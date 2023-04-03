Таз представляет собой комплекс костей, расположенный между вашими бедрами. Эти кости окружают органы нижней части живота, такие как мочевой пузырь и кишечник, а также женские половые органы, такие как матка (утроба) и яичники. Боль в этих органах ощущается как боль в области таза и иногда называется тазовой болью. Тазовая боль часто встречается у женщин, но может быть весьма серьезной.
Тазовая боль может быть легкой или тяжелой, и из-за нее тазовая область может быть чувствительной при пальпации
Боль может возникать внезапно и может быть постоянной, либо появляться и исчезать
У многих женщин сразу же перед или во время менструаций возникают спазмы, это нормально
Если у вас возникла внезапная, интенсивная тазовая боль, вам следует немедленно обратиться к врачу — это может быть признаком серьезной проблемы
Каковы причины тазовой боли?
Наиболее распространенными причинами тазовой боли являются:
спазмы во время менструаций (менструальные боли).
У вас также могут быть спазмы между менструациями, когда в вашем организме высвобождается яйцеклетка (это называется овуляцией).
Наиболее опасные причины тазовой боли включают:
Аппендицит — инфекция аппендикса, небольшого органа, расположенного между тонким и толстым кишечником
Нарушенная эктопическая беременность — беременность в нетипичном месте, например, в маточных трубах, которые соединяют яичники с маткой (утробой)
Перекрут яичника
Кровотечение или разрыв кровеносного сосуда или органа
Если у вас одна из этих причин, врачам, возможно, придется выполнить хирургическое вмешательство.
Другие распространенные причины болей в области малого таза включают следующие:
проблемы с яичниками, такие как киста яичника;
проблемы с маточными трубами, такие как инфекция в трубах;
проблемы с мочевым пузырем, такие как инфекция или камни в мочевом пузыре;
проблемы с толстой кишкой, такие как запор, гастроэнтерит или дивертикулит;
беременность, например, выкидыш;
рак различной локализации;
Когда следует обратиться к врачу при возникновении боли в области таза?
Немедленно обратитесь к врачу в случае появления тазовых болей или любых из следующих настораживающих симптомов:
головокружение, обморок или шок (опасное падение артериального давления);
жар или озноб;
внезапная, сильная боль, особенно с сопутствующим расстройством в области желудка, рвотой и сильным потоотделением.
Вам необходимо в тот же день обратиться к врачу, если у вас никогда ранее не было тазовой боли, либо боль постоянная и усиливается.
Посетите врача в тот же день или в течение нескольких дней, если у вас впервые возникла боль в области малого таза в сочетании с вагинальным кровотечением после прекращения менструаций (менопауза).
Если боль в области малого таза продолжается, но других симптомов нет, обратитесь к врачу по мере возможности, при этом отсрочка на несколько дней не представляет угрозы.
Что произойдет при моем обращении к врачу по поводу боли в области таза?
Врач задаст вам вопросы о вашей боли и выполнит обследование. Вам также могут выполнить некоторые анализы:
анализы мочи для проверки наличия беременности или ИМП (инфекции мочевых путей);
ультразвуковое исследование, КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография) (обследования, при которых отображается содержимое вашего таза).
Если у вас очень сильная или длительная боль, и другие обследования не позволяют выявить ее причину, вам может потребоваться хирургическая операция, называемая лапароскопией. Для проведения этой процедуры врач введет вам препарат, от которого вы заснете (анестезия). Затем врачи сделают небольшой разрез под пупком и введут оптическую трубку, чтобы увидеть, в чем заключается проблема.
Как врачи лечат тазовую боль?
Врачи лечат причину тазовой боли, если это возможно. Они могут назначить вам обезболивающий препарат, чтобы вы почувствовали себя лучше на время, пока они будут выяснять, что вызывает у вас боль. Однако врачам важно увидеть, что вызывает у вас боль, а не просто подавить боль с помощью препарата.