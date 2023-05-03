Что такое мертворождение?
Мертворождение — это внутриутробная гибель плода (ребенка) на сроке беременности 20 недель или более
Мертворождение — это то же самое, что и выкидыш; отличие лишь в том, что выкидыш происходит до 20 недель, а мертворождение — после 20 недель
Что приводит к мертворождению?
Не все случаи мертворождения вызваны одной и той же причиной. Чтобы выяснить причину мертворождения, врачи назначают обследование. Часто причину установить не удается. Иногда выявляют проблемы с плацентой (орган, который питает плод), плодом или вашим организмом.
Проблемы с плацентой
Когда плацента изгоняется из матки слишком рано (преждевременная отслойка);
инфекция в плаценте и вблизи ее (внутриамниотическая инфекция);
проблемы, которые приводят к сниженному поступлению крови к плоду (что означает поступление меньшего количества кислорода и питательных веществ);
Кровотечение
проблемы у плода;
Нарушения в генах или хромосомах;
врожденный порок;
инфекция.
Проблемы в вашем организме
Нелеченный диабет;
повышенное артериальное давление, которое наблюдается во время беременности (преэклампсия);
употребление таких веществ, как кокаин, алкоголь или табак;
травмы;
нарушение свертываемости крови;
проблема с вашей щитовидной железой.
Каковы симптомы мертворождения?
Часто после гибели плода начинается родовая деятельность. Во время родов врач обнаруживает, что плод погиб.
Иногда плод погибает, но родовая деятельность не начинается. В течение некоторого времени у вас может не быть симптомов. В некоторых случаях имеются очевидные симптомы:
беременная не чувствует шевелений и толчков плода;
кровотечения из влагалища;
спазмы.
Как врач может распознать мертворождение?
Немедленно позвоните врачу при наличии у вас симптомов мертворождения. Врач назначит анализы для проверки состояния здоровья плода, например, ультразвуковое исследование (движущееся изображение содержимого вашей матки).
Что врачи будут делать в случае мертворождения?
Если плод и плацента родились, вам не потребуется никакого лечения.
Если плод или плацента остаются внутри вашего тела, им необходимо выйти. Врач может сделать следующее:
назначить препарат, который запускает родовую деятельность;
извлечь плод и плаценту с помощью хирургических инструментов, вводимых в матку (утробу) через влагалище (родовой канал).
Если врачам необходимо выполнить хирургическую процедуру, они сделают вам анестезию (введут препарат, от которого вы заснете).
Чувства скорби, гнева, вины после мертворождения — это нормальное явление.
Если вы чувствуете грусть и оплакиваете утрату, попробуйте поговорить с другим человеком
Если вы обеспокоены возможностью повторного мертворождения, поговорите с врачом, с которым можно обсудить вопросы дальнейшего обследования
Помните, что после мертворождения многие женщины беременеют снова и рожают здоровых детей