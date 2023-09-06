Что происходит во время кесарева сечения?

Что происходит во время кесарева сечения?

Для проведения кесарева сечения в операционной соберется несколько человек, в том числе:

акушер (врач, который оказывает помощью беременным женщинам и во время рождения ребенка);

анестезиолог (врач, который назначает вам обезболивающие препараты и вызывает у вас сон на время хирургического вмешательства);

иногда педиатр (врач, который оказывает помощь новорожденным и детям);

Медсестры

Врачи введут вам лекарство, чтобы вы не чувствовали боли во время хирургического вмешательства. Обычно они вводят вызывающий онемение препарат в спину. После введения вызывающего онемение препарата вы не будете чувствовать боли ниже уровня пояса.

Врачи извлекут ребенка через хирургический разрез на животе и на матке. Разрез может быть расположен в нижней или верхней части матки:

Низкий разрез (надрез): выполняется чаще. Приводит к менее выраженному кровотечению и обычно лучше заживает.

Высокий разрез (надрез): выполняется врачами только в случаях необходимости, в том числе при:

предлежании плаценты (когда плацента прикрепляется к неподходящей части матки);

поперечном положении ребенка в матке;

глубокой недоношенности ребенка;

врожденном пороке развития у ребенка.

Врачи произведут ушивание вашей матки и брюшной стенки. Вы получите антибиотики, и будет выполнено переливание крови для восполнения потерянной крови, если это необходимо.

Ваш врач порекомендует вам начать двигаться по возможности раньше после кесарева сечения. Подвижность помогает предотвратить формирование сгустков крови в ногах или в тазу. Сгустки крови, которые образуются в ногах, могут попадать в легкие и приводить к серьезным проблемам.