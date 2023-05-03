Что такое преэклампсия и эклампсия?

Что такое преэклампсия и эклампсия?

Преэклампсия — разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности. Плацента (послед) — это орган внутри вашей матки (утробы), который обеспечивает питание плода (ребенка) внутриутробно. Преэклампсия может вызвать слишком раннее отслоение плаценты от матки. Это может привести к слишком раннему рождению вашего ребенка. Если ребенок родится слишком рано, у него выше риск развития проблем вскоре после родов.

Эклампсия — это состояние, когда преэклампсия приводит к судорогам (непроизвольные движения и подергивания тела) и иногда проблемы со стороны системы крови и печени. Эти проблемы могут угрожать вашей жизни и жизни вашего ребенка.

Преэклампсия может начаться в любой момент после 20-й недели беременности или даже в течение нескольких первых дней после родов

Нелеченная преэклампсия может привести к эклампсии

Типичные признаки преэклампсии: отечность вокруг глаз и на кистях рук, а также наличие белка в моче; врач будет проверять вашу мочу на наличие белка на каждом визите во время беременности

Лучший способ лечения преэклампсии — это родоразрешение

Обычно врачи не знают, почему возникают преэклампсия и эклампсия. Однако они более вероятны у беременных женщин, которые: