Контрацептив — это средство предотвращения незапланированной беременности (контрацепция). Забеременеть можно даже при применении методов контрацепции, но правильное их использование значительно снижает вероятность наступления беременности.
Что представляют собой барьерные контрацептивы?
Барьерные контрацептивы представляют собой разновидность контрацептивов, действие которых заключается в предотвращении контакта между спермой и яйцеклеткой.
К барьерным контрацептивам относятся следующие:
Презервативы
Диафрагмы
Шеечные колпачки
Контрацептивные губки
спермицидное средство.
Блокирование доступа: Барьерные контрацептивные средства
Барьерные контрацептивные средства не позволяют семенной жидкости проникнуть в матку женщины. Они включают презерватив, диафрагму, шеечный колпачок и контрацептивную губку. Некоторые презервативы содержат спермицидные средства. Спермицидные средства следует использовать с презервативами и другими барьерными контрацептивными средствами, которые их не содержат.
Наиболее эффективным барьерным контрацептивом является латексный мужской презерватив (при его правильном использовании).
Латексные презервативы — это единственный метод контрацепции, защищающий от всех распространенных ИППП (инфекций, передающихся половым путем), включая ВИЧ.
Вы можете купить презервативы, контрацептивные губки и спермициды в порядке безрецептурного отпуска (без рецепта врача).
Диафрагмы и шеечные колпачки существуют в различных размерах и должны назначаться врачом.
Вы должны использовать спермицид (химическое вещество, уничтожающее сперму) вместе со всеми барьерными контрацептивами.
Как использовать барьерные контрацептивы?
Презервативы
Презервативы представляют собой тонкие защитные чехлы, которые надеваются на половой член (мужские презервативы) или вводятся во влагалище (женские презервативы). Оба вида презервативов предотвращают проникновение спермы во влагалище. Презервативы могут быть изготовлены из латекса, полиуретана или овечьей шкуры. Латексные презервативы являются единственной их разновидностью, защищающей от распространенных ИППП.
Чтобы презервативы были эффективными, их необходимо использовать правильно. Презервативы нужно надевать до проникновения.
Порядок использования мужского презерватива:
Для каждого полового акта используйте только новый презерватив
Используйте правильный размер
Обращайтесь с презервативом осторожно, чтобы не повредить его ногтями, зубами или острыми предметами
Надевайте презерватив после наступления эрекции и до начала генитального контакта с партнером
Определите, в какую сторону разворачивать презерватив, поместив его на указательный палец и попытавшись осторожно развернуть его, но только слегка
Если не получается, переверните его, попробуйте одеть другой стороной и разверните его повторно
Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена
Оставьте примерно 1/2 дюйма кончика презерватива свободным для сбора спермы
Сожмите одной рукой резервуар презерватива, чтобы выпустить из него воздух
Если вы не обрезаны, оттяните назад крайнюю плоть перед расправлением презерватива
Второй рукой расправьте презерватив по направлению к основанию полового члена и выдавите все воздушные пузырьки
Проверьте, чтобы во время полового акта смазка была достаточной
В случае латексных презервативов используйте только лубриканты на водной основе (лубриканты на масляной основе, например, вазелин, жир, минеральные и массажные масла, лосьоны для тела и кулинарный жир, могут повредить латекс и привести к разрыву презерватива)
Держите презерватив вплотную к основанию полового члена во время его извлечения, чтобы предотвратить излитие семени из презерватива
Порядок использования женского презерватива:
Введите внутреннее кольцо женского презерватива как можно дальше во влагалище, оставив внешнее кольцо снаружи.
Затем пенис аккуратно вводится через внешнее кольцо в мешочек.
Если половой член выскальзывает из мешочка или внешнее кольцо попадает внутрь, извлеките женский презерватив и снова введите его, если у мужчины еще не произошла эякуляция.
Сразу же после эякуляции половой член следует извлечь.
Сдавите внешнее кольцо и закрутите его, чтобы сперма не пролилась.
