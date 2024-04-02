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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Женская репродуктивная система

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Что такое женская репродуктивная система?

Женская репродуктивная система — это система женского тела, предназначенная для вынашивания и рождения детей. Женская репродуктивная система включает как наружные половые органы (вне организма), так и внутренние половые органы (внутри тела).

Наружные половые органы включают:

  • Половые губы: Две парные кожные складки, которые закрывают отверстие во влагалище

  • Клитор: Орган, где половые губы встречаются, который создает ощущение удовольствия во время секса

  • Отверстие во влагалище

Не все внешние половые органы — это «влагалище». Влагалище — это по сути только родовой канал.

Внутренние половые органы включают:

  • Влагалище: Родовой канал

  • Матка (утроба): Внутренний орган, в котором плод растет и развивается до рождения

  • Шейка матки: Толстый закругленный конец матки, который имеет отверстие для менструального кровотечения, которое необходимо для оттока менструальной крови и для родов

  • Яичники: Парный орган, который производит яйцеклетки и женские гормоны, такие как эстроген

  • Фаллопиевы трубы: Трубки, через которые яйцеклетки проходят из яичников в матку

Анатомия наружных женских половых органов

Анатомия внутренних женских половых органов

Как работает женская репродуктивная система?

Основные функции женской репродуктивной системы:

Яичники у новорожденной девочки уже имеют все яйцеклетки, которые у нее когда-либо будут. Но эти яйцеклетки не могут стать младенцами до тех пор, пока репродуктивная система девочки не пройдет серию изменений, называемых половое созревание. Во время полового созревания:

  • Гормоны (химические посредники), высвобождаемые мозгом, вызывают развитие яичников

  • Развивающиеся яичники высвобождают женский половой гормон эстроген

  • Эстроген вызывает развитие остальной части репродуктивной системы

Во время ежемесячного менструального цикла:

  • Яйцеклетка созревает и высвобождается (процесс называется овуляцией)

  • Слизистая оболочка матки отекает вместе с кровеносными сосудами и готовится к принятию яйцеклетки, если она оплодотворена сперматозоидами мужчины

  • Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к слизистой оболочке матки и начинает расти ИЛИ

  • Если яйцеклетка не оплодотворена, то она не прикрепляется, и слизистая оболочка матки отслаивается и отделяется в виде менструального кровотечения

Если женщина не беременна, менструальный цикл повторяется примерно один раз в месяц. Менструации у женщин происходят примерно до среднего возраста. Менопауза наступает, когда циклы прекращаются.

Зачатие — это когда сперматозоид мужчины соединяется с яйцеклеткой женщины (оплодотворяет ее). Оплодотворение обычно происходит в одной из фаллопиевых труб.

  • Оплодотворенная яйцеклетка перемещается вниз по фаллопиевой трубе в матку

  • Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к внутренней стенке матки и начинает расти

  • Она развивается в плод и плаценту; плацента — это то, что прикрепляет плод к матке

Репродуктивная система контролируется гормонами. Гормоны — это химические вещества, которые вырабатываются в определенных частях вашего тела, которые проходят через кровь, чтобы давать сигналы другим частям тела о том, что им следует делать.

Некоторые гормоны поступают из гипофиза в головном мозге. Уровень репродуктивных гормонов гипофиза возрастает и снижается каждый месяц и запускает менструальный цикл. Если вы забеременеете, ваши репродуктивные органы будут вырабатывать другие гормоны, которые отключают менструальный цикл и дают сигнал матке о начале роста и поддержки ребенка. После рождения другой гормон дает сигнал молочным железам о необходимости производить молоко для кормления ребенка грудью.

Какие проблемы могут возникнуть с женской репродуктивной системой?

Наиболее распространенные проблемы репродуктивной системы связаны с гормонами. Репродуктивная система женщины задействует много гормонов, которые в совокупности работают сложным образом. Многие различные проблемы могут влиять на гормоны, что может привести к:

  • Задержке полового созревания

  • Раннее половое созревание

  • Нерегулярным менструальным циклам

  • Отсутствию месячных циклов

  • Неспособности забеременеть

  • Проблемам с сохранением беременности

Многие заболевания, такие как инфекции и онкологические заболевания, могут влиять на репродуктивные органы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.