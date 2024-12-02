Врачи лечат инфекции мочевого пузыря и почек с помощью антибиотиков. Кроме того, ваш врач может рекомендовать вам пить много жидкости, чтобы помочь почкам хорошо функционировать и вымыть бактерии из организма.

Врач выполнит еще один анализ мочи через 6–8 недель после рождения вашего ребенка, чтобы убедиться, что инфекция излечена.