Осторожно извлеките женский презерватив из влагалища.
Выбросьте его.
При каждом половом акте используйте новый презерватив и никогда не используйте старый презерватив или презерватив, целостность которого может быть нарушена. Спермициды улучшают эффективность презервативов, поэтому необходимо добавлять их каждый раз при надевании нового презерватива.
Диафрагмы
Диафрагма представляет собой резиновую чашечку, которая вводится во влагалище и одевается на шейку матки, чтобы предотвратить проникновение спермы. Шейка матки — это нижняя часть матки. Вы можете получить диафрагму у вашего врача, который поможет подобрать нужный размер и расскажет как ее использовать. Вы и ваш партнер не должны ощущать установленную диафрагму.
Диафрагмы помогают предотвратить незапланированную беременность, но не защищают от ИППП.
Порядок использования диафрагмы:
нанесите спермицидный крем или гель на внутреннюю поверхность колпачка;
Оденьте диафрагму перед началом полового акта.
Оставьте диафрагму на месте на 6–8 часов после полового акта (но не держите ее внутри более 24 часов).
При повторном половом акте при установленной диафрагме, сначала введите во влагалище дополнительное количество спермицида.
Диафрагму можно мыть и использовать повторно. Необходимо регулярно проверять диафрагму на наличие разрывов. Вам может потребоваться диафрагма другого размера, если:
вы набрали или потеряли более 10 фунтов веса;
вы использовали диафрагму более одного года;
вы родили ребенка или сделали аборт.
Шеечные колпачки
Шеечный колпачок представляет собой силиконовую чашечку в формы шляпы, которая напоминает диафрагму, но имеет меньший размер. Колпачок вводится во влагалище и надевается на шейку, чтобы предотвратить проникновение спермы.
Вы можете получить шеечный колпачок у врача, который подберет правильный размер.
Порядок использования шеечного колпачка:
нанесите спермицидный крем или гель на внутреннюю поверхность колпачка;
наденьте шеечный колпачок перед началом полового акта;
оставьте колпачок на месте как минимум на 6 часов после полового акта, но не более чем на 48 часов.
Вы можете мыть и повторно использовать колпачок в течение 1 года.
Контрацептивные губки
Контрацептивная губка представляет собой губку со спермицидом, которая помещается внутрь влагалища, чтобы предотвратить проникновение спермы в матку. Контрацептивные губки помогают предотвратить наступление незапланированной беременности, но не защищают от ИППП.
Вы можете приобрести контрацептивную губку самостоятельно, не посещая врача. При правильном введении губки во влагалище вы и ваш партнер не должны ее ощущать.
Вы можете вводить контрацептивную губку не более чем за 24 часа до полового акта.
Порядок использования контрацептивной губки:
смочите губку водой;
сложите ее и введите глубоко во влагалище;
с введенной губкой у вас может быть несколько половых актов;
оставьте губку во влагалище как минимум на 6 часов после полового акта (но не более чем на 30 часов).
Возможные проблемы при использовании контрацептивной губки:
Аллергические реакции
сухость или боль во влагалище;
трудности при извлечении губки.
Спермицидные средства
Спермициды представляют собой средства, которые уничтожают сперматозоиды. Спермициды доступны в виде пены, кремов или суппозиториев (мягкая, растворимая лекарственная форма в форме пилюль, которые вводятся во влагалище). Спермициды вводятся во влагалище перед половым актом. Поскольку суппозиторий должен раствориться, вы должны вводить его примерно за 10–30 минут до полового акта.
Не используйте спермициды более одного раза в день. Они могут раздражать влагалище, что повышает риск ВИЧ-инфекции.
Вы не должны использовать спермициды в качестве единственного метода контрацепции — используйте его вместе с барьерными контрацептивами, такими как презерватив или диафрагма.
Хотя спермициды уничтожают сперматозоиды, они не убивают микроорганизмы, вызывающие ИППП.