Что такое дородовый разрыв плодных оболочек (ДРПО)?
Во время беременности ваш ребенок растет окруженный амниотической жидкостью, находясь внутри матки (утробы). Жидкость и ребенок находятся внутри мешка, называемого амниотическим мешком. Мешок состоит из тонкой, но сильной пленки, которая не дает жидкости вытекать. Когда у вас начинается родовая деятельность, амниотический мешок раскрывается (разрывается), и амниотическая жидкость вытекает из влагалища. Это часто называется излитием вод. Если амниотическая жидкость изливается до начала родовой деятельности, это называется дородовым разрывом плодных оболочек (ДРПО).
Родовая деятельность обычно начинается вскоре после излития вод
Если родовая деятельность не начинается в течение 12 часов после излития вод, вы и ваш ребенок подвержены более высокому риску инфекции
Если срок вашей беременности 34 недели или более, врачи обычно вызывают роды с помощью препарата
Если срок вашей беременности менее 34 недель, врачи могут попытаться отсрочить родовую деятельность с помощью препаратов
Если вам кажется, что у вас излились воды, немедленно позвоните врачу или акушерке.
Как мне понять, что у меня излились воды?
Из влагалища будет вытекать прозрачная жидкость, сильным потоком или слабой струей.
Если срок беременности превышает 34 недели, родовые схватки обычно начинаются в течение 12–48 часов после излития вод. Если срок беременности меньше, до начала сокращений матки может пройти 4 дня или более.
Чем я рискую в случае, если воды изливаются слишком рано?
Если воды изливаются слишком рано, штаммы могут проникнуть в вашу матку и вызвать инфекцию. Могут наблюдаться следующие симптомы:
инфекция матки;
инфекция у плода;
необычное положение вашего ребенка.
Инфекция матки может вызвать такие симптомы, как:
лихорадка
обильные или плохо пахнущие выделения (жидкость) из влагалища;
боль в животе.
Также при слишком раннем излитии вод возможны следующие проблемы:
слишком раннее открепление плаценты (органа, через который к ребенку внутриутробно поступают кислород и питательные вещества) от матки (отслоение плаценты);
слишком раннее рождение ребенка (преждевременные роды).
Недоношенность подвергает ребенка большему риску следующих состояний:
проблемы со стороны легких;
кровоизлияние в головной мозг, что может вызвать такие проблемы, как детский церебральный паралич;
возможно, смертельный исход.
Как мой врач или медсестра могут выяснить, что произошло излитие вод?
Чтобы подтвердить излитие вод, врач или акушерка осмотрят ваше влагалище и шейку (нижнюю часть матки). Врач или медсестра также оценят степень открытия (раскрытия) вашей шейки матки.
При наличии признаков инфекции врач может взять образец амниотической жидкости для исследования.
Что будут делать врач или акушерка при слишком раннем излитии вод?
Если срок беременности 34 недели или более, врач вызовет роды с помощью лекарства (индукция родов).
Если срок беременности менее 34 недель, врач попытается предотвратить родовую деятельность с помощью лекарств и будет следить за появлением проблем. Обычно врачи сделают следующее:
госпитализирует вас;
назначает вам покой;
не менее 3 раз в день проверяет у вас температуру и частоту сердцебиений;
назначат антибиотики для профилактики инфекций;
назначат лекарства, содействующие развитию легких ребенка внутриутробно;
назначат лекарство для профилактики кровотечения в головном мозге ребенка (если срок беременности менее 32 недель).
Если у ребенка сильный дистресс, или произошло инфицирование матки, врач или акушерка вызовут роды, и ребенок будет рожден независимо от срока вашей беременности.