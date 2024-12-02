Что такое послеродовая депрессия?
Послеродовая депрессия — это чувство чрезвычайной грусти в течение первого года после рождения ребенка продолжительностью более 2 недель.
В первые несколько дней после родов часто ощущается грусть или отчаяние: эти чувства являются нормальными и обычно проходят в течение 2 недель
Послеродовая депрессия — это более серьезные перемены настроения, которые длятся несколько недель или месяцев.
У вас возникли проблемы с занятиями повседневной деятельностью, и может пропасть интерес к ребенку
Послеродовая депрессия наблюдается приблизительно у 1 из 10 женщин
Она может возникнуть, даже если у вас никогда ранее не было депрессии
При отсутствии лечения послеродовая депрессия может продлиться несколько месяцев или лет
Врачи лечат послеродовую депрессию с помощью антидепрессантов и терапии
Немедленно обратитесь в больницу при появлении мыслей о самоубийстве или агрессивных мыслей, например, о причинении вреда вашему ребенку.
Что вызывает послеродовую депрессию?
Послеродовая депрессия может быть вызвана внезапным падением уровня гормонов после рождения вашего ребенка.
У многих женщин нет факторов риска ее развития. Но послеродовая депрессия развивается с большей вероятностью, если вы:
страдали от депрессии до или во время беременности — сообщите своему врачу, если у вас была депрессия до наступления беременности;
страдали от послеродовой депрессии во время предыдущей беременности;
испытывали грусть или депрессию во время месячных или во время приема противозачаточных средств;
имеете членов семьи, у которых есть или была депрессия;
испытываете стресс, например, проблемы с деньгами или с браком;
страдаете от недостаточной поддержки от партнера или членов семьи;
имеете проблемы, связанные с вашей беременностью, например, преждевременные роды или рождение ребенка с врожденными пороками;
не уверены что вы хотели ребенка (например, беременность была незапланированной).
Каковы симптомы послеродовой депрессии?
Распространенные симптомы:
чрезмерная грусть;
плач;
резкие перепады настроения;
Когда человек легко раздражается
Отсутствие интереса к собственному ребенку
У вас также может быть:
Чрезвычайная усталость
изменения сна, например, вы спите слишком много или слишком мало;
тревожность или приступы паники;
трудности при занятиях повседневной деятельностью, например, принятии душа;
излишнее беспокойство о вашем ребенке без разумной на то причины;
ощущение безнадежности или недостаточно хорошего самочувствия;
чувство вины из-за наличия любого из этих чувств.
Что такое послеродовый психоз?
Психоз — это когда вы теряете контакт с реальностью. Он может наблюдаться при тяжелой послеродовой депрессии. У вас могут быть галлюцинации или могут иметь место очень странные действия. Возможно, вы захотите причинить вред себе или своему ребенку.
Когда следует обратиться к врачу по поводу послеродовой депрессии?
Вы должны обратиться к своему врачу, если:
вы чувствуете грусть и испытываете трудности при выполнении обычных действий в течение более чем 2 недель после рождения ребенка;
у вас есть мысли о причинении вреда себе или своему ребенку;
друзья и члены семьи заметили, что вы выглядите подавленной или столкнулись с проблемами.
Как врачи диагностируют послеродовую депрессию?
Врачи ставят диагноз послеродовой депрессии, задавая вопросы.
Иногда врачи проводят анализы крови, чтобы выяснить, существуют ли другие проблемы, например, патология щитовидной железы, которые вызывают симптомы.
Как врачи лечат послеродовую депрессию?
Есть следующие варианты течения послеродовой депрессии:
антидепрессанты;
Психотерапия
Если у вас очень тяжелая депрессия, либо наблюдается послеродовый психоз, возможно, вам потребуется лечение в больнице. Ваш ребенок нередко может остаться с вами. Врачи лечат послеродовый психоз антипсихотическими препаратами и антидепрессантами.
Если вы кормите грудью, врачи будут применять лекарственные препараты, безопасные для вашего ребенка.
Как можно предотвратить послеродовую депрессию?
Чтобы предотвратить послеродовую депрессию, попробуйте:
получать максимальный отдых, например, спать, пока спит ребенок;
обратиться за помощью к членам своей семьи и друзьям;
поговорить со своим партнером, семьей или друзьями о своих чувствах;
принимать душ и одеваться каждый день;
часто выходить из дома: гулять, встречаться с друзьями, заниматься делами;
проводить время наедине с вашим партнером;
присоединиться к группе поддержки, чтобы общаться с другими матерями;
понять, что усталость, сомнения и проблемы с концентрацией внимания являются нормальными для женщин, ставших матерями, и проходят со временем.