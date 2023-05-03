Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Резус-несовместимость

(гемолитическая болезнь плода и новорожденного)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое резус-фактор?

Резус-фактор — это белок на поверхности эритроцитов у некоторых людей.

  • Если у вас есть этот белок, вы резус-положительны

  • Если у вас нет этого белка, вы резус-отрицательны

  • Резус-положительный или резус-отрицательный статус не влияет на ваше здоровье, но может повлиять на вашу беременность

  • Ваш резус-фактор не изменяется со временем: всю жизнь вы либо резус-положительны, либо резус-отрицательны

Что такое резус-несовместимость?

  • Резус-несовместимость — это состояние, когда вы резус-отрицательны, а ваш ребенок резус-положителен

  • Если вы резус-отрицательны, а ребенок резус-положителен, это еще не означает наличия резус-несовместимости

Резус-несовместимость возникает только при следующих условиях:

  • вы резус-отрицательны И

  • отец вашего ребенка резус-положителен И

  • ваш ребенок резус-положителен.

Почему резус-несовместимость является проблемой?

Сама по себе резус-несовместимость не является проблемой. Резус-несовместимость становится проблемой, если некоторое количество резус-положительной крови вашего ребенка проникает в вашу резус-отрицательную кровь. Многие люди думают, что кровь ребенка не смешивается с кровью матери. Однако смешивание часто происходит, когда:

  • вы рожаете ребенка;

  • у вас произошел выкидыш;

  • вы сделали аборт;

  • у вас была сильная травма живота во время беременности.

Когда резус-положительная кровь вашего ребенка проникает в вашу резус-отрицательную кровь, иммунная система серьезно реагирует. Ваша иммунная система вырабатывает белок, называемый резус-антителом, который борется с резус-положительной кровью вашего ребенка. Эти резус-антитела могут проникнуть в резус-положительные клетки крови вашего ребенка и разрушить их.

Резус-совместимость не причиняет вреда при первой беременности, так как у вас не появляется резус-антител до тех пор, пока вы не родите первого ребенка или у вас не произойдет выкидыш.

Резус-несовместимость может причинить вред при второй (или последующей) беременности. Если у вас есть резус-антитела от предшествующей беременности, то теперь у вашего резус-положительного ребенка могут появиться проблемы. Ваши резус-антитела могут разрушить часть эритроцитов вашего ребенка и привести у него к таким состояниям, как:

Чем больше у вас было беременностей с резус-несовместимостью, тем больше резус-антител у вас есть. Чем больше резус-антител у вас есть, тем больше проблем для вашего следующего ребенка.

Как врачи распознают резус-несовместимость?

На первом визите к врачу во время беременности у вас возьмут анализ крови на резус-фактор.

Если вы резус-положительны, то проблем никаких нет.

Если вы резус-отрицательны, отец вашего ребенка должен пройти анализ крови на определение резус-фактора:

  • Если у отца вашего ребенка резус отрицателен, то проблем никаких нет

  • Если отец вашего ребенка резус-положителен, ваш ребенок может быть резус-положительным, это приводит к резус-несовместимости

Если вы резус-отрицательны и отец вашего ребенка не прошел анализ, или он резус-положителен, то во время беременности вам будут выполнять анализы крови на наличие резус-антител.

Что будут делать врачи, если у меня имеется резус-несовместимость?

  • Если ваш организм не производит слишком много резус-антител, вам и вашему ребенку не потребуется никакого лечения

Если ваши анализы крови покажут, что в вашем организме производится много резус-антител, будет проведено дополнительное обследование для диагностики у вашего ребенка анемии (недостаточного количества здоровых эритроцитов). Это обследование может включать взятие образца крови у ребенка и проведение особого ультразвукового исследования (получение динамического изображения содержимого матки) для оценки кровотока в головном мозге ребенка.

  • Если у ребенка анемия, ему внутриутробно (и, возможно, после родов) будет проведено одно или несколько переливаний крови.

  • Врачи часто назначают препараты кортикостероидов, чтобы помочь созреванию легких ребенка

  • Когда легкие ребенка достаточно созреют для того, чтобы нормально работать вне вашего тела, врач искусственно вызовет (индуцирует) родовую деятельность

Как я могу предотвратить резус-несовместимость?

Если у вас резус-отрицательная кровь, врачи сделают вам инъекцию RhO(D)-иммуноглобулина. Инъекция приведет к тому, что ваше тело будет в меньшей степени способно реагировать на резус-положительную кровь вашего ребенка. Это снижает вероятность продукции у вас резус-антител, которые могут повредить вашему ребенку. Инъекции будут вам сделаны в следующие сроки:

  • на 28-й неделе беременности;

  • в течение 72 часов после рождения ребенка с резус-положительной кровью, даже после выкидыша или аборта;

  • после вагинального кровотечения любого типа;

  • после проведения некоторых обследований (например, амниоцентеза и биопсии ворсин хориона), когда кровь вашего ребенка и ваша собственная кровь могут смешиваться.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.