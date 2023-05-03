Что такое полиморфный дерматоз беременности?
Полиморфный дерматоз беременности — это сильно зудящая сыпь, которая возникает только во время беременности. Сыпь:
обычно появляется в течение последних 2–3 недель беременности
имеет красный цвет, неправильную форму пятен со слегка приподнятой поверхностью, иногда с маленькими пузырьками в центре
Появляется на животе, после чего распространяется на бедра, ягодицы и иногда на руки
Обычно проходит вскоре после родов
Часто встречается при первых беременностях; обычно при будущих беременностях она не появляется
У вас могут быть сотни зудящих пятен. Часто кожа вокруг пятен бледная.
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Что вызывает эту сыпь?
Никто не знает, что вызывает эту сыпь. Врачу может быть сложно поставить однозначный диагноз.
Как врачи лечат эту сыпь?
Врач назначит вам мазь с кортикостероидом для нанесения на сыпь. Иногда, если сыпь выраженная, вам могут назначить таблетку с кортикостероидом, например, преднизоном.