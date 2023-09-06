Что представляет собой выпадение петли пуповины?
Пуповина представляет собой трубку, заполненную кровеносными сосудами, которые соединяют вас и вашего ребенка во время беременности. Пуповина выходит из пупка ребенка, который также называется пупочным кольцом. Через пуповину переносится кровь с нутриентами и кислородом от плаценты к ребенку. После родов обычно ребенок рождается первым, после чего пуповина рождается вслед за ребенком.
Выпавшая петля пуповины — это пуповина, которая в процессе родов выходит перед ребенком. Когда это происходит, пуповина ущемляется между вашим ребенком и вашими костями таза. Это приводит к прекращению поступления крови к ребенку, что может быстро вызвать его смерть.
Плацента, пуповина и плод
Что приводит к выпадению петли пуповины?
Очевидное выпадение может произойти в следующих случаях:
преждевременное излитие вод (также называемый преждевременным разрывом плодных оболочек);
ребенок не опустился в полость таза до излития вод;
ребенок рождается ногами или ягодицами вперед (роды в тазовом предлежании).
Как врачи могут распознать выпадение петли пуповины?
Обычно врачи могут распознать выпадение петли пуповины, когда она показывается из влагалища. Если пуповина не видна, врачи подозревают ее выпадение, когда у ребенка становится необычным сердцебиение.
Как врачи лечат выпадение петли пуповины?
Если пуповина выпала из влагалища, врач срочно выполнит кесарево сечение. До начала хирургического вмешательства медсестра или врач удерживают тело плода в стороне от пуповины так, чтобы не перекрывалось кровоснабжение через пуповину.
Если пуповина не выпала из влагалища, врачи скажут вам изменить положение тела, чтобы снять давление с пуповины. Если это не даст эффекта, вам может потребоваться кесарево сечение.