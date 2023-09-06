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Выпадение петли пуповины

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что представляет собой выпадение петли пуповины?

Пуповина представляет собой трубку, заполненную кровеносными сосудами, которые соединяют вас и вашего ребенка во время беременности. Пуповина выходит из пупка ребенка, который также называется пупочным кольцом. Через пуповину переносится кровь с нутриентами и кислородом от плаценты к ребенку. После родов обычно ребенок рождается первым, после чего пуповина рождается вслед за ребенком.

Выпавшая петля пуповины — это пуповина, которая в процессе родов выходит перед ребенком. Когда это происходит, пуповина ущемляется между вашим ребенком и вашими костями таза. Это приводит к прекращению поступления крови к ребенку, что может быстро вызвать его смерть.

Плацента, пуповина и плод

Что приводит к выпадению петли пуповины?

Очевидное выпадение может произойти в следующих случаях:

  • преждевременное излитие вод (также называемый преждевременным разрывом плодных оболочек);

  • ребенок не опустился в полость таза до излития вод;

  • ребенок рождается ногами или ягодицами вперед (роды в тазовом предлежании).

Как врачи могут распознать выпадение петли пуповины?

Обычно врачи могут распознать выпадение петли пуповины, когда она показывается из влагалища. Если пуповина не видна, врачи подозревают ее выпадение, когда у ребенка становится необычным сердцебиение.

Как врачи лечат выпадение петли пуповины?

Если пуповина выпала из влагалища, врач срочно выполнит кесарево сечение. До начала хирургического вмешательства медсестра или врач удерживают тело плода в стороне от пуповины так, чтобы не перекрывалось кровоснабжение через пуповину.

Если пуповина не выпала из влагалища, врачи скажут вам изменить положение тела, чтобы снять давление с пуповины. Если это не даст эффекта, вам может потребоваться кесарево сечение.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.