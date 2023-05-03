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Проблемы с амниотической жидкостью

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Что такое амниотическая жидкость?

Амниотическая жидкость — это жидкость, которая окружает вашего ребенка во время беременности. Амниотическая жидкость находится в амниотическом мешке. Амниотический мешок формируется внутри вашей матки (утробы) во время беременности. В нем находится ваш ребенок и амниотическая жидкость. С началом родов ваш амниотический мешок разрывается (рвется), и амниотическая жидкость вытекает. Это называется «излитием околоплодных вод».

Каковы проблемы с амниотической жидкостью?

Проблемой является как слишком малое, так и слишком большое количество амниотической жидкости.

Слишком много амниотической жидкости

Слишком большое количество амниотической жидкости приводит к следующим последствиям:

  • серьезные дыхательные проблемы;

  • ранние роды (до завершения роста органов вашего ребенка).

Часто врачи не знают, что вызывает образование слишком большого объема амниотической жидкости. Иногда амниотической жидкости может быть слишком много при:

  • страдающих сахарным диабетом;

  • беременности более чем одним ребенком;

  • несовместимости вашей крови и крови вашего ребенка (резус-несовместимость);

  • врожденном пороке развития ребенка, включая пороки развития головного или спинного мозга.

Недостаток амниотической жидкости

Слишком малое количество амниотической жидкости приводит к нарушению роста тела или легких вашего ребенка.

У вас может быть слишком мало амниотической жидкости в следующих случаях:

  • у ребенка пороки развития почек, другие врожденные пороки, отставание в росте, либо наступила внутриутробная гибель;

  • плацента (орган, питающий плод) работает неправильно;

  • переношенная беременность (42 недели или больше);

  • проблему вызвали принимаемые вами препараты, такие как ибупрофен, аспирин или ингибитор АПФ.

Как врачи могут выявить проблемы с амниотической жидкостью?

Врачи могут заподозрить у вас проблемы, если матка недостаточного размера для данного срока беременности. Также они могут обнаружить проблему с амниотической жидкостью при ультразвуковом исследовании на плановом визите к врачу. При ультразвуковом исследовании используются звуковые волны, которые создают изображение содержимого вашей матки.

Как врачи лечат проблемы с амниотической жидкостью?

Слишком много амниотической жидкости

Вы можете думать, что если количество амниотической жидкости слишком велико, то врач может просто удалить излишек с помощью иглы. Хотя это иногда и помогает, обычно это не дает эффекта. Вместо этого, врачи делают следующее:

  • лечат причину, если она есть, например, назначают препарат для лечения диабета;

  • тщательно наблюдают вашего ребенка и проводят родоразрешение женщины при наличии признаков проблем;

  • даже при отсутствии проблем выполняют родоразрешение примерно за неделю до предполагаемого срока родов.

Недостаток амниотической жидкости

Врачи будут наблюдать за ростом ребенка и его состоянием с помощью ультразвукового исследования и иногда других исследований. Они постараются, чтобы ребенок родился приблизительно в предполагаемый срок родов, если нет других проблем.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.