Что такое цервикальный рак?
Цервикальный рак — это рак шейки матки. Шейка матки — это нижняя часть (отверстие) матки (утробы). Она соединяет вашу матку с влагалищем.
Рак шейки матки обычно вызывается инфекцией ВПЧ (вирусом папилломы человека), который часто встречается и вы можете инфицироваться им при незащищенном половом акте
У вас может не быть симптомов, пока рак не разрастется или не распространится
Рак шейки матки может распространяться в другие органы вблизи шейки матки или по всему организму
Лечение может включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию или химиотерапию
Врачи могут обнаружить рак шейки матки очень рано с помощью Пап-теста
ВПЧ-вакцина помогает предотвратить рак шейки матки
Анатомия внутренних женских половых органов
Что вызывает рак шейки матки?
Рак шейки матки чаще всего вызывается ВПЧ (вирусом папилломы человека). Вы можете инфицироваться ВПЧ в результате незащищенного полового акта. ВПЧ также вызывает генитальные кондиломы.
Каковы симптомы рака шейки матки?
На ранней стадии симптомы у рака шейки матки отсутствуют.
Обычно первым симптомом является:
Аномальное кровотечение из влагалища, часто - после полового акта
Симптомы более поздней стадии рака шейки матки включают:
более обильное кровотечение во время менструаций или кровотечения между менструациями;
плохо пахнущие выделения (жидкость) из влагалища;
боль в области таза (область между вашим пупком и бедрами);
боль в нижней части спины.
Без лечения рак шейки матки может привести к смерти.
Как врачи могут определить, есть ли у меня рак шейки матки?
Врачи могут обнаружить рак шейки матки и дисплазию шейки матки (предраковый процесс) с помощью Пап-теста. Пап-тест выполняется во время обследования органов малого таза.
Во время обследования органов малого таза врач осмотрит влагалище, удерживая его в раскрытом состоянии с помощью небольшого инструмента, называемого зеркалом.
Для проведения Пап-теста ваш врач возьмет клетки с вашей шейки с помощью тампона
Клетки исследуются при помощи микроскопа
Если ваши клетки выглядят ненормально, врачи возьмут небольшой кусочек вашей шейки матки для изучения его под микроскопом (биопсия).
Если у вас имеется рак шейки матки, врачи увидят его размеры и насколько он распространен, используя такие исследования, как:
КТ (компьютерная томография) — визуализирующее исследование, при котором под многими углами делаются рентгеновские снимки для создания подробного изображения внутренней структуры организма;
магнитно-резонансная томография (МРТ) — визуализирующее исследование, при котором используется сильное магнитное поле для создания подробного изображения внутренней структуры организма.
Как врачи лечат рак шейки матки?
Лечение может включать:
Рак ранней стадии, который не распространился за пределы поверхности шейки матки, можно удалить во время хирургического вмешательства. Поскольку врачам необходимо удалить только кусочек шейки (не всю шейку целиком или матку), они проводят хирургическое вмешательство через влагалище. Для этого используются следующие процедуры:
LEEP — опухоль удаляется тонкой проволочной петлей, по которой проходит электрический ток
Удаление лазером — эта процедура может быть сделана в кабинете врача с предварительным применением обезболивающего средства, которое вводится вокруг участков патологических тканей.
Удаление скальпелем — это хирургическое вмешательство проводится в больнице, во время него вы спите
Эти хирургические вмешательства не влияют на вашу способность забеременеть. Однако вам придется рожать ребенка с помощью операции кесарева сечения.
Более распространенный рак, который не распространился далеко, можно лечить с помощью гистерэктомии. При гистерэктомии, врач удаляет вашу матки и, иногда, близлежащие ткани. Иногда после гистерэктомии врачи проводят лучевую терапию. Если рак распространился, врачи могут просто назначить вам лучевую терапию вместе с химиотерапией. После лучевой и химиотерапии врачи иногда проводят хирургическое вмешательство, чтобы удалить оставшуюся раковую опухоль.
Как можно предотвратить развитие рака шейки матки?
Скрининг на рак шейки матки рекомендуется всем женщинам с шейкой матки, начиная с возраста 21–25 лет. Скрининговые тесты обычно проводятся каждые 3–5 лет, в зависимости от возраста и типа теста.
С помощью регулярных Пап-тестов вы можете выявить рак шейки матки до того как он сможет вырасти и распространиться. Еще один скрининговый тест — это тест на ВПЧ, который выявляет наличие ВПЧ, вируса, который может приводить к появлению генитальных остроконечных кондилом, аномальных клеток шейки матки или рака шейки матки.
Вы можете помочь предотвратить рак шейки матки, сделав прививку ВПЧ-вакциной (укол) в молодом возрасте.
Вакцина вводится в 2 или 3 дозах, в зависимости от возраста ребенка на момент введения первой дозы
Врачи рекомендуют девочкам и мальчикам вводить вакцину в возрасте 11 или 12 лет
Если вы не вакцинировались в возрасте 11 или 12 лет, врачи могут вакцинировать вас до возраста 27 лет.
Все взрослые в возрасте 27–45 лет, которые не были вакцинированы, должны поговорить со своим врачом о необходимости вакцинации.