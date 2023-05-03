Пемфигоид беременных — это редкое состояние, при котором исключительно во время беременности возникает сильно зудящая сыпь, обычно во 2-м или 3-м триместре.

Сыпь часто начинается в области пупка и выглядит, как плоские или приподнятые красные пятна

Затем сыпь распространяется и превращается в заполненные жидкостью пузыри неправильной формы

Обычно сыпь усугубляется сразу после родов и исчезает в течение нескольких недель или месяцев

Если у вас имеется сыпь, ребенок также может родиться с сыпью, но она обычно исчезает без лечения