Что такое амниотическая жидкость?
Амниотическая жидкость — это жидкость, которая окружает вашего ребенка во время беременности. Амниотическая жидкость находится в амниотическом мешке. Амниотический мешок формируется внутри вашей матки (утробы) во время беременности. В нем находится ваш ребенок и амниотическая жидкость. С началом родов ваш амниотический мешок разрывается (рвется), и амниотическая жидкость вытекает. Это называется «излитием околоплодных вод».
Каковы проблемы с амниотической жидкостью?
Проблемой является как слишком малое, так и слишком большое количество амниотической жидкости.
Слишком много амниотической жидкости
Слишком большое количество амниотической жидкости приводит к следующим последствиям:
серьезные дыхательные проблемы;
ранние роды (до завершения роста органов вашего ребенка).
Часто врачи не знают, что вызывает образование слишком большого объема амниотической жидкости. Иногда амниотической жидкости может быть слишком много при:
страдающих сахарным диабетом;
беременности более чем одним ребенком;
несовместимости вашей крови и крови вашего ребенка (резус-несовместимость);
врожденном пороке развития ребенка, включая пороки развития головного или спинного мозга.
Недостаток амниотической жидкости
Слишком малое количество амниотической жидкости приводит к нарушению роста тела или легких вашего ребенка.
У вас может быть слишком мало амниотической жидкости в следующих случаях:
у ребенка пороки развития почек, другие врожденные пороки, отставание в росте, либо наступила внутриутробная гибель;
плацента (орган, питающий плод) работает неправильно;
переношенная беременность (42 недели или больше);
проблему вызвали принимаемые вами препараты, такие как ибупрофен, аспирин или ингибитор АПФ.
Как врачи могут выявить проблемы с амниотической жидкостью?
Врачи могут заподозрить у вас проблемы, если матка недостаточного размера для данного срока беременности. Также они могут обнаружить проблему с амниотической жидкостью при ультразвуковом исследовании на плановом визите к врачу. При ультразвуковом исследовании используются звуковые волны, которые создают изображение содержимого вашей матки.
Как врачи лечат проблемы с амниотической жидкостью?
Слишком много амниотической жидкости
Вы можете думать, что если количество амниотической жидкости слишком велико, то врач может просто удалить излишек с помощью иглы. Хотя это иногда и помогает, обычно это не дает эффекта. Вместо этого, врачи делают следующее:
лечат причину, если она есть, например, назначают препарат для лечения диабета;
тщательно наблюдают вашего ребенка и проводят родоразрешение женщины при наличии признаков проблем;
даже при отсутствии проблем выполняют родоразрешение примерно за неделю до предполагаемого срока родов.
Недостаток амниотической жидкости
Врачи будут наблюдать за ростом ребенка и его состоянием с помощью ультразвукового исследования и иногда других исследований. Они постараются, чтобы ребенок родился приблизительно в предполагаемый срок родов, если нет других проблем.