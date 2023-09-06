Как врачи могут определить, есть ли у меня рак яичников?

Как врачи могут определить, есть ли у меня рак яичников?

Распознать рак яичников на ранней стадии может быть трудно, так как четких его симптомов немного. И ваш врач при регулярном осмотре может не найти чего-либо ненормального. Однажды ваш врач может обнаружить, что один из ваших яичников ощущается крупнее, чем он должен быть.

Если ваш врач подозревает у вас рак яичника, обычно вы пройдете следующие обследования:

Если на ультразвуковом исследовании будет выявлена картина рака, ваш врач может сделать: