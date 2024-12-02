Послеродовая депрессия может быть вызвана внезапным падением уровня гормонов после рождения вашего ребенка.

У многих женщин нет факторов риска ее развития. Но послеродовая депрессия развивается с большей вероятностью, если вы:

страдали от депрессии до или во время беременности — сообщите своему врачу, если у вас была депрессия до наступления беременности;

страдали от послеродовой депрессии во время предыдущей беременности;

испытывали грусть или депрессию во время месячных или во время приема противозачаточных средств;

имеете членов семьи, у которых есть или была депрессия;

испытываете стресс, например, проблемы с деньгами или с браком;

страдаете от недостаточной поддержки от партнера или членов семьи;

имеете проблемы, связанные с вашей беременностью, например, преждевременные роды или рождение ребенка с врожденными пороками;