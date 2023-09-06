До начала родов врачи предпринимают необходимые меры, чтобы предупредить или подготовиться к кровотечению после родов.

Они проверят вас на наличие факторов риска кровотечения, таких как чрезмерное количество амниотической жидкости или нарушение свертываемости крови.

Если у женщины редкая группа крови, врачи убедятся в том, что эта группа крови есть в больнице

Затем попытаются родить ребенка постепенно и щадящим образом