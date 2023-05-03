Что такое плацента?
Плацента — это орган, который во время беременности растет на внутренней поверхности матки (утробы), в верхней ее части.
В ней имеется много крупных кровеносных сосудов, переносящих кислород и нутриенты от вас к плоду (ребенку)
Кровеносные сосуды плаценты формируют пуповину, соединяющую плаценту с плодом
Примерно через 15 минут после рождения ребенка плацента выходит из матки наружу через влагалище
Поэтому ее также называют «последом»
Что такое предлежание плаценты?
При предлежании плацента прикрепляется к матке слишком низко над шейкой или рядом с ней
Шейка матки — это нижняя часть матки. Она представляет собой канал, который обычно остается закрытым во время беременности. Когда ребенок готов к родам, шейка раскрывается (раскрытие), чтобы он мог родиться. Если у вас предлежание плаценты, плацента стоит на его пути.
Предлежание плаценты часто исчезает перед родами.
Если этого не происходит, то ребенок может оторвать плаценту от матки при продвижении ребенка через шейку в родовой канал (влагалище), и это приводит к кровотечению
Если у вас предлежание плаценты, воздержитесь от половых отношений до родов, потому что половой акт при предлежании плаценты может вызвать кровотечение
Проблемы с плацентой
Обычно плацента находится в верхней части матки и крепко крепится к стенке матки до родов. Плацента поставляет кислород и питательные вещества от матери к плоду.
При отслоении плаценты (отслойке плаценты) плацента отделяется от стенки матки преждевременно, вызывая кровотечение из матки и снижая поступление кислорода и питательных веществ к плоду. Женщин с этим осложнением госпитализируют, а ребенок может родиться досрочно.
При предлежании плаценты плацента находится над шейки маткой, в нижней части матки. Предлежание плаценты может вызывать безболезненное кровотечение, которое неожиданно начинается на после 20 недель беременности. Кровотечение может стать обильным. Ребенок обычно рождается при помощи кесарева сечения.
Каковы симптомы предлежания плаценты?
Внезапное, безболезненное ярко-красное кровотечение в позднем сроке беременности
Если во время беременности у вас развилось влагалищное кровотечение, немедленно позвоните врачу — ваша жизнь и жизнь вашего ребенка могут быть в опасности
Как врачи распознают предлежание плаценты?
Врачи подозревают предлежание плаценты при возникновении влагалищного кровотечения в срок после 20-й недели беременности
Для подтверждения диагноза проводится ультразвуковое исследование, во время которого с помощью звуковых волн создается изображение содержимого вашей матки
Во время ультразвукового исследования также будет проверено, не произошел ли преждевременный отрыв плаценты от стенки матки (отслойка плаценты)
Как лечат предлежание плаценты?
Если врачи полагают, что легкие вашего ребенка достаточно развиты для безопасных родов (обычно после 36 недель беременности), они сделают следующее:
выполнят хирургическое вмешательство, которое называется кесаревым сечением (КС), для рождения ребенка.
Врачи пытаются выполнить кесарево сечение до того, как у вас разовьется родовая деятельность. Начало родовой деятельности может вызвать кровотечение.
Если у вас развилось кровотечение до 36 недель беременности:
Врачи обычно госпитализируют таких женщин в больницу и назначают постельный режим, наблюдая за остановкой кровотечения
Врачи будут контролировать сердцебиение вашего ребенка
Если кровотечение остановится, вы сможете пойти домой, но вы должны быть готовы быстро вернуться в больницу, если кровотечение возобновится
Если кровотечение не останавливается или сердцебиение ребенка отклоняется от нормы, будет сделано кесарево сечение
Если врач полагает, что вам необходимо родить раньше, он может взять образец жидкости, окружающей вашего ребенка (амниотической жидкости). Врачи могут провести анализ жидкости, чтобы убедиться, что легкие ребенка достаточно созрели для того, чтобы вы могли родить.