Плацента — это орган, который во время беременности растет на внутренней поверхности матки (утробы), в верхней ее части.

В ней имеется много крупных кровеносных сосудов, переносящих кислород и нутриенты от вас к вашему ребенку

Кровеносные сосуды плаценты формируют пуповину, соединяющую плаценту с вашим ребенком

Примерно через 15 минут после рождения ребенка плацента выходит из матки наружу через влагалище