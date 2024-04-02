Менструальный цикл — это процесс, через который репродуктивная система проходит каждый месяц, чтобы высвобождать яйцеклетку из яичников и создать возможность забеременеть.

Менструальный цикл (менструация) — это ежемесячное кровотечение из влагалища, которое происходит в начале каждого менструального цикла. Во время менструации слизистая оболочка матки отслаивается и высвобождается в виде менструальной крови.

Во время ежемесячного менструального цикла:

Яйцеклетка созревает и высвобождается (процесс называется овуляцией)

Слизистая оболочка матки набухает вместе с кровеносными сосудами и готовится принять яйцеклетку, оплодотворенную сперматозоидами мужчины

Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к слизистой оболочке матки и начинает расти ИЛИ

Если яйцеклетка не оплодотворена, то она не прикрепляется, и слизистая оболочка матки отслаивается и отделяется в виде менструального кровотечения

Дни менструального цикла подсчитываются с первого дня одного менструального цикла до начала следующего менструального цикла. Менструальный цикл обычно длится от 25 до 35 дней, но может варьироваться в разные месяцы. Обычно менструальное кровотечение длится от 3 до 7 дней.