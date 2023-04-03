Что такое влагалищные выделения?
Влагалищные выделения — это жидкость, которая выделяется из влагалища (родовой канал).
Являются ли влагалищные выделения нормой?
У всех женщин иногда возникают влагалищные выделения. Нормальные влагалищные выделения являются молочно-белыми или жидкими и прозрачными, не имея запаха.
Когда влагалищные выделения являются ненормальными?
Влагалищные выделения является ненормальными, если они:
более обильные или густые, чем обычно;
белого цвета и комковатые (творожистые);
серые, зеленые, желтые или слегка кровянистые;
имеют запах рыбы.
В случае аномальных влагалищных выделений у вас также может быть зуд, жжение, сыпь или болезненность вульвы (область кнаружи от отверстия влагалища).
Что приводит к аномальным влагалищным выделениям?
Большинство причин влагалищных выделений не опасны.
Наиболее частой причиной аномального влагалищного выделения является:
инфекция во влагалище — грибковая инфекция или инфекции, передающиеся половым путем, такие как гонорея, трихомониаз и хламидиоз.
Другие причины аномального влагалищного кровотечения:
использование мазей, порошков, мыла и других средств, контактирующих с вульвой и разрушающих ее;
тонкая и сухая слизистая оболочка влагалища в постменопаузе.
Причины влагалищных выделений у детей включают:
инфекцию из-за плохой гигиены промежности или отсутствия мытья рук после отхождения стула (дефекации);
химические вещества, содержащиеся в пене для ванн или мыле;
инородное тело во влагалище, например, фрагмент туалетной бумаги или игрушка;
Сексуальное насилие
В каких случаях следует обращаться к врачу?
Необходимо обратиться к врачу в течение дня при наличии влагалищных выделений или любых из следующих тревожных симптомов:
боль в области малого таза;
выделение, которое выглядит как гной;
лихорадка
кал (каловые массы) во влагалищном выделении;
кровянистые выделения после менопаузы.
Лихорадка с наличием желтых или зеленых выделений с запахом рыбы у ребенка может свидетельствовать об ИППП (инфекции, передающейся половым путем), возможно, в результате сексуального насилия. Такой ребенок должен в тот же день пройти консультацию у врача.
При наличии у вас аномального выделения, но без тревожных симптомов, необходимо обратиться к врачу в течение нескольких дней.
Молочница
Если у вас раньше уже была молочница, вам, вероятно, нет необходимости обращаться к врачу каждый раз при появлении типичных симптомов, если других симптомов не появляется. Типичными симптомами являются: густые белые комочковые выделения, зуд и жжение вульвы. Дрожжевую инфекцию лечат при помощи противогрибковых препаратов.
Что произойдет при моем обращении к врачу?
Врач задаст вопросы по поводу ваших влагалищных выделений и любых иных симптомов.
Обычно врач проводит обследование органов малого таза. Во время обследования органов малого таза врач осмотрит влагалище изнутри, удерживая его в раскрытом состоянии с помощью небольшого инструмента, называемого зеркалом. Для взятия образца выделений на исследование врач может воспользоваться ватным тампоном.
Как врачи лечат аномальные влагалищные выделения?
Если это возможно, врачи лечат причину выделений. Например, если у вас имеется инфекция, вызванная бактериями, врачи назначат вам антибиотики для приема внутрь.
Если вы чувствуете болезненность или зуд, врач может посоветовать вам следующее:
максимально поддерживать вульву в чистоте;
прикладывать кубики со льдом к вульве;
принимать теплую ванну;
прекратить использование мазей, порошков, мыла и других средств, раздражающих вульву;
наносить лекарственные мази (например, кортикостероидный крем).