Вы можете думать, что если количество амниотической жидкости слишком велико, то врач может просто удалить излишек с помощью иглы. Хотя это иногда и помогает, обычно это не дает эффекта. Вместо этого, врачи делают следующее:

лечат причину, если она есть, например, назначают препарат для лечения диабета;

тщательно наблюдают вашего ребенка и проводят родоразрешение женщины при наличии признаков проблем;

даже при отсутствии проблем выполняют родоразрешение примерно за неделю до предполагаемого срока родов.