Термин «послеродовой» относится к периоду времени после рождения ребенка. Обычно он включает первые 6 недель после родов.
Что представляют собой послеродовые инфекции мочевого пузыря и почек?
Почки — это 2 органа, которые вырабатывают мочу. По форме они напоминают зерно фасоли. Мочевой пузырь — полый орган, который накапливает мочу до момента мочеиспускания. У вас может развиться инфекция мочевого пузыря (цистит) или инфекция почек, если бактерии попадут в эти органы после рождения ребенка.
Мочевыводящие пути
Симптомы инфекции мочевого пузыря или почек включают боль при мочеиспускании, а также потребность в частом мочеиспускании
Врачи лечат инфекцию с помощью антибиотиков
У вас с большей вероятностью будет послеродовая инфекция мочевого пузыря, если у вас был установлен катетер (тонкая, гибкая трубка) в мочевом пузыре до или после родов
Какими симптомами проявляются послеродовые инфекции мочевого пузыря и почек?
К симптомам относятся:
боль во время мочеиспускания;
необходимости в частом мочеиспускании.
лихорадка
боль в нижней части спины или в боку;
общее плохое самочувствие.
Как врачи могут определить, есть ли у человека послеродовые инфекции мочевого пузыря и почек?
Врачи проводят анализ мочи на наличие инфекций мочевого пузыря и почек.
Как врачи лечат послеродовые инфекции мочевого пузыря и почек?
Врачи лечат инфекции мочевого пузыря и почек с помощью антибиотиков. Кроме того, ваш врач может рекомендовать вам пить много жидкости, чтобы помочь почкам хорошо функционировать и вымыть бактерии из организма.
Врач выполнит еще один анализ мочи через 6–8 недель после рождения вашего ребенка, чтобы убедиться, что инфекция излечена.