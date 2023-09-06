Рак яичников — это рак яичников. Он связан с раком фаллопиевых труб, который развивается в трубах, ведущих из яичников в матку. Он также связан с раком брюшины, который представляет собой рак тканей, выстилающих брюшную полость.
Что такое рак яичников?
Рак яичников — это раковая опухоль яичников женщины. Яичники — это две половые железы, в которых содержатся яйцеклетки женщины.
Рак яичников обычно возникает у женщин в возрасте от 50 до 70 лет
Рак яичников трудно обнаружить на раннем этапе, так как обычно он поначалу не вызывает никаких симптомов
Чтобы лечить рак яичников, врачи обычно удаляют оба яичника, обе фаллопиевы трубы и матку
Анатомия внутренних женских половых органов
Каковы симптомы рака яичников?
Первым симптомом может быть дискомфорт в нижней части живота по мере увеличения размера яичников.
Другие ранние симптомы могут включать:
вздутие живота;
отсутствие чувства голода;
боль при метеоризме;
боль в спине.
Поздние симптомы могут включать:
вздутие живота;
боль в нижней части живота;
потеря веса;
Как врачи могут определить, есть ли у меня рак яичников?
Распознать рак яичников на ранней стадии может быть трудно, так как четких его симптомов немного. И ваш врач при регулярном осмотре может не найти чего-либо ненормального. Однажды ваш врач может обнаружить, что один из ваших яичников ощущается крупнее, чем он должен быть.
Если ваш врач подозревает у вас рак яичника, обычно вы пройдете следующие обследования:
Если на ультразвуковом исследовании будет выявлена картина рака, ваш врач может сделать:
КТ (компьютерную томографию) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы определить, куда мог распространиться рак;
Анализы крови
Как врачи лечат рак яичников?
Врачи лечат рак яичников путем хирургического вмешательства, обычно удаляя:
Яичники
фаллопиевы трубы;
Матка
Затем врачи обычно назначают химиотерапию, чтобы разрушить остатки раковой опухоли.
В зависимости от того, куда распространился рак, врачи могут назначить химиотерапию вместо хирургического вмешательства или до него.
Рак яичников обычно рецидивирует после лечения, если только он не был выявлен рано. Для лечения рецидива рака яичников врачи используют химиотерапию.
Как можно предотвратить развитие рака яичников?
У некоторых женщин присутствуют гены, которые повышают риск рака яичников. Эти гены называются BRCA1 и BRCA2. Они также увеличивают риск рака молочной железы. Если у вас есть члены семьи, у которых был рак молочной железы или яичников, вы должны обсудить с врачом вопрос генетического тестирования. Если у вас есть один из этих генов, то удаление яичников может предотвратить рак.