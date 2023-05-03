Что такое плацента и пуповина?
Плацента — это орган, который во время беременности растет на внутренней поверхности матки (утробы), в верхней ее части.
В ней имеется много крупных кровеносных сосудов, переносящих кислород и нутриенты от вас к вашему ребенку
Кровеносные сосуды плаценты формируют пуповину, соединяющую плаценту с вашим ребенком
Примерно через 15 минут после рождения ребенка плацента выходит из матки наружу через влагалище
Вот почему она также называется «последом»
Что такое предлежание сосудов?
Предлежание сосудов — это проблема с кровеносными сосудами в плаценте. В случае предлежания сосудов:
Некоторые кровеносные сосуды не идут напрямую из плаценты в пуповину естественным образом
Вместо этого они находятся в неподходящем месте и проходят через плодные оболочки (амниотический мешок), которые окружают вашего ребенка
Ваш амниотический мешок разрывается (разрыв), и амниотическая жидкость истекает с началом родовой деятельности; это называется «излитием вод»
Когда воды изливаются, кровеносные сосуды, находящиеся в нетипичном месте, могут разорваться
Это может привести к потере вашим ребенком большого количества крови и даже к смерти
Что такое предлежание сосудов?
При предлежании сосудов оболочки, содержащие кровеносные сосуды, которые связывают плод и плаценту, пересекают вход в родовой канал (отверстие шейки матки). При разрыве плодных оболочек (обычно незадолго до начала родов) эти сосуды могут порваться.
Каковы симптомы предлежания сосудов?
При излитии вод у вас может быть безболезненное кровотечение из влагалища, обычно вскоре после начала родовой деятельности
Сердцебиение вашего ребенка может быть медленным
Как врачи могут распознать предлежание сосудов?
Врачи могут заподозрить предлежание сосудов, если при ранее выполненном плановом ультразвуковом исследовании выявлены проблемы с плацентой. При ультразвуковом исследовании с помощью звуковых волн получают изображение внутреннего содержимого матки. Для подтверждения диагноза предлежания сосудов выполняется контрольное ультразвуковое исследование, обычно с помощью устройства, вводимого во влагалище.
Как врачи лечат предлежание сосудов?
Если предлежание сосудов диагностируется до родов:
врачи будут наблюдать вас два раза в неделю, чтобы проверить состояние вашего ребенка;
вас могут госпитализировать в срок 30–32 недели, чтобы врачи могли постоянно контролировать состояние вашего ребенка;
вам могут назначить препарат кортикостероид, который содействует росту легких вашего ребенка;
Если срок вашей беременности составляет 32–35 недель, и легкие вашего ребенка недостаточно развиты, врачи могут предложить плановое хирургическое вмешательство для родоразрешения
Хирургическое вмешательство, выполняемое с целью родоразрешения, называется кесарево сечение (КС) В перечисленных ниже случаях, вам может быть выполнено кесарево сечение:
у вас сильное кровотечение из влагалища;
произошло излитие вод;
жизнь вашего ребенка в опасности;
предлежание сосудов не было диагностировано до начала родовой деятельности.