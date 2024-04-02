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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Половое созревание у девочек

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Что такое половое созревание?

Половое созревание — это период роста и развития, в который у детей и подростков развиваются физические признаки взрослых, например, грудь или лобковые волосы, и способность к воспроизводству (способность иметь детей). У девочек половое созревание обычно начинается в возрасте от 8,5 до 10 лет и длится около 4 лет.

Начало полового созревания у девушки зависит от следующего:

  • Масса тела: У девочек с избыточным весом половое созревание обычно начинается раньше

  • Питание: Девочки, у которых нет доступа к полноценному питанию или не могут его усвоить, половое созревание начинается позднее

  • Генетика. У дочерей матерей, у которых рано началось половое созревание, вероятнее всего, половое созревание также будет более ранним

Что вызывает половое созревание?

Вся репродуктивная система, включая половое созревание, контролируется гормонами. Гормоны — это химические вещества, которые вырабатываются в определенных частях вашего тела, которые проходят через кровь, чтобы давать сигналы другим частям тела о том, что им следует делать.

Половое созревание у девочек начинается, когда гормоны, выделяемые мозгом, вызывают развитие яичников. Затем яичники высвобождают гормон эстроген. Эстроген вызывает развитие репродуктивной системы девочек, в том числе ее:

  • Молочные железы

  • Влагалище

  • Яичники (парный орган, где образуются и хранятся яйцеклетки)

  • Матку (орган, в котором плод растет до своего рождения)

Менструальные циклы обычно начинаются через несколько лет после начала полового созревания.

Какие изменения происходят в период полового созревания?

Происходят следующие физические изменения, обычно в следующем порядке:

  • Во-первых, рост молочных желез: обычно наблюдается в возрасте от 8 до 13 лет

  • Вскоре после этого волосы начинают расти в подмышечных впадинах и в области половых органов

  • Происходит ускорение роста в длину: рост обычно замедляется, когда начинаются менструации

  • Менструальный цикл (менструации) начинаются примерно через 2–3 года после начала роста молочной железы

  • Рост у девочек обычно прекращается в возрасте от 14 до 16 лет

Первая менструация обычно наступает примерно в возрасте 13 лет, хотя она может начаться в любое время в возрасте от 10 до 16 лет. Менструации поначалу могут быть нерегулярными. Для нормализации менструального цикла может потребоваться до 5 лет. По мере роста девочек форма их тела изменяется. Бедра и бедренные кости у них становятся больше, и на них откладывается больше жира. Это нормальный компонент полового созревания у девочек.

Основные этапы полового развития

Во время полового созревания половое развитие происходит в определенной последовательности. Однако, когда именно начинаются изменения и как быстро они происходят, варьирует от человека к человеку. У девочек половое созревание начинается в возрасте от 8,5 до 10 лет и длится около 4 лет. Диаграмма показывает типичную последовательность и нормальный диапазон развития основных этапов полового развития.

Какие могут быть проблемы с половым созреванием?

Проблемы полового созревания обычно связаны с гормонами. Существует много различных проблем, связанных с гормонами, которые приводят к слишком малому количеству гормонов, поэтому:

Реже бывает ситуация, когда выделяется слишком много гормонов, и тогда у девушек возникает:

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.