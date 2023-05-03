Что такое пемфигоид беременных?
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Пемфигоид беременных — это редкое состояние, при котором исключительно во время беременности возникает сильно зудящая сыпь, обычно во 2-м или 3-м триместре.
Сыпь часто начинается в области пупка и выглядит, как плоские или приподнятые красные пятна
Затем сыпь распространяется и превращается в заполненные жидкостью пузыри неправильной формы
Обычно сыпь усугубляется сразу после родов и исчезает в течение нескольких недель или месяцев
Если у вас имеется сыпь, ребенок также может родиться с сыпью, но она обычно исчезает без лечения
Если у вас уже имеется пемфигоид беременных, у вас больше шансов на то, что это повторится при будущих беременностях
Что вызывает пемфигоид беременных?
Врачи полагают, что пемфигоид беременных — это аутоиммунная реакция. Аутоиммунная реакция — это когда иммунная система вашего организма атакует сам организм.
Как врачи могут распознать у меня пемфигоид беременных?
Обычно врачи могут поставить диагноз, просто осмотрев сыпь
Они также могут назначить анализы для проверки состояния кожи и состояния вашего ребенка
Как врачи лечат пемфигоид беременных?
Обычное лечение — мазь с кортикостероидами, которая наносится на кожу, чтобы уменьшить зуд
Если сыпь сильно распространилась, вам могут назначить кортикостероид в таблетках, например, преднизон