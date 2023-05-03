Часто после гибели плода начинается родовая деятельность. Во время родов врач обнаруживает, что плод погиб.

Иногда плод погибает, но родовая деятельность не начинается. В течение некоторого времени у вас может не быть симптомов. В некоторых случаях имеются очевидные симптомы: