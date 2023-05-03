Никто не знает, что вызывает слабость шейки, однако перечисленные ниже факторы могут сделать слабость шейки более вероятной:

травмирование шейки матки в ходе хирургической процедуры;

глубокие разрывы шейки матки во время родов;

наличие у вас врожденных аномалий развития репродуктивных органов

короткая шейка матки;

наличие 3 или более выкидышей на более поздних сроках беременности.

Если у вас ранее уже были преждевременные роды из-за слабости шейки матки, у вас есть хорошие шансы на то, что вы сможете выносить другого ребенка в течение 9 месяцев. Однако чем больше преждевременных родов у вас было ранее из-за слабости шейки матки, тем больше вероятность того, что это повторