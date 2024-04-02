Вся репродуктивная система, включая половое созревание, контролируется гормонами. Гормоны — это химические вещества, которые вырабатываются в определенных частях вашего тела, которые проходят через кровь, чтобы давать сигналы другим частям тела о том, что им следует делать.

Половое созревание у девочек начинается, когда гормоны, выделяемые мозгом, вызывают развитие яичников. Затем яичники высвобождают гормон эстроген. Эстроген вызывает развитие репродуктивной системы девочек, в том числе ее:

Молочные железы

Влагалище

Яичники (парный орган, где образуются и хранятся яйцеклетки)

Матку (орган, в котором плод растет до своего рождения)

Менструальные циклы обычно начинаются через несколько лет после начала полового созревания.