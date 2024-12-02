Термин «послеродовой» относится к периоду времени после рождения ребенка. Обычно этот период охватывает первые 6 недель.
Ваш матка — это ваш внутренний орган. Это орган, в котором плод растет до своего рождения.
Что такое инфекция матки?
После рождения ребенка у вас может развиться инфекция матки. Это редкое, но серьезное состояние.
Инфекции матки могут начаться вскоре после родов
У вас будет боль в нижней части живота, повышенная температура тела и выделения с неприятным запахом
Обычно для лечения инфекции применяют антибиотики
Что вызывает послеродовую инфекцию матки?
Бактерии, которые обычно живут во влагалище и вокруг него, могут инфицировать матку после родов.
У вас повышен риск послеродовой инфекции матки, если у вас:
во время родов многократно проводилось влагалищное исследование;
были длительные роды;
при родах вам было выполнено кесарево сечение вместо родов через естественные родовые пути.
Иногда врачи назначают антибиотики перед кесаревым сечением, что помогает предотвратить инфекцию.
Каковы симптомы инфекции матки после родов?
Симптомы обычно начинаются через 1–3 дня после родов и включают:
боль в нижней части живота;
Повышение температуры тела и озноб
плохое общее самочувствие;
плохо пахнущие выделения из влагалища.
Как врачи распознают послеродовую инфекцию матки?
Врачи обычно могут сказать вам об этом, осмотрев вас. Они могут проводить анализы на другие причины боли и лихорадки, например, анализы на инфекции мочевыводящих путей (ИМП).
Как врачи проводят лечение послеродовых инфекций матки?
Врачи госпитализируют вас и назначают антибиотики внутривенно (в/в).