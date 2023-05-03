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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

мертворождение;

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Что такое мертворождение?

  • Мертворождение — это внутриутробная гибель плода (ребенка) на сроке беременности 20 недель или более

  • Мертворождение — это то же самое, что и выкидыш; отличие лишь в том, что выкидыш происходит до 20 недель, а мертворождение — после 20 недель

Что приводит к мертворождению?

Не все случаи мертворождения вызваны одной и той же причиной. Чтобы выяснить причину мертворождения, врачи назначают обследование. Часто причину установить не удается. Иногда выявляют проблемы с плацентой (орган, который питает плод), плодом или вашим организмом.

Проблемы с плацентой

  • Когда плацента изгоняется из матки слишком рано (преждевременная отслойка);

  • инфекция в плаценте и вблизи ее (внутриамниотическая инфекция);

  • проблемы, которые приводят к сниженному поступлению крови к плоду (что означает поступление меньшего количества кислорода и питательных веществ);

  • Кровотечение

проблемы у плода;

  • Нарушения в генах или хромосомах;

  • врожденный порок;

  • инфекция.

Проблемы в вашем организме

  • Нелеченный диабет;

  • повышенное артериальное давление, которое наблюдается во время беременности (преэклампсия);

  • употребление таких веществ, как кокаин, алкоголь или табак;

  • травмы;

  • нарушение свертываемости крови;

  • проблема с вашей щитовидной железой.

Каковы симптомы мертворождения?

Часто после гибели плода начинается родовая деятельность. Во время родов врач обнаруживает, что плод погиб.

Иногда плод погибает, но родовая деятельность не начинается. В течение некоторого времени у вас может не быть симптомов. В некоторых случаях имеются очевидные симптомы:

  • беременная не чувствует шевелений и толчков плода;

  • кровотечения из влагалища;

  • спазмы.

Как врач может распознать мертворождение?

Немедленно позвоните врачу при наличии у вас симптомов мертворождения. Врач назначит анализы для проверки состояния здоровья плода, например, ультразвуковое исследование (движущееся изображение содержимого вашей матки).

Что врачи будут делать в случае мертворождения?

Если плод и плацента родились, вам не потребуется никакого лечения.

Если плод или плацента остаются внутри вашего тела, им необходимо выйти. Врач может сделать следующее:

  • назначить препарат, который запускает родовую деятельность;

  • извлечь плод и плаценту с помощью хирургических инструментов, вводимых в матку (утробу) через влагалище (родовой канал).

Если врачам необходимо выполнить хирургическую процедуру, они сделают вам анестезию (введут препарат, от которого вы заснете).

Чувства скорби, гнева, вины после мертворождения — это нормальное явление.

  • Если вы чувствуете грусть и оплакиваете утрату, попробуйте поговорить с другим человеком

  • Если вы обеспокоены возможностью повторного мертворождения, поговорите с врачом, с которым можно обсудить вопросы дальнейшего обследования

  • Помните, что после мертворождения многие женщины беременеют снова и рожают здоровых детей

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.