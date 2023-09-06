Что такое кесарево сечение (КС)?
КС — это хирургическое вмешательство, предназначенное для рождения вашего ребенка через разрез, сделанный на коже и на матке.
Почему мне может потребоваться КС?
Кесарево сечение может вам потребоваться, если врач полагает, что это будет лучшим вариантом для вас, нежели роды через влагалище, например, в следующих ситуациях:
роды продолжаются в течение длительного времени;
нетипичное положение ребенка, например, тазовое (ягодицами вниз);
ребенок находится в группе риска (дистресс плода), и ему необходимо немедленное родоразрешение;
слишком сильное кровотечение у вас;
у вас ранее уже выполнялось кесарево сечение.
Могу ли я родить ребенка через влагалище, если у меня уже было кесарево сечение ранее?
Возможно, вы сможете родить ребенка через влагалище, если у вас ранее было лишь одно кесарево сечение, и разрез (рубец) находится в нижней части матки. Если ранее у вас было более одного кесарева сечения, большинство врачей предложат вам повторное кесарево сечение и при последующих беременностях. Ваш врач поможет вам решить, какой вид родов является наиболее безопасным для вас и для вашего ребенка.
Что происходит во время кесарева сечения?
Для проведения кесарева сечения в операционной соберется несколько человек, в том числе:
акушер (врач, который оказывает помощью беременным женщинам и во время рождения ребенка);
анестезиолог (врач, который назначает вам обезболивающие препараты и вызывает у вас сон на время хирургического вмешательства);
иногда педиатр (врач, который оказывает помощь новорожденным и детям);
Медсестры
Врачи введут вам лекарство, чтобы вы не чувствовали боли во время хирургического вмешательства. Обычно они вводят вызывающий онемение препарат в спину. После введения вызывающего онемение препарата вы не будете чувствовать боли ниже уровня пояса.
Врачи извлекут ребенка через хирургический разрез на животе и на матке. Разрез может быть расположен в нижней или верхней части матки:
Низкий разрез (надрез): выполняется чаще. Приводит к менее выраженному кровотечению и обычно лучше заживает.
Высокий разрез (надрез): выполняется врачами только в случаях необходимости, в том числе при:
предлежании плаценты (когда плацента прикрепляется к неподходящей части матки);
поперечном положении ребенка в матке;
глубокой недоношенности ребенка;
врожденном пороке развития у ребенка.
Врачи произведут ушивание вашей матки и брюшной стенки. Вы получите антибиотики, и будет выполнено переливание крови для восполнения потерянной крови, если это необходимо.
Ваш врач порекомендует вам начать двигаться по возможности раньше после кесарева сечения. Подвижность помогает предотвратить формирование сгустков крови в ногах или в тазу. Сгустки крови, которые образуются в ногах, могут попадать в легкие и приводить к серьезным проблемам.
Насколько безопасно кесарево сечение?
Благодаря лекарствам и переливанию крови, удается сделать кесарево сечение более безопасным. В сравнении с родами через влагалище, кесарево сечение:
вызывает больше боли после родов;
удлиняет пребывание в больнице;
удлиняет время восстановления.