Под контрацепцией понимают предохранение от незапланированной беременности (контрацепцию). Забеременеть можно даже при применении методов контрацепции, но правильное их использование значительно снижает вероятность наступления беременности.

Гормоны представляют собой химические вещества-посланники, которые одна часть организма отправляет в другую часть. Эти вещества-посланники управляют важными функциями организма. Половые гормоны, например, эстрогены и прогестины, помогают управлять менструальным циклом женщины и ее фертильностью. Врачи могут использовать эти гормоны (или их синтетические варианты) для предохранения от незапланированной беременности.

Что собой представляют гормональные методы контрацепции? Гормональные методы контрацепции действуют двумя путями: Они предотвращают выход яйцеклеток из яичников.

Они увеличивают вязкость слизи в шейке матки, из-за чего сперматозоиды не могут через нее проникнуть. Если яйцеклетки не выходят из яичников или сперматозоиды не могут к ним проникнуть, вы не сможете забеременеть. Гормональные методы контрацепции включают: Противозачаточные таблетки

Трансдермальный пластырь

Влагалищное кольцо

Имплантат

Инъекции

Насколько эффективны гормональные методы контрацепции? При правильном использовании гормональные методы контрацепции относятся к наиболее эффективным методам предохранения от беременности. Вероятность наступления беременности возрастает в случае неправильного приема таблеток, особенно в случае пропуска таблетки в течение первой недели после менструации.

Кто может использовать гормональные методы контрацепции? Гормональные методы контрацепции могут использовать большинство женщин. Вам не следует принимать пероральные противозачаточные (таблетки), содержащие эстроген и прогестин, в следующих случаях: если вам 35 лет или больше, и вы страдаете от мигренозных головных болей;

вы страдаете от мигренозных головных болей с аурой (симптомы, возникающие до мигренозной головной боли, например, огоньки в поле зрения или необычные ощущения на коже);

у вас имеются сгустки крови в ногах или легких, либо они наблюдались ранее;

у вас имеется повышенное артериальное давление;

вы страдали диабетом в течение более 20 лет или страдаете диабетом с поражением почек, нервов или глаз;

у вас в крови наблюдается высокий уровень жиров, называемых триглицеридами;

у вас имеется заболевание сердца;

вам 35 лет или более, и вы выкуриваете более 15 сигарет в день;

у вас была проведена трансплантация органа, которая вызывает проблемы в настоящее время;

у вас имеется заболевание печени;

при использовании контрацепции ранее у вас наблюдалась желтуха (желтое окрашивание кожи и глаз);

у вас наблюдаются проблемы с желчным пузырем;

у вас диагностирован рак молочной железы в настоящее время или в прошлом; если ранее вы перенесли хирургическое вмешательство для снижения массы тела, вы не должны использовать противозачаточные таблетки, но можете использовать кожный пластырь или влагалищное кольцо.