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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дистресс плода

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое дистресс плода?

Плод — это ребенок, находящийся внутриутробно (в матке). Дистрессом плода называют его плохое состояние до или во время родов.

  • Обычно это происходит, если плод получает недостаточное количество кислорода

  • Дистресс плода может произойти, если беременность длится слишком долго или имеются другие осложнения

  • Врачи обнаруживают дистресс плода по необычному характеру сердцебиений у ребенка

  • Врачи лечат дистресс плода, назначая вам кислород и жидкости, или повернув беременную на бок

  • Также может потребоваться немедленное родоразрешение

Состояние стресса у ребенка может привести к тому, что он будет заглатывать амниотическую жидкость, содержащую некоторое количество кала ребенка (этот кал называется меконием). Если ребенок вдыхает меконий, у него могут быть затруднения при дыхании, а иногда и прекращение дыхания.

Как врачи могут понять, что у моего ребенка дистресс плода?

Во время родов врач или акушерка измеряют частоту сердцебиений ребенка. Ненормальный сердечный ритм ребенка является признаком дистресса плода.

Как врачи лечат дистресс плода?

Дистресс плода лечат следующим образом:

  • назначают вдыхание кислорода;

  • вводят жидкость в вену (в/в);

  • поворачивают беременную на бок.

Если у ребенка остаются проблемы, родоразрешение должно пройти как можно быстрее; для этого применяется вакуум-экстрактор, щипцы или выполняется кесарево сечение.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.