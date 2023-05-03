Сама по себе резус-несовместимость не является проблемой. Резус-несовместимость становится проблемой, если некоторое количество резус-положительной крови вашего ребенка проникает в вашу резус-отрицательную кровь. Многие люди думают, что кровь ребенка не смешивается с кровью матери. Однако смешивание часто происходит, когда:

вы рожаете ребенка;

у вас произошел выкидыш;

вы сделали аборт;

у вас была сильная травма живота во время беременности.

Когда резус-положительная кровь вашего ребенка проникает в вашу резус-отрицательную кровь, иммунная система серьезно реагирует. Ваша иммунная система вырабатывает белок, называемый резус-антителом, который борется с резус-положительной кровью вашего ребенка. Эти резус-антитела могут проникнуть в резус-положительные клетки крови вашего ребенка и разрушить их.

Резус-совместимость не причиняет вреда при первой беременности, так как у вас не появляется резус-антител до тех пор, пока вы не родите первого ребенка или у вас не произойдет выкидыш.

Резус-несовместимость может причинить вред при второй (или последующей) беременности. Если у вас есть резус-антитела от предшествующей беременности, то теперь у вашего резус-положительного ребенка могут появиться проблемы. Ваши резус-антитела могут разрушить часть эритроцитов вашего ребенка и привести у него к таким состояниям, как:

анемия;

Желтуха

поражение головного мозга;

гибель до рождения (выкидыш).

Чем больше у вас было беременностей с резус-несовместимостью, тем больше резус-антител у вас есть. Чем больше резус-антител у вас есть, тем больше проблем для вашего следующего ребенка.