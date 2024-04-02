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Менструальный цикл

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Что такое менструальный цикл?

Менструальный цикл — это процесс, через который репродуктивная система проходит каждый месяц, чтобы высвобождать яйцеклетку из яичников и создать возможность забеременеть.

Менструальный цикл (менструация) — это ежемесячное кровотечение из влагалища, которое происходит в начале каждого менструального цикла. Во время менструации слизистая оболочка матки отслаивается и высвобождается в виде менструальной крови.

Во время ежемесячного менструального цикла:

  • Яйцеклетка созревает и высвобождается (процесс называется овуляцией)

  • Слизистая оболочка матки набухает вместе с кровеносными сосудами и готовится принять яйцеклетку, оплодотворенную сперматозоидами мужчины

  • Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к слизистой оболочке матки и начинает расти ИЛИ

  • Если яйцеклетка не оплодотворена, то она не прикрепляется, и слизистая оболочка матки отслаивается и отделяется в виде менструального кровотечения

Дни менструального цикла подсчитываются с первого дня одного менструального цикла до начала следующего менструального цикла. Менструальный цикл обычно длится от 25 до 35 дней, но может варьироваться в разные месяцы. Обычно менструальное кровотечение длится от 3 до 7 дней.

  • Менструальные циклы у девочек начинаются во время полового созревания, примерно в возрасте 13 лет, и прекращаются в момент менопаузы, в возрасте около 52 лет

  • Яичники высвобождают яйцеклетку (овуляция) примерно за 14 дней до начала менструации

  • Женщина скорее всего забеременеет, если у нее будет незащищенный половой акт в течение 3 дней до овуляции (примерно за 17 дней до начала менструации)

Какие могут быть проблемы с менструальным циклом?

Наиболее распространенными проблемами менструального цикла являются:

Наиболее распространенные причины, по которым менструальные циклы прекращаются:

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.