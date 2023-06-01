Как врачи могут определить, есть ли у человека фибромы матки?

Как врачи могут определить, есть ли у человека фибромы матки?

Врачи могут выполнить гинекологический осмотр и назначить анализы. Во время гинекологического осмотра ваш врач надавливает на живот, чтобы определить размер и форму матки и яичников. Врачи также осматривают влагалище и шейку матки (нижняя часть матки) с помощью инструментов, чтобы проверить на наличие каких-либо проблем.

Чтобы подтвердить наличие у вас фибром, врач может выполнить другие обследования, в том числе:

ультразвуковое исследование с помощью продолговатого датчика, вводимого во влагалище (трансвагинальное ультразвуковое исследование);

ультразвуковое исследование, проводимое после введения врачом жидкости в матку, чтобы осмотреть ее внутреннее строение;

МРТ (магнитно-резонансная томография) — визуализирующее исследование, при котором используется сильное магнитное поле для создания подробного изображения внутренней структуры организма;

биопсия слизистой оболочки матки.

При биопсии, врач удаляет небольшое количество ткани из слизистой оболочки вашей матки. Ткань исследуется под микроскопом, чтобы убедиться в отсутствии у вас более серьезной проблемы, например, рака матки.