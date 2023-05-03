Что такое преэклампсия и эклампсия?
Преэклампсия — разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности. Плацента (послед) — это орган внутри вашей матки (утробы), который обеспечивает питание плода (ребенка) внутриутробно. Преэклампсия может вызвать слишком раннее отслоение плаценты от матки. Это может привести к слишком раннему рождению вашего ребенка. Если ребенок родится слишком рано, у него выше риск развития проблем вскоре после родов.
Эклампсия — это состояние, когда преэклампсия приводит к судорогам (непроизвольные движения и подергивания тела) и иногда проблемы со стороны системы крови и печени. Эти проблемы могут угрожать вашей жизни и жизни вашего ребенка.
Преэклампсия может начаться в любой момент после 20-й недели беременности или даже в течение нескольких первых дней после родов
Нелеченная преэклампсия может привести к эклампсии
Типичные признаки преэклампсии: отечность вокруг глаз и на кистях рук, а также наличие белка в моче; врач будет проверять вашу мочу на наличие белка на каждом визите во время беременности
Лучший способ лечения преэклампсии — это родоразрешение
Обычно врачи не знают, почему возникают преэклампсия и эклампсия. Однако они более вероятны у беременных женщин, которые:
беременны впервые;
ранее перенесли преэклампсию;
беременны более чем одним ребенком (например, двойней или тройней);
имели повышенное артериальное давление до наступления беременности;
моложе 17 или старше 35 лет.
Каковы симптомы преэклампсии?
У вас может не быть никаких симптомов. Также у вас могут быть:
отечность кистей рук, стоп и лица (особенно вокруг глаз);
мелкие красные точки на коже.
Очень выраженная преэклампсия может вызывать:
головные боли — позвоните своему врачу, если у вас возникнет новая головная боль, которая не проходит в течение 24 часов или после приема ацетаминофена;
спутанность сознания;
нарушения зрения;
затрудненное дыхание;
боль в животе, рвота;
судороги (внезапные, дергающие движения): это значит, что у вас эклампсия.
Как врачи распознают преэклампсию?
Врачи предполагают наличие преэклампсии, исходя из имеющихся у вас симптомов:
повышенное артериальное давление во время беременности;
наличие белка в моче.
Врачи назначают анализы крови и мочи для подтверждения диагноза преэклампсии и определения степени ее тяжести. Врачи могут также оценивать частоту сердцебиения и дыхания ребенка, его движения.
Как врачи лечат преэклампсию?
Лечение зависит от степени тяжести преэклампсии.
Преэклампсия легкой степени тяжести
Вы, вероятнее всего, будете лечиться в больнице, по крайней мере, сначала
Там вы будете соблюдать постельный режим и находиться под тщательным наблюдением до того, как ребенок вырастет в достаточной степени для безопасного родоразрешения (примерно до 36 недель беременности)
Обычно врачи назначают препараты для снижения артериального давления
Если артериальное давление и остальные проблемы поддаются контролю, вы, возможно, сможете вернуться домой, но должны будете соблюдать режим отдыха и избегать стресса
Если преэклампсия развивается близко к предполагаемому сроку родов, ваш врач может назначить вам препарат для родовозбуждения. Для профилактики судорог во время родов вы получите в/в препарат (непосредственно в вену), который называется магния сульфатом.
Очень тяжелая преэклампсия и эклампсия
Вас немедленно госпитализируют
В больнице вам введут в/в магния сульфат для профилактики и прекращения судорог
Вам могут ввести в/в препарат для снижения артериального давления
Если у вас продолжаются судороги даже после введения сульфата магния, вам в/в введут еще один препарат с целью прекращения судорог
Роды
Лучший способ прекратить преэклампсию и эклампсию очень тяжелой степени — родоразрешение. Для рождения ребенка может потребоваться хирургическое вмешательство, которое называется кесаревым сечением (КС) и представляет собой самый быстрый путь. Если шейка матки (нижняя часть матки) у вас уже достаточно раскрыта для быстрого влагалищного родоразрешения, вы, возможно, родите естественным путем.
После родоразрешения
В течение 24 часов вам будут вводить магния сульфат; в больнице вы будете находиться под тщательным наблюдением на протяжении от 2 до 4 дней.
После возврата домой
Вам, возможно, потребуется прием препаратов для снижения артериального давления
В течение первых нескольких месяцев после родов вас будут наблюдать минимум один раз в 1–2 недели.
Артериальное давление может оставаться высоким в течение 6–8 недель после родов.
Если оно будет оставаться высоким в течение более длительного времени, причины могут быть не связаны с преэклампсией.