Под контрацепцией понимают предохранение от незапланированной беременности (контрацепцию). Забеременеть можно даже при применении методов контрацепции, но правильное их использование значительно снижает вероятность наступления беременности.
Гормоны представляют собой химические вещества-посланники, которые одна часть организма отправляет в другую часть. Эти вещества-посланники управляют важными функциями организма. Половые гормоны, например, эстрогены и прогестины, помогают управлять менструальным циклом женщины и ее фертильностью. Врачи могут использовать эти гормоны (или их синтетические варианты) для предохранения от незапланированной беременности.
Что собой представляют гормональные методы контрацепции?
Гормональные методы контрацепции действуют двумя путями:
Они предотвращают выход яйцеклеток из яичников.
Они увеличивают вязкость слизи в шейке матки, из-за чего сперматозоиды не могут через нее проникнуть.
Если яйцеклетки не выходят из яичников или сперматозоиды не могут к ним проникнуть, вы не сможете забеременеть.
Гормональные методы контрацепции включают:
Противозачаточные таблетки
Трансдермальный пластырь
Влагалищное кольцо
Имплантат
Инъекции
Насколько эффективны гормональные методы контрацепции?
При правильном использовании гормональные методы контрацепции относятся к наиболее эффективным методам предохранения от беременности.
Вероятность наступления беременности возрастает в случае неправильного приема таблеток, особенно в случае пропуска таблетки в течение первой недели после менструации.
Кто может использовать гормональные методы контрацепции?
Гормональные методы контрацепции могут использовать большинство женщин.
Вам не следует принимать пероральные противозачаточные (таблетки), содержащие эстроген и прогестин, в следующих случаях:
если вам 35 лет или больше, и вы страдаете от мигренозных головных болей;
вы страдаете от мигренозных головных болей с аурой (симптомы, возникающие до мигренозной головной боли, например, огоньки в поле зрения или необычные ощущения на коже);
у вас имеются сгустки крови в ногах или легких, либо они наблюдались ранее;
у вас имеется повышенное артериальное давление;
вы страдали диабетом в течение более 20 лет или страдаете диабетом с поражением почек, нервов или глаз;
у вас в крови наблюдается высокий уровень жиров, называемых триглицеридами;
у вас имеется заболевание сердца;
вам 35 лет или более, и вы выкуриваете более 15 сигарет в день;
у вас была проведена трансплантация органа, которая вызывает проблемы в настоящее время;
у вас имеется заболевание печени;
при использовании контрацепции ранее у вас наблюдалась желтуха (желтое окрашивание кожи и глаз);
у вас наблюдаются проблемы с желчным пузырем;
у вас диагностирован рак молочной железы в настоящее время или в прошлом;
если ранее вы перенесли хирургическое вмешательство для снижения массы тела, вы не должны использовать противозачаточные таблетки, но можете использовать кожный пластырь или влагалищное кольцо.
Какие существуют виды гормональной контрацепции?
Чтобы подобрать подходящий для себя метод гормональной контрацепции, поговорите со своим врачом.
Противозачаточные таблетки
Противозачаточные таблетки содержат прогестин и эстроген, либо только прогестин, которые предотвращают наступление у вас незапланированной беременности. Таблетки, содержащие только прогестин, менее эффективны. Обычно врачи назначают их только в случаях, когда вы не можете принимать эстрогены.
Вы должны принимать таблетки каждый день. Если вы пропустите таблетку, вы можете забеременеть. Чем больше таблеток вы пропустили, тем вероятнее наступление беременности. После прекращения приема таблеток вы можете забеременеть сразу, либо на это может уйти несколько месяцев.
Противозачаточные таблетки могут вызывать следующие побочные эффекты:
появление неожиданных кровянистых выделений, особенно в течение первых месяцев применения;
неприятные ощущения в области желудка, вздутие живота и рвота;
нагрубание молочных желез;
образование сгустков крови в ногах и в легких;
Головные боли
Депрессия
появление темных пятен на коже (мелазма);
незначительно более высокая вероятность развития рака шейки матки;
Повышение массы тела
Трансдермальный пластырь
Контрацептивный трансдермальный пластырь представляет собой тонкую наклейку, из которой медленно высвобождается эстроген и прогестин, предотвращающие наступление у вас незапланированной беременности. Обычно пластырь носят в течение 7 дней, после чего наклеивают новый пластырь еще на 7 дней. После использования 3 пластырей, вы делаете перерыв на одну неделю, после чего цикл возобновляется.
В течение первой недели использования пластыря вам, возможно, придется использовать дополнительный метод контрацепции (например, презерватив).
Вам может быть проще один раз в неделю наклеивать пластырь, нежели ежедневно принимать контрацептивную таблетку.
Побочные эффекты пластыря аналогичны таблетке.
Пластырь может быть менее эффективным, если у вас избыточная масса тела.
У вас могут наблюдаться боли или зуд на коже под пластырем или вокруг него.
Влагалищное кольцо
Влагалищное кольцо — это маленькое пластмассовое кольцо, которое вводят во влагалище. Из кольца выделяются эстроген и прогестин, которые предотвращают наступление у вас незапланированной беременности. Обычно вы оставляете кольцо во влагалище на 3 недели, а затем извлекаете его на 1 неделю. В течение этой недели у вас может наступить менструация. По окончании недели вы вводите новое кольцо. Некоторые врачи рекомендуют вам оставлять кольцо на 5 недель, после чего заменять на новое.
Возможно, вам придется использовать дополнительный метод контрацепции (например, презерватив) в течение первой недели использования кольца.
Вам, возможно, легче будет помнить о необходимости вводить кольцо один раз в 3–5 недель, чем принимать противозачаточную таблетку каждый день или наклеивать пластырь один раз в неделю.
С другой стороны, об извлечении и замене кольца легче забыть, поскольку вы не видите и не чувствуете его.
Побочные эффекты кольца аналогичны побочным эффектам таблетки и пластыря.
Контрацептивный имплантат
Контрацептивный имплантат представляет собой вводимую под кожу палочку размером со спичку, из которой выделяется прогестин, который предотвращает наступление у вас незапланированной беременности.
Имплантат действует в течение 3 лет.
Вы сможете забеременеть сразу же после удаления имплантата.
Ваш врач будет вводить имплантат под кожу и удалять его с помощью устройства, похожего на иглу, через небольшой разрез на коже.
Побочные эффекты имплантатов могут включать:
отсутствие менструации;
внеплановые кровянистые выделения;
Головные боли
Повышение массы тела
Инъекционный контрацептив
Инъекционный контрацептив представляет собой инъекцию прогестина длительного действия, которая вводится один раз в 3 месяца и предотвращает возникновение у вас незапланированной беременности.
После прекращения введения инъекции до наступления беременности может пройти до 18 месяцев.
Побочные эффекты инъекции могут включать следующие:
нерегулярные кровотечения, особенно поначалу;
отсутствие менструации;
Повышение массы тела
Головные боли
снижение плотности костной ткани (показатель прочности костей); однако плотность костной ткани обычно приходит в норму после прекращения инъекций.