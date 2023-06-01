Что такое фиброма матки?
Фиброма матки — это опухоль матки (утробы) у женщин. Матка — это орган, в котором ребенок растет до рождения. Фибромы не являются раком, но они могут вызывать боли и кровотечение, а также другие симптомы.
Фибромы необходимо лечить, только если они вызывают какие-либо симптомы; большинство фибром не требуют лечения.
К возрасту 45 лет до 7 из 10 женщин европеоидной расы и до 8 из 10 женщин негроидной расы имеют одну или несколько фибром
Фибромы могут быть крошечными, а могут быть и большими, как баскетбольный мяч
Врачи проверяют наличие фибром в ходе физикального осмотра и при ультразвуковом исследовании (обследование, при котором с помощью звуковых волн создается изображение внутреннего содержимого матки)
Фибромы чаще встречаются у женщин, имеющих избыточный вес
Чтобы избавиться от симптомов, таких как боль, или сделать возможным деторождение, вам может потребоваться хирургическое вмешательство
Что является причиной фибром матки?
Врачи не знают причины развития фибром.
Высокие уровни женских половых гормонов эстрогенов и прогестерона приводят к росту фибром. Фибромы склонны к росту при повышении уровня этих гормонов во время беременности. Во время менопаузы, когда уровни этих гормонов снижаются, фибромиомы имеют тенденцию к уменьшению.
Какими симптомами проявляются фибромы матки?
Многие фибромы не вызывают симптомов. Ваши симптомы могут зависеть от:
количества фибром в вашем организме;
расположения фибром в матке;
размера (более крупные фибромы чаще вызывают симптомы).
Симптомы фибром могут включать:
более выраженные кровотечения во время менструаций или боле длительные менструации (аномальное влагалищное кровотечение);
анемию (низкое количество эритроцитов) из-за сильного менструального кровотечения;
боль, давление или чувство тяжести в нижней части живота;
постоянную или внезапную потребность в мочеиспускании (потребность мочиться);
запор (затруднение в отхождении каловых масс);
затрудненное мочеиспускание;
отечность области живота.
Фибромы также могут вызывать проблемы во время беременности, в том числе:
проблемы с наступлением беременности;
выкидыш (когда беременность завершается до 20 недель, прежде чем ребенок становится жизнеспособным вне вашего тела);
слишком раннее начало родовой деятельности;
неправильное положение ребенка в матке;
слишком большую кровопотерю после родов (послеродовое кровотечение).
Фибромы могут вырастать столь большими, что они начинают получать недостаточно крови. Из-за этого они начинают сморщиваться и вызывают боль.
Как врачи могут определить, есть ли у человека фибромы матки?
Врачи могут выполнить гинекологический осмотр и назначить анализы. Во время гинекологического осмотра ваш врач надавливает на живот, чтобы определить размер и форму матки и яичников. Врачи также осматривают влагалище и шейку матки (нижняя часть матки) с помощью инструментов, чтобы проверить на наличие каких-либо проблем.
Чтобы подтвердить наличие у вас фибром, врач может выполнить другие обследования, в том числе:
ультразвуковое исследование с помощью продолговатого датчика, вводимого во влагалище (трансвагинальное ультразвуковое исследование);
ультразвуковое исследование, проводимое после введения врачом жидкости в матку, чтобы осмотреть ее внутреннее строение;
МРТ (магнитно-резонансная томография) — визуализирующее исследование, при котором используется сильное магнитное поле для создания подробного изображения внутренней структуры организма;
биопсия слизистой оболочки матки.
При биопсии, врач удаляет небольшое количество ткани из слизистой оболочки вашей матки. Ткань исследуется под микроскопом, чтобы убедиться в отсутствии у вас более серьезной проблемы, например, рака матки.
Как врачи лечат фибромы матки?
Вам не потребуется лечение, если только ваши симптомы не слишком вас беспокоят и не мешают вам забеременеть. Если фибромы растут или начинают вызывать серьезные симптомы, возможны следующие варианты лечения:
препараты, уменьшающие размер фибром и объем кровотечения;
иногда хирургическое вмешательство по удалению фибром или матки;
иногда процедуры для разрушения фибром и облегчения ваших симптомов.
Процедуры, которые могут разрушать фибромы, включают их замораживание или воздействие на них высокой температуры. Во время процедуры может использоваться ультразвуковое исследование или МРТ, чтобы помочь вашему врачу видеть фибромы.
Ваши фибромы могут уменьшиться сами по себе после менопаузы.