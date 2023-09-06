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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кесарево сечение (КС)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое кесарево сечение (КС)?

КС — это хирургическое вмешательство, предназначенное для рождения вашего ребенка через разрез, сделанный на коже и на матке.

Кесарево сечение
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Для проведения кесарева сечения разрез делается на брюшной стенке и на матке. Этот разрез обычно представляет собой горизонтальный разрез в нижней части матки.

Почему мне может потребоваться КС?

Кесарево сечение может вам потребоваться, если врач полагает, что это будет лучшим вариантом для вас, нежели роды через влагалище, например, в следующих ситуациях:

  • роды продолжаются в течение длительного времени;

  • нетипичное положение ребенка, например, тазовое (ягодицами вниз);

  • ребенок находится в группе риска (дистресс плода), и ему необходимо немедленное родоразрешение;

  • слишком сильное кровотечение у вас;

  • у вас ранее уже выполнялось кесарево сечение.

Могу ли я родить ребенка через влагалище, если у меня уже было кесарево сечение ранее?

Возможно, вы сможете родить ребенка через влагалище, если у вас ранее было лишь одно кесарево сечение, и разрез (рубец) находится в нижней части матки. Если ранее у вас было более одного кесарева сечения, большинство врачей предложат вам повторное кесарево сечение и при последующих беременностях. Ваш врач поможет вам решить, какой вид родов является наиболее безопасным для вас и для вашего ребенка.

Что происходит во время кесарева сечения?

Для проведения кесарева сечения в операционной соберется несколько человек, в том числе:

  • акушер (врач, который оказывает помощью беременным женщинам и во время рождения ребенка);

  • анестезиолог (врач, который назначает вам обезболивающие препараты и вызывает у вас сон на время хирургического вмешательства);

  • иногда педиатр (врач, который оказывает помощь новорожденным и детям);

  • Медсестры

Врачи введут вам лекарство, чтобы вы не чувствовали боли во время хирургического вмешательства. Обычно они вводят вызывающий онемение препарат в спину. После введения вызывающего онемение препарата вы не будете чувствовать боли ниже уровня пояса.

Врачи извлекут ребенка через хирургический разрез на животе и на матке. Разрез может быть расположен в нижней или верхней части матки:

Низкий разрез (надрез): выполняется чаще. Приводит к менее выраженному кровотечению и обычно лучше заживает.

Высокий разрез (надрез): выполняется врачами только в случаях необходимости, в том числе при:

  • предлежании плаценты (когда плацента прикрепляется к неподходящей части матки);

  • поперечном положении ребенка в матке;

  • глубокой недоношенности ребенка;

  • врожденном пороке развития у ребенка.

Врачи произведут ушивание вашей матки и брюшной стенки. Вы получите антибиотики, и будет выполнено переливание крови для восполнения потерянной крови, если это необходимо.

Ваш врач порекомендует вам начать двигаться по возможности раньше после кесарева сечения. Подвижность помогает предотвратить формирование сгустков крови в ногах или в тазу. Сгустки крови, которые образуются в ногах, могут попадать в легкие и приводить к серьезным проблемам.

Насколько безопасно кесарево сечение?

Благодаря лекарствам и переливанию крови, удается сделать кесарево сечение более безопасным. В сравнении с родами через влагалище, кесарево сечение:

  • вызывает больше боли после родов;

  • удлиняет пребывание в больнице;

  • удлиняет время восстановления.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.