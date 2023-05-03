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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предлежание сосудов

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Что такое плацента и пуповина?

  • Плацента — это орган, который во время беременности растет на внутренней поверхности матки (утробы), в верхней ее части.

  • В ней имеется много крупных кровеносных сосудов, переносящих кислород и нутриенты от вас к вашему ребенку

  • Кровеносные сосуды плаценты формируют пуповину, соединяющую плаценту с вашим ребенком

  • Примерно через 15 минут после рождения ребенка плацента выходит из матки наружу через влагалище

  • Вот почему она также называется «последом»

Что такое предлежание сосудов?

Предлежание сосудов — это проблема с кровеносными сосудами в плаценте. В случае предлежания сосудов:

  • Некоторые кровеносные сосуды не идут напрямую из плаценты в пуповину естественным образом

  • Вместо этого они находятся в неподходящем месте и проходят через плодные оболочки (амниотический мешок), которые окружают вашего ребенка

  • Ваш амниотический мешок разрывается (разрыв), и амниотическая жидкость истекает с началом родовой деятельности; это называется «излитием вод»

  • Когда воды изливаются, кровеносные сосуды, находящиеся в нетипичном месте, могут разорваться

  • Это может привести к потере вашим ребенком большого количества крови и даже к смерти

Что такое предлежание сосудов?

При предлежании сосудов оболочки, содержащие кровеносные сосуды, которые связывают плод и плаценту, пересекают вход в родовой канал (отверстие шейки матки). При разрыве плодных оболочек (обычно незадолго до начала родов) эти сосуды могут порваться.

Каковы симптомы предлежания сосудов?

  • При излитии вод у вас может быть безболезненное кровотечение из влагалища, обычно вскоре после начала родовой деятельности

  • Сердцебиение вашего ребенка может быть медленным

Как врачи могут распознать предлежание сосудов?

Врачи могут заподозрить предлежание сосудов, если при ранее выполненном плановом ультразвуковом исследовании выявлены проблемы с плацентой. При ультразвуковом исследовании с помощью звуковых волн получают изображение внутреннего содержимого матки. Для подтверждения диагноза предлежания сосудов выполняется контрольное ультразвуковое исследование, обычно с помощью устройства, вводимого во влагалище.

Как врачи лечат предлежание сосудов?

Если предлежание сосудов диагностируется до родов:

  • врачи будут наблюдать вас два раза в неделю, чтобы проверить состояние вашего ребенка;

  • вас могут госпитализировать в срок 30–32 недели, чтобы врачи могли постоянно контролировать состояние вашего ребенка;

  • вам могут назначить препарат кортикостероид, который содействует росту легких вашего ребенка;

  • Если срок вашей беременности составляет 32–35 недель, и легкие вашего ребенка недостаточно развиты, врачи могут предложить плановое хирургическое вмешательство для родоразрешения

Хирургическое вмешательство, выполняемое с целью родоразрешения, называется кесарево сечение (КС) В перечисленных ниже случаях, вам может быть выполнено кесарево сечение:

  • у вас сильное кровотечение из влагалища;

  • произошло излитие вод;

  • жизнь вашего ребенка в опасности;

  • предлежание сосудов не было диагностировано до начала родовой деятельности.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.