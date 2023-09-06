Пуповина представляет собой трубку, заполненную кровеносными сосудами, которые соединяют вас и вашего ребенка во время беременности. Пуповина выходит из пупка ребенка, который также называется пупочным кольцом. Через пуповину переносится кровь с нутриентами и кислородом от плаценты к ребенку. После родов обычно ребенок рождается первым, после чего пуповина рождается вслед за ребенком.

Выпавшая петля пуповины — это пуповина, которая в процессе родов выходит перед ребенком. Когда это происходит, пуповина ущемляется между вашим ребенком и вашими костями таза. Это приводит к прекращению поступления крови к ребенку, что может быстро вызвать его смерть.