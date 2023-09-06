Лечение может включать:

Рак ранней стадии, который не распространился за пределы поверхности шейки матки, можно удалить во время хирургического вмешательства. Поскольку врачам необходимо удалить только кусочек шейки (не всю шейку целиком или матку), они проводят хирургическое вмешательство через влагалище. Для этого используются следующие процедуры:

LEEP — опухоль удаляется тонкой проволочной петлей, по которой проходит электрический ток

Удаление лазером — эта процедура может быть сделана в кабинете врача с предварительным применением обезболивающего средства, которое вводится вокруг участков патологических тканей.

Удаление скальпелем — это хирургическое вмешательство проводится в больнице, во время него вы спите

Эти хирургические вмешательства не влияют на вашу способность забеременеть. Однако вам придется рожать ребенка с помощью операции кесарева сечения.

Более распространенный рак, который не распространился далеко, можно лечить с помощью гистерэктомии. При гистерэктомии, врач удаляет вашу матки и, иногда, близлежащие ткани. Иногда после гистерэктомии врачи проводят лучевую терапию. Если рак распространился, врачи могут просто назначить вам лучевую терапию вместе с химиотерапией. После лучевой и химиотерапии врачи иногда проводят хирургическое вмешательство, чтобы удалить оставшуюся раковую опухоль.