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Пемфигоид беременных

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Что такое пемфигоид беременных?

Пемфигоид беременных — это редкое состояние, при котором исключительно во время беременности возникает сильно зудящая сыпь, обычно во 2-м или 3-м триместре.

  • Сыпь часто начинается в области пупка и выглядит, как плоские или приподнятые красные пятна

  • Затем сыпь распространяется и превращается в заполненные жидкостью пузыри неправильной формы

  • Обычно сыпь усугубляется сразу после родов и исчезает в течение нескольких недель или месяцев

  • Если у вас имеется сыпь, ребенок также может родиться с сыпью, но она обычно исчезает без лечения

  • Если у вас уже имеется пемфигоид беременных, у вас больше шансов на то, что это повторится при будущих беременностях

Что вызывает пемфигоид беременных?

Врачи полагают, что пемфигоид беременных — это аутоиммунная реакция. Аутоиммунная реакция — это когда иммунная система вашего организма атакует сам организм.

Как врачи могут распознать у меня пемфигоид беременных?

  • Обычно врачи могут поставить диагноз, просто осмотрев сыпь

  • Они также могут назначить анализы для проверки состояния кожи и состояния вашего ребенка

Как врачи лечат пемфигоид беременных?

  • Обычное лечение — мазь с кортикостероидами, которая наносится на кожу, чтобы уменьшить зуд

  • Если сыпь сильно распространилась, вам могут назначить кортикостероид в таблетках, например, преднизон

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.