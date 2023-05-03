Что такое резус-фактор?
Резус-фактор — это белок на поверхности эритроцитов у некоторых людей.
Если у вас есть этот белок, вы резус-положительны
Если у вас нет этого белка, вы резус-отрицательны
Резус-положительный или резус-отрицательный статус не влияет на ваше здоровье, но может повлиять на вашу беременность
Ваш резус-фактор не изменяется со временем: всю жизнь вы либо резус-положительны, либо резус-отрицательны
Что такое резус-несовместимость?
Резус-несовместимость — это состояние, когда вы резус-отрицательны, а ваш ребенок резус-положителен
Если вы резус-отрицательны, а ребенок резус-положителен, это еще не означает наличия резус-несовместимости
Резус-несовместимость возникает только при следующих условиях:
вы резус-отрицательны И
отец вашего ребенка резус-положителен И
ваш ребенок резус-положителен.
Почему резус-несовместимость является проблемой?
Сама по себе резус-несовместимость не является проблемой. Резус-несовместимость становится проблемой, если некоторое количество резус-положительной крови вашего ребенка проникает в вашу резус-отрицательную кровь. Многие люди думают, что кровь ребенка не смешивается с кровью матери. Однако смешивание часто происходит, когда:
вы рожаете ребенка;
у вас произошел выкидыш;
вы сделали аборт;
у вас была сильная травма живота во время беременности.
Когда резус-положительная кровь вашего ребенка проникает в вашу резус-отрицательную кровь, иммунная система серьезно реагирует. Ваша иммунная система вырабатывает белок, называемый резус-антителом, который борется с резус-положительной кровью вашего ребенка. Эти резус-антитела могут проникнуть в резус-положительные клетки крови вашего ребенка и разрушить их.
Резус-совместимость не причиняет вреда при первой беременности, так как у вас не появляется резус-антител до тех пор, пока вы не родите первого ребенка или у вас не произойдет выкидыш.
Резус-несовместимость может причинить вред при второй (или последующей) беременности. Если у вас есть резус-антитела от предшествующей беременности, то теперь у вашего резус-положительного ребенка могут появиться проблемы. Ваши резус-антитела могут разрушить часть эритроцитов вашего ребенка и привести у него к таким состояниям, как:
Чем больше у вас было беременностей с резус-несовместимостью, тем больше резус-антител у вас есть. Чем больше резус-антител у вас есть, тем больше проблем для вашего следующего ребенка.
Как врачи распознают резус-несовместимость?
На первом визите к врачу во время беременности у вас возьмут анализ крови на резус-фактор.
Если вы резус-положительны, то проблем никаких нет.
Если вы резус-отрицательны, отец вашего ребенка должен пройти анализ крови на определение резус-фактора:
Если у отца вашего ребенка резус отрицателен, то проблем никаких нет
Если отец вашего ребенка резус-положителен, ваш ребенок может быть резус-положительным, это приводит к резус-несовместимости
Если вы резус-отрицательны и отец вашего ребенка не прошел анализ, или он резус-положителен, то во время беременности вам будут выполнять анализы крови на наличие резус-антител.
Что будут делать врачи, если у меня имеется резус-несовместимость?
Если ваш организм не производит слишком много резус-антител, вам и вашему ребенку не потребуется никакого лечения
Если ваши анализы крови покажут, что в вашем организме производится много резус-антител, будет проведено дополнительное обследование для диагностики у вашего ребенка анемии (недостаточного количества здоровых эритроцитов). Это обследование может включать взятие образца крови у ребенка и проведение особого ультразвукового исследования (получение динамического изображения содержимого матки) для оценки кровотока в головном мозге ребенка.
Если у ребенка анемия, ему внутриутробно (и, возможно, после родов) будет проведено одно или несколько переливаний крови.
Врачи часто назначают препараты кортикостероидов, чтобы помочь созреванию легких ребенка
Когда легкие ребенка достаточно созреют для того, чтобы нормально работать вне вашего тела, врач искусственно вызовет (индуцирует) родовую деятельность
Как я могу предотвратить резус-несовместимость?
Если у вас резус-отрицательная кровь, врачи сделают вам инъекцию RhO(D)-иммуноглобулина. Инъекция приведет к тому, что ваше тело будет в меньшей степени способно реагировать на резус-положительную кровь вашего ребенка. Это снижает вероятность продукции у вас резус-антител, которые могут повредить вашему ребенку. Инъекции будут вам сделаны в следующие сроки:
на 28-й неделе беременности;
в течение 72 часов после рождения ребенка с резус-положительной кровью, даже после выкидыша или аборта;
после вагинального кровотечения любого типа;
после проведения некоторых обследований (например, амниоцентеза и биопсии ворсин хориона), когда кровь вашего ребенка и ваша собственная кровь могут смешиваться.