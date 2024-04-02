Что такое менструальный цикл?
Менструальный цикл — это процесс, через который репродуктивная система проходит каждый месяц, чтобы высвобождать яйцеклетку из яичников и создать возможность забеременеть.
Менструальный цикл (менструация) — это ежемесячное кровотечение из влагалища, которое происходит в начале каждого менструального цикла. Во время менструации слизистая оболочка матки отслаивается и высвобождается в виде менструальной крови.
Во время ежемесячного менструального цикла:
Яйцеклетка созревает и высвобождается (процесс называется овуляцией)
Слизистая оболочка матки набухает вместе с кровеносными сосудами и готовится принять яйцеклетку, оплодотворенную сперматозоидами мужчины
Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к слизистой оболочке матки и начинает расти ИЛИ
Если яйцеклетка не оплодотворена, то она не прикрепляется, и слизистая оболочка матки отслаивается и отделяется в виде менструального кровотечения
Дни менструального цикла подсчитываются с первого дня одного менструального цикла до начала следующего менструального цикла. Менструальный цикл обычно длится от 25 до 35 дней, но может варьироваться в разные месяцы. Обычно менструальное кровотечение длится от 3 до 7 дней.
Менструальные циклы у девочек начинаются во время полового созревания, примерно в возрасте 13 лет, и прекращаются в момент менопаузы, в возрасте около 52 лет
Яичники высвобождают яйцеклетку (овуляция) примерно за 14 дней до начала менструации
Женщина скорее всего забеременеет, если у нее будет незащищенный половой акт в течение 3 дней до овуляции (примерно за 17 дней до начала менструации)
Какие могут быть проблемы с менструальным циклом?
Наиболее распространенными проблемами менструального цикла являются:
Кровотечение, слишком обильное или в неподходящее время
ПМС (предменструальный синдром)
Наиболее распространенные причины, по которым менструальные циклы прекращаются: