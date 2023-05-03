Если врачи полагают, что легкие вашего ребенка достаточно развиты для безопасных родов (обычно после 36 недель беременности), они сделают следующее:

выполнят хирургическое вмешательство, которое называется кесаревым сечением (КС), для рождения ребенка.

Врачи пытаются выполнить кесарево сечение до того, как у вас разовьется родовая деятельность. Начало родовой деятельности может вызвать кровотечение.

Если у вас развилось кровотечение до 36 недель беременности:

Врачи обычно госпитализируют таких женщин в больницу и назначают постельный режим, наблюдая за остановкой кровотечения

Врачи будут контролировать сердцебиение вашего ребенка

Если кровотечение остановится, вы сможете пойти домой, но вы должны быть готовы быстро вернуться в больницу, если кровотечение возобновится

Если кровотечение не останавливается или сердцебиение ребенка отклоняется от нормы, будет сделано кесарево сечение

Если врач полагает, что вам необходимо родить раньше, он может взять образец жидкости, окружающей вашего ребенка (амниотической жидкости). Врачи могут провести анализ жидкости, чтобы убедиться, что легкие ребенка достаточно созрели для того, чтобы вы могли родить.