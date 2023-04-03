Когда следует обратиться к врачу при возникновении боли в области таза?

Когда следует обратиться к врачу при возникновении боли в области таза?

Немедленно обратитесь к врачу в случае появления тазовых болей или любых из следующих настораживающих симптомов:

головокружение, обморок или шок (опасное падение артериального давления);

жар или озноб;

внезапная, сильная боль, особенно с сопутствующим расстройством в области желудка, рвотой и сильным потоотделением.

Вам необходимо в тот же день обратиться к врачу, если у вас никогда ранее не было тазовой боли, либо боль постоянная и усиливается.

Посетите врача в тот же день или в течение нескольких дней, если у вас впервые возникла боль в области малого таза в сочетании с вагинальным кровотечением после прекращения менструаций (менопауза).

Если боль в области малого таза продолжается, но других симптомов нет, обратитесь к врачу по мере возможности, при этом отсрочка на несколько дней не представляет угрозы.