Плод — это ребенок, находящийся внутриутробно (в матке). Дистрессом плода называют его плохое состояние до или во время родов.

Обычно это происходит, если плод получает недостаточное количество кислорода

Дистресс плода может произойти, если беременность длится слишком долго или имеются другие осложнения

Врачи обнаруживают дистресс плода по необычному характеру сердцебиений у ребенка

Врачи лечат дистресс плода, назначая вам кислород и жидкости, или повернув беременную на бок

Также может потребоваться немедленное родоразрешение

Состояние стресса у ребенка может привести к тому, что он будет заглатывать амниотическую жидкость, содержащую некоторое количество кала ребенка (этот кал называется меконием). Если ребенок вдыхает меконий, у него могут быть затруднения при дыхании, а иногда и прекращение дыхания.