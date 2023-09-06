Во время беременности ваш ребенок растет окруженный амниотической жидкостью, находясь внутри матки (утробы). Жидкость и ребенок находятся внутри мешка, называемого амниотическим мешком. Мешок состоит из тонкой, но сильной пленки, которая не дает жидкости вытекать. Когда у вас начинается родовая деятельность, амниотический мешок раскрывается (разрывается), и амниотическая жидкость вытекает из влагалища. Это часто называется излитием вод. Если амниотическая жидкость изливается до начала родовой деятельности, это называется дородовым разрывом плодных оболочек (ДРПО).

Родовая деятельность обычно начинается вскоре после излития вод

Если родовая деятельность не начинается в течение 12 часов после излития вод, вы и ваш ребенок подвержены более высокому риску инфекции

Если срок вашей беременности 34 недели или более, врачи обычно вызывают роды с помощью препарата

Если срок вашей беременности менее 34 недель, врачи могут попытаться отсрочить родовую деятельность с помощью препаратов

Если вам кажется, что у вас излились воды, немедленно позвоните врачу или акушерке.