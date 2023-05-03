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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полиморфный дерматоз беременности

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Что такое полиморфный дерматоз беременности?

Полиморфный дерматоз беременности — это сильно зудящая сыпь, которая возникает только во время беременности. Сыпь:

  • обычно появляется в течение последних 2–3 недель беременности

  • имеет красный цвет, неправильную форму пятен со слегка приподнятой поверхностью, иногда с маленькими пузырьками в центре

  • Появляется на животе, после чего распространяется на бедра, ягодицы и иногда на руки

  • Обычно проходит вскоре после родов

  • Часто встречается при первых беременностях; обычно при будущих беременностях она не появляется

У вас могут быть сотни зудящих пятен. Часто кожа вокруг пятен бледная.

Что вызывает эту сыпь?

Никто не знает, что вызывает эту сыпь. Врачу может быть сложно поставить однозначный диагноз.

Как врачи лечат эту сыпь?

Врач назначит вам мазь с кортикостероидом для нанесения на сыпь. Иногда, если сыпь выраженная, вам могут назначить таблетку с кортикостероидом, например, преднизоном.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.