Что такое половое созревание?
Половое созревание — это период роста и развития, в который у детей и подростков развиваются физические признаки взрослых, например, грудь или лобковые волосы, и способность к воспроизводству (способность иметь детей). У девочек половое созревание обычно начинается в возрасте от 8,5 до 10 лет и длится около 4 лет.
Начало полового созревания у девушки зависит от следующего:
Масса тела: У девочек с избыточным весом половое созревание обычно начинается раньше
Питание: Девочки, у которых нет доступа к полноценному питанию или не могут его усвоить, половое созревание начинается позднее
Генетика. У дочерей матерей, у которых рано началось половое созревание, вероятнее всего, половое созревание также будет более ранним
Что вызывает половое созревание?
Вся репродуктивная система, включая половое созревание, контролируется гормонами. Гормоны — это химические вещества, которые вырабатываются в определенных частях вашего тела, которые проходят через кровь, чтобы давать сигналы другим частям тела о том, что им следует делать.
Половое созревание у девочек начинается, когда гормоны, выделяемые мозгом, вызывают развитие яичников. Затем яичники высвобождают гормон эстроген. Эстроген вызывает развитие репродуктивной системы девочек, в том числе ее:
Молочные железы
Влагалище
Яичники (парный орган, где образуются и хранятся яйцеклетки)
Матку (орган, в котором плод растет до своего рождения)
Менструальные циклы обычно начинаются через несколько лет после начала полового созревания.
Какие изменения происходят в период полового созревания?
Происходят следующие физические изменения, обычно в следующем порядке:
Во-первых, рост молочных желез: обычно наблюдается в возрасте от 8 до 13 лет
Вскоре после этого волосы начинают расти в подмышечных впадинах и в области половых органов
Происходит ускорение роста в длину: рост обычно замедляется, когда начинаются менструации
Менструальный цикл (менструации) начинаются примерно через 2–3 года после начала роста молочной железы
Рост у девочек обычно прекращается в возрасте от 14 до 16 лет
Первая менструация обычно наступает примерно в возрасте 13 лет, хотя она может начаться в любое время в возрасте от 10 до 16 лет. Менструации поначалу могут быть нерегулярными. Для нормализации менструального цикла может потребоваться до 5 лет. По мере роста девочек форма их тела изменяется. Бедра и бедренные кости у них становятся больше, и на них откладывается больше жира. Это нормальный компонент полового созревания у девочек.
Основные этапы полового развития
Во время полового созревания половое развитие происходит в определенной последовательности. Однако, когда именно начинаются изменения и как быстро они происходят, варьирует от человека к человеку. У девочек половое созревание начинается в возрасте от 8,5 до 10 лет и длится около 4 лет. Диаграмма показывает типичную последовательность и нормальный диапазон развития основных этапов полового развития.
Какие могут быть проблемы с половым созреванием?
Проблемы полового созревания обычно связаны с гормонами. Существует много различных проблем, связанных с гормонами, которые приводят к слишком малому количеству гормонов, поэтому:
Задержка полового созревания задерживается или вообще не начинается
Реже бывает ситуация, когда выделяется слишком много гормонов, и тогда у девушек возникает: