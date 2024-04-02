Основные функции женской репродуктивной системы:

Половое созревание: Подготовка тела к деторождению

Менструальный цикл: Ежемесячный цикл производства яйцеклеток и кровотечений

Беременность: Зачатие и вынашивание ребенка

Яичники у новорожденной девочки уже имеют все яйцеклетки, которые у нее когда-либо будут. Но эти яйцеклетки не могут стать младенцами до тех пор, пока репродуктивная система девочки не пройдет серию изменений, называемых половое созревание. Во время полового созревания:

Гормоны (химические посредники), высвобождаемые мозгом, вызывают развитие яичников

Развивающиеся яичники высвобождают женский половой гормон эстроген

Эстроген вызывает развитие остальной части репродуктивной системы

Во время ежемесячного менструального цикла:

Яйцеклетка созревает и высвобождается (процесс называется овуляцией)

Слизистая оболочка матки отекает вместе с кровеносными сосудами и готовится к принятию яйцеклетки, если она оплодотворена сперматозоидами мужчины

Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к слизистой оболочке матки и начинает расти ИЛИ

Если яйцеклетка не оплодотворена, то она не прикрепляется, и слизистая оболочка матки отслаивается и отделяется в виде менструального кровотечения

Если женщина не беременна, менструальный цикл повторяется примерно один раз в месяц. Менструации у женщин происходят примерно до среднего возраста. Менопауза наступает, когда циклы прекращаются.

Зачатие — это когда сперматозоид мужчины соединяется с яйцеклеткой женщины (оплодотворяет ее). Оплодотворение обычно происходит в одной из фаллопиевых труб.

Оплодотворенная яйцеклетка перемещается вниз по фаллопиевой трубе в матку

Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к внутренней стенке матки и начинает расти

Она развивается в плод и плаценту; плацента — это то, что прикрепляет плод к матке

Репродуктивная система контролируется гормонами. Гормоны — это химические вещества, которые вырабатываются в определенных частях вашего тела, которые проходят через кровь, чтобы давать сигналы другим частям тела о том, что им следует делать.

Некоторые гормоны поступают из гипофиза в головном мозге. Уровень репродуктивных гормонов гипофиза возрастает и снижается каждый месяц и запускает менструальный цикл. Если вы забеременеете, ваши репродуктивные органы будут вырабатывать другие гормоны, которые отключают менструальный цикл и дают сигнал матке о начале роста и поддержки ребенка. После рождения другой гормон дает сигнал молочным железам о необходимости производить молоко для кормления ребенка грудью.