легкие плода продолжают развиваться почти до момента рождения. Головной мозг продолжает развиваться на протяжении всей беременности и в первый год после рождения.