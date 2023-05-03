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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Преэклампсия и эклампсия

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Что такое преэклампсия и эклампсия?

Преэклампсия — разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности. Плацента (послед) — это орган внутри вашей матки (утробы), который обеспечивает питание плода (ребенка) внутриутробно. Преэклампсия может вызвать слишком раннее отслоение плаценты от матки. Это может привести к слишком раннему рождению вашего ребенка. Если ребенок родится слишком рано, у него выше риск развития проблем вскоре после родов.

Эклампсия — это состояние, когда преэклампсия приводит к судорогам (непроизвольные движения и подергивания тела) и иногда проблемы со стороны системы крови и печени. Эти проблемы могут угрожать вашей жизни и жизни вашего ребенка.

  • Преэклампсия может начаться в любой момент после 20-й недели беременности или даже в течение нескольких первых дней после родов

  • Нелеченная преэклампсия может привести к эклампсии

  • Типичные признаки преэклампсии: отечность вокруг глаз и на кистях рук, а также наличие белка в моче; врач будет проверять вашу мочу на наличие белка на каждом визите во время беременности

  • Лучший способ лечения преэклампсии — это родоразрешение

Обычно врачи не знают, почему возникают преэклампсия и эклампсия. Однако они более вероятны у беременных женщин, которые:

  • беременны впервые;

  • ранее перенесли преэклампсию;

  • беременны более чем одним ребенком (например, двойней или тройней);

  • имели повышенное артериальное давление до наступления беременности;

  • моложе 17 или старше 35 лет.

Каковы симптомы преэклампсии?

У вас может не быть никаких симптомов. Также у вас могут быть:

  • отечность кистей рук, стоп и лица (особенно вокруг глаз);

  • мелкие красные точки на коже.

Очень выраженная преэклампсия может вызывать:

  • головные боли — позвоните своему врачу, если у вас возникнет новая головная боль, которая не проходит в течение 24 часов или после приема ацетаминофена;

  • спутанность сознания;

  • нарушения зрения;

  • затрудненное дыхание;

  • боль в животе, рвота;

  • судороги (внезапные, дергающие движения): это значит, что у вас эклампсия.

Как врачи распознают преэклампсию?

Врачи предполагают наличие преэклампсии, исходя из имеющихся у вас симптомов:

  • повышенное артериальное давление во время беременности;

  • наличие белка в моче.

Врачи назначают анализы крови и мочи для подтверждения диагноза преэклампсии и определения степени ее тяжести. Врачи могут также оценивать частоту сердцебиения и дыхания ребенка, его движения.

Как врачи лечат преэклампсию?

Лечение зависит от степени тяжести преэклампсии.

Преэклампсия легкой степени тяжести

  • Вы, вероятнее всего, будете лечиться в больнице, по крайней мере, сначала

  • Там вы будете соблюдать постельный режим и находиться под тщательным наблюдением до того, как ребенок вырастет в достаточной степени для безопасного родоразрешения (примерно до 36 недель беременности)

  • Обычно врачи назначают препараты для снижения артериального давления

  • Если артериальное давление и остальные проблемы поддаются контролю, вы, возможно, сможете вернуться домой, но должны будете соблюдать режим отдыха и избегать стресса

Если преэклампсия развивается близко к предполагаемому сроку родов, ваш врач может назначить вам препарат для родовозбуждения. Для профилактики судорог во время родов вы получите в/в препарат (непосредственно в вену), который называется магния сульфатом.

Очень тяжелая преэклампсия и эклампсия

  • Вас немедленно госпитализируют

  • В больнице вам введут в/в магния сульфат для профилактики и прекращения судорог

  • Вам могут ввести в/в препарат для снижения артериального давления

  • Если у вас продолжаются судороги даже после введения сульфата магния, вам в/в введут еще один препарат с целью прекращения судорог

Роды

Лучший способ прекратить преэклампсию и эклампсию очень тяжелой степени — родоразрешение. Для рождения ребенка может потребоваться хирургическое вмешательство, которое называется кесаревым сечением (КС) и представляет собой самый быстрый путь. Если шейка матки (нижняя часть матки) у вас уже достаточно раскрыта для быстрого влагалищного родоразрешения, вы, возможно, родите естественным путем.

После родоразрешения

В течение 24 часов вам будут вводить магния сульфат; в больнице вы будете находиться под тщательным наблюдением на протяжении от 2 до 4 дней.

После возврата домой

  • Вам, возможно, потребуется прием препаратов для снижения артериального давления

  • В течение первых нескольких месяцев после родов вас будут наблюдать минимум один раз в 1–2 недели.

  • Артериальное давление может оставаться высоким в течение 6–8 недель после родов.

  • Если оно будет оставаться высоким в течение более длительного времени, причины могут быть не связаны с преэклампсией.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.