Что такое чрезмерное маточное кровотечение?
Некоторое кровотечение после рождения ребенка наблюдается и в нормальных условиях. После влагалищных родов чрезмерным считается маточное кровотечение с потерей более 1000 мл крови.
Наиболее частой причиной слишком сильного кровотечения из матки является перерастянутая и не сокращающаяся (не сдавливающая) должным образом матка
Врачи лечат слишком сильное кровотечение, массируя матку через живот, а также путем введения препаратов, которые способствуют сокращению матки
Врачи могут выполнить вам переливание крови
Иногда может потребоваться хирургическое вмешательство
Что вызывает чрезмерное кровотечение во время родов?
Чаще всего чрезмерное кровотечение возникает по следующим причинам:
ваша матка не сокращается после родов в должной мере.
Другие причины слишком сильного кровотечения:
разрывы влагалища и шейки матки (нижняя часть матки) в процессе родов;
нарушение свертываемости крови, которое препятствует образованию сгустков крови;
часть вашей плаценты (послед) остается внутри матки после родов.
Вы подвержены более высокому риску кровотечений в следующих случаях:
если вы неоднократно рожали;
при затяжных родах;
если вы рожали более одного ребенка (например, двойню или тройню);
роды очень большим плодом.
Что могут сделать врачи, чтобы прекратить слишком сильное кровотечение?
До начала родов врачи предпринимают необходимые меры, чтобы предупредить или подготовиться к кровотечению после родов.
Они проверят вас на наличие факторов риска кровотечения, таких как чрезмерное количество амниотической жидкости или нарушение свертываемости крови.
Если у женщины редкая группа крови, врачи убедятся в том, что эта группа крови есть в больнице
Затем попытаются родить ребенка постепенно и щадящим образом
После родов врачи будут наблюдать вас минимум в течение 1 часа, чтобы убедиться, что матка сократилась, а также контролировать наличие кровотечения
Как врачи распознают чрезмерное кровотечение?
Врачи:
будут следить, чтобы не было чрезмерной кровопотери;
нажмут на область живота, проверяя, достаточно ли сократилась матка;
будут следить за артериальным давлением и частотой сердцебиений; падение артериального давления или частое сердцебиение означают, что вы теряете слишком много крови
Что произойдет, если у меня разовьется слишком сильное кровотечение?
Врачи:
плотно надавят на живот и будут его массировать, чтобы помочь сокращению матки;
проверят на наличие разрывов во влагалище и на шейке;
дадут вам препараты, вызывающие сокращение матки;
введут вам в вену жидкости или кровь для восполнения потерянной крови.
Нажатие на живот содействует сокращению матки и прекращению кровотечения Врачи могут ввести вам некоторые препараты в вену или путем укола в руку.
Если кровотечение продолжается, врачи могут выполнить хирургическое вмешательство, например:
провести выскабливание матки для удаления любых остатков плаценты (последа);
ввести баллон в матку, чтобы прекратить кровотечение;
провести тампонаду матки марлей изнутри;
наложить швы вокруг дна матки;
заблокировать крупные сосуды, по которым кровь попадает в матку;
в качестве крайней меры может быть выполнена гистерэктомия (удаление матки).