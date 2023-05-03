Что такое полиморфный дерматоз беременности?

Что такое полиморфный дерматоз беременности?

Полиморфный дерматоз беременности — это сильно зудящая сыпь, которая возникает только во время беременности. Сыпь:

обычно появляется в течение последних 2–3 недель беременности

имеет красный цвет, неправильную форму пятен со слегка приподнятой поверхностью, иногда с маленькими пузырьками в центре

Появляется на животе, после чего распространяется на бедра, ягодицы и иногда на руки

Обычно проходит вскоре после родов

Часто встречается при первых беременностях; обычно при будущих беременностях она не появляется

У вас могут быть сотни зудящих пятен. Часто кожа вокруг пятен бледная.