Что такое женская репродуктивная система?
Женская репродуктивная система — это система женского тела, предназначенная для вынашивания и рождения детей. Женская репродуктивная система включает как наружные половые органы (вне организма), так и внутренние половые органы (внутри тела).
Наружные половые органы включают:
Половые губы: Две парные кожные складки, которые закрывают отверстие во влагалище
Клитор: Орган, где половые губы встречаются, который создает ощущение удовольствия во время секса
Отверстие во влагалище
Не все внешние половые органы — это «влагалище». Влагалище — это по сути только родовой канал.
Внутренние половые органы включают:
Влагалище: Родовой канал
Матка (утроба): Внутренний орган, в котором плод растет и развивается до рождения
Шейка матки: Толстый закругленный конец матки, который имеет отверстие для менструального кровотечения, которое необходимо для оттока менструальной крови и для родов
Яичники: Парный орган, который производит яйцеклетки и женские гормоны, такие как эстроген
Фаллопиевы трубы: Трубки, через которые яйцеклетки проходят из яичников в матку
Анатомия наружных женских половых органов
Анатомия внутренних женских половых органов
Как работает женская репродуктивная система?
Основные функции женской репродуктивной системы:
Половое созревание: Подготовка тела к деторождению
Менструальный цикл: Ежемесячный цикл производства яйцеклеток и кровотечений
Беременность: Зачатие и вынашивание ребенка
Яичники у новорожденной девочки уже имеют все яйцеклетки, которые у нее когда-либо будут. Но эти яйцеклетки не могут стать младенцами до тех пор, пока репродуктивная система девочки не пройдет серию изменений, называемых половое созревание. Во время полового созревания:
Гормоны (химические посредники), высвобождаемые мозгом, вызывают развитие яичников
Развивающиеся яичники высвобождают женский половой гормон эстроген
Эстроген вызывает развитие остальной части репродуктивной системы
Во время ежемесячного менструального цикла:
Яйцеклетка созревает и высвобождается (процесс называется овуляцией)
Слизистая оболочка матки отекает вместе с кровеносными сосудами и готовится к принятию яйцеклетки, если она оплодотворена сперматозоидами мужчины
Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к слизистой оболочке матки и начинает расти ИЛИ
Если яйцеклетка не оплодотворена, то она не прикрепляется, и слизистая оболочка матки отслаивается и отделяется в виде менструального кровотечения
Если женщина не беременна, менструальный цикл повторяется примерно один раз в месяц. Менструации у женщин происходят примерно до среднего возраста. Менопауза наступает, когда циклы прекращаются.
Зачатие — это когда сперматозоид мужчины соединяется с яйцеклеткой женщины (оплодотворяет ее). Оплодотворение обычно происходит в одной из фаллопиевых труб.
Оплодотворенная яйцеклетка перемещается вниз по фаллопиевой трубе в матку
Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к внутренней стенке матки и начинает расти
Она развивается в плод и плаценту; плацента — это то, что прикрепляет плод к матке
Репродуктивная система контролируется гормонами. Гормоны — это химические вещества, которые вырабатываются в определенных частях вашего тела, которые проходят через кровь, чтобы давать сигналы другим частям тела о том, что им следует делать.
Некоторые гормоны поступают из гипофиза в головном мозге. Уровень репродуктивных гормонов гипофиза возрастает и снижается каждый месяц и запускает менструальный цикл. Если вы забеременеете, ваши репродуктивные органы будут вырабатывать другие гормоны, которые отключают менструальный цикл и дают сигнал матке о начале роста и поддержки ребенка. После рождения другой гормон дает сигнал молочным железам о необходимости производить молоко для кормления ребенка грудью.
Какие проблемы могут возникнуть с женской репродуктивной системой?
Наиболее распространенные проблемы репродуктивной системы связаны с гормонами. Репродуктивная система женщины задействует много гормонов, которые в совокупности работают сложным образом. Многие различные проблемы могут влиять на гормоны, что может привести к:
Задержке полового созревания
Раннее половое созревание
Нерегулярным менструальным циклам
Отсутствию месячных циклов
Неспособности забеременеть
Проблемам с сохранением беременности
Многие заболевания, такие как инфекции и онкологические заболевания, могут влиять на репродуктивные органы.