Недели беременности подсчитываются с первого дня последней менструации. Обычно ребенок рождается в сроке 40 недель. Вы даже не беременны на неделе 1, потому что 40 недель отсчитываются от Вашей последней менструации, а не от дня, когда сперма попала в яйцеклетку или «оплодотворила» ее. Обычно беременность начинается в конце второй недели или в начале третьей, в зависимости от того, когда Ваш организм овулирует.
Как начинается беременность?
Началом беременности является оплодотворение. Примерно через 14 дней после первого дня последней менструации из яичников выходит яйцеклетка. Если у вас был секс за несколько дней до или после высвобождения яйцеклетки, сперма может вступить в контакт с яйцеклеткой или «оплодотворить» яйцеклетку. Оплодотворение происходит в маточных трубах, которые соединяют яичники с маткой. Это маточные трубы. Оплодотворенная яйцеклетка называется зиготой.
От оплодотворения до имплантации
Раз в месяц яйцеклетка выходит из яичника в маточную трубу. После полового акта семенная жидкость двигается из влагалища к маточным трубам, где сперматозоид может оплодотворить яйцеклетку. Клетки оплодотворенной яйцеклетки продолжают делиться по мере движения яйцеклетки в матку, где она имплантируется в стенке матки.
Что происходит после оплодотворения?
Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к слизистой оболочке матки и начинает расти, образуя 2 отдельные структуры:
эмбрион;
плаценту.
Эмбрион является частью оплодотворенной яйцеклетки, которая в конечном итоге становится ребенком. Приблизительно в сроке 10 недель эмбрион уже называется плодом.
Плацента развивается из оплодотворенной яйцеклетки, но не становится частью ребенка. Это орган, который обеспечивает питание растущего эмбриона. Одной стороной плацента прикреплена к внутренней части матки.
Через несколько недель пуповина вырастает из другой стороны плаценты. Пуповина соединяет эмбрион с плацентой. Кровь из эмбриона попадает через пуповину в плаценту. В плаценте кровь эмбриона насыщается кислородом и питательными веществами из вашей крови. Затем кровь, богатая питательными веществами, перемещаются через пуповину к Вашему ребенку. Сразу после рождения ребенка плацента выходит из матки и рождается. По этой причине плацента называется последом.
Развивается амниотический мешок, который окружает эмбрион. Он наполнен жидкостью, в которой плавает и растет эмбрион. Жидкость помогает защитить эмбрион от повреждений.
Этапы в развитии вашего плода:
на 5 неделе беременности: начинают развиваться большинство органов, после чего развивается головной и спинной мозг;
10 недель: эмбрион считается плодом;
12 недель: образуются большинство органов;
14 недель: врачи могут определить пол плода;
от 16 до 20 недель: вы можете чувствовать шевеления;
24 недели: плод имеет шансы на выживание вне матки.
Легкие плода продолжают развиваться почти до момента рождения. Головной мозг продолжает развиваться на протяжении всей беременности и в первый год после рождения.
Беременность двойней
Существует два типа беременностей двойней.
Двуяйцевые близнецы развиваются при высвобождении 2 яйцеклеток и оплодотворении обоих яйцеклеток 2 различными сперматозоидами. Каждая яйцеклетка превращается в эмбрион с уникальным набором генов.
Однояйцевые близнецы получаются, когда одна оплодотворенная яйцеклетка разделяется на 2 отдельные зиготы. Поскольку одна яйцеклетка была оплодотворена одним сперматозоидом, 2 эмбриона содержат одинаковый набор генов.
Тройни и другие многоплодные беременности развиваются таким же образом.