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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Послеродовые инфекции мочевого пузыря и почек

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2024
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Термин «послеродовой» относится к периоду времени после рождения ребенка. Обычно он включает первые 6 недель после родов.

Что представляют собой послеродовые инфекции мочевого пузыря и почек?

Почки — это 2 органа, которые вырабатывают мочу. По форме они напоминают зерно фасоли. Мочевой пузырь — полый орган, который накапливает мочу до момента мочеиспускания. У вас может развиться инфекция мочевого пузыря (цистит) или инфекция почек, если бактерии попадут в эти органы после рождения ребенка.

Мочевыводящие пути

  • Симптомы инфекции мочевого пузыря или почек включают боль при мочеиспускании, а также потребность в частом мочеиспускании

  • Врачи лечат инфекцию с помощью антибиотиков

  • У вас с большей вероятностью будет послеродовая инфекция мочевого пузыря, если у вас был установлен катетер (тонкая, гибкая трубка) в мочевом пузыре до или после родов

Какими симптомами проявляются послеродовые инфекции мочевого пузыря и почек?

К симптомам относятся:

  • боль во время мочеиспускания;

  • необходимости в частом мочеиспускании.

  • лихорадка

  • боль в нижней части спины или в боку;

  • общее плохое самочувствие.

Как врачи могут определить, есть ли у человека послеродовые инфекции мочевого пузыря и почек?

Врачи проводят анализ мочи на наличие инфекций мочевого пузыря и почек.

Как врачи лечат послеродовые инфекции мочевого пузыря и почек?

Врачи лечат инфекции мочевого пузыря и почек с помощью антибиотиков. Кроме того, ваш врач может рекомендовать вам пить много жидкости, чтобы помочь почкам хорошо функционировать и вымыть бактерии из организма.

Врач выполнит еще один анализ мочи через 6–8 недель после рождения вашего ребенка, чтобы убедиться, что инфекция излечена.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.