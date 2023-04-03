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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Генитальный зуд

(вагинальный зуд; зуд вульвы)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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Что такое генитальный зуд?

Генитальный зуд — это когда чешется и зудит влагалище (родовой канал) или область снаружи отверстия влагалища (которая называется вульвой).

У большинства женщин незначительный генитальный зуд периодически появляется и исчезает сам по себе.

Генитальный зуд представляет собой проблему, если он не проходит или постоянно появляется снова. Генитальный зуд может быть серьезным, если у вас также имеется:

Что является причиной генитального зуда?

  • Влагалищные инфекции, в том числе грибковые инфекции

  • ИППП (инфекции, передающиеся половым путем), такие как гонорея, трихомониаз и хламидиоз

  • Мази, порошки, мыло и другие средства, раздражающие вульву

  • Тонкая и сухая слизистая влагалища после прекращения менструальных циклов (в период менопаузы)

В каких случаях следует обращаться к врачу?

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас присутствует генитальный зуд в сочетании с болью в области малого таза или патологическими влагалищными выделениями. Обратитесь к врачу, если зуд продолжается у вас более нескольких дней, но нет ни боли, ни аномального влагалищного выделения.

Что произойдет при моем обращении к врачу?

Врачи зададут вопросы о генитальном зуде и наличии любых других симптомов.

Обычно врач проводит обследование органов малого таза. Во время обследования органов малого таза врач осмотрит влагалище изнутри, удерживая его в раскрытом состоянии с помощью небольшого инструмента, называемого зеркалом. Для взятия образца влагалищных выделений (жидкости) на исследование врач может воспользоваться ватным тампоном.

Как врачи лечат зуд?

Если возможно, врачи лечат причину зуда. Например, если у вас молочница, врачи могут назначить вам противогрибковые препараты.

Они также могут рекомендовать вам следующее:

  • максимально поддерживать вульву в чистоте;

  • прикладывать кубики со льдом к вульве;

  • принимать теплую ванну;

  • прекратить использование мазей, порошков, мыла и других средств, раздражающих вульву;

Если ваш зуд не улучшается, врачи могут порекомендовать препараты (такие как кортикостероидная мазь).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.