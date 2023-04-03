Если возможно, врачи лечат причину зуда. Например, если у вас молочница, врачи могут назначить вам противогрибковые препараты.

Они также могут рекомендовать вам следующее:

максимально поддерживать вульву в чистоте;

прикладывать кубики со льдом к вульве;

принимать теплую ванну;

прекратить использование мазей, порошков, мыла и других средств, раздражающих вульву;

Если ваш зуд не улучшается, врачи могут порекомендовать препараты (такие как кортикостероидная мазь).