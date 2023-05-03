Презервативы представляют собой тонкие защитные чехлы, которые надеваются на половой член (мужские презервативы) или вводятся во влагалище (женские презервативы). Оба вида презервативов предотвращают проникновение спермы во влагалище. Презервативы могут быть изготовлены из латекса, полиуретана или овечьей шкуры. Латексные презервативы являются единственной их разновидностью, защищающей от распространенных ИППП.

Чтобы презервативы были эффективными, их необходимо использовать правильно. Презервативы нужно надевать до проникновения.

Порядок использования мужского презерватива:

Для каждого полового акта используйте только новый презерватив

Используйте правильный размер

Обращайтесь с презервативом осторожно, чтобы не повредить его ногтями, зубами или острыми предметами

Надевайте презерватив после наступления эрекции и до начала генитального контакта с партнером

Определите, в какую сторону разворачивать презерватив, поместив его на указательный палец и попытавшись осторожно развернуть его, но только слегка

Если не получается, переверните его, попробуйте одеть другой стороной и разверните его повторно

Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена

Оставьте примерно 1/2 дюйма кончика презерватива свободным для сбора спермы

Сожмите одной рукой резервуар презерватива, чтобы выпустить из него воздух

Если вы не обрезаны, оттяните назад крайнюю плоть перед расправлением презерватива

Второй рукой расправьте презерватив по направлению к основанию полового члена и выдавите все воздушные пузырьки

Проверьте, чтобы во время полового акта смазка была достаточной

В случае латексных презервативов используйте только лубриканты на водной основе (лубриканты на масляной основе, например, вазелин, жир, минеральные и массажные масла, лосьоны для тела и кулинарный жир, могут повредить латекс и привести к разрыву презерватива)

Держите презерватив вплотную к основанию полового члена во время его извлечения, чтобы предотвратить излитие семени из презерватива

Как надевать наружный презерватив Изображение

Порядок использования женского презерватива:

Введите внутреннее кольцо женского презерватива как можно дальше во влагалище, оставив внешнее кольцо снаружи.

Затем пенис аккуратно вводится через внешнее кольцо в мешочек.

Если половой член выскальзывает из мешочка или внешнее кольцо попадает внутрь, извлеките женский презерватив и снова введите его, если у мужчины еще не произошла эякуляция.

Сразу же после эякуляции половой член следует извлечь.

Сдавите внешнее кольцо и закрутите его, чтобы сперма не пролилась.

Осторожно извлеките женский презерватив из влагалища.

Выбросьте его.

Внутренний презерватив Изображение

При каждом половом акте используйте новый презерватив и никогда не используйте старый презерватив или презерватив, целостность которого может быть нарушена. Спермициды улучшают эффективность презервативов, поэтому необходимо добавлять их каждый раз при надевании нового презерватива.