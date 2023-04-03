Необходимо обратиться к врачу в течение дня при наличии влагалищных выделений или любых из следующих тревожных симптомов:

боль в области малого таза;

выделение, которое выглядит как гной;

лихорадка

кал (каловые массы) во влагалищном выделении;

кровянистые выделения после менопаузы.

Лихорадка с наличием желтых или зеленых выделений с запахом рыбы у ребенка может свидетельствовать об ИППП (инфекции, передающейся половым путем), возможно, в результате сексуального насилия. Такой ребенок должен в тот же день пройти консультацию у врача.

При наличии у вас аномального выделения, но без тревожных симптомов, необходимо обратиться к врачу в течение нескольких дней.