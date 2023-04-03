Что такое генитальный зуд?
Генитальный зуд — это когда чешется и зудит влагалище (родовой канал) или область снаружи отверстия влагалища (которая называется вульвой).
У большинства женщин незначительный генитальный зуд периодически появляется и исчезает сам по себе.
Генитальный зуд представляет собой проблему, если он не проходит или постоянно появляется снова. Генитальный зуд может быть серьезным, если у вас также имеется:
жидкие выделения из влагалища, которые необычно выглядят или пахнут (патологические влагалищные выделения).
Что является причиной генитального зуда?
Влагалищные инфекции, в том числе грибковые инфекции
ИППП (инфекции, передающиеся половым путем), такие как гонорея, трихомониаз и хламидиоз
Мази, порошки, мыло и другие средства, раздражающие вульву
Тонкая и сухая слизистая влагалища после прекращения менструальных циклов (в период менопаузы)
В каких случаях следует обращаться к врачу?
Немедленно обратитесь к врачу, если у вас присутствует генитальный зуд в сочетании с болью в области малого таза или патологическими влагалищными выделениями. Обратитесь к врачу, если зуд продолжается у вас более нескольких дней, но нет ни боли, ни аномального влагалищного выделения.
Что произойдет при моем обращении к врачу?
Врачи зададут вопросы о генитальном зуде и наличии любых других симптомов.
Обычно врач проводит обследование органов малого таза. Во время обследования органов малого таза врач осмотрит влагалище изнутри, удерживая его в раскрытом состоянии с помощью небольшого инструмента, называемого зеркалом. Для взятия образца влагалищных выделений (жидкости) на исследование врач может воспользоваться ватным тампоном.
Как врачи лечат зуд?
Если возможно, врачи лечат причину зуда. Например, если у вас молочница, врачи могут назначить вам противогрибковые препараты.
Они также могут рекомендовать вам следующее:
максимально поддерживать вульву в чистоте;
прикладывать кубики со льдом к вульве;
принимать теплую ванну;
прекратить использование мазей, порошков, мыла и других средств, раздражающих вульву;
Если ваш зуд не улучшается, врачи могут порекомендовать препараты (такие как кортикостероидная мазь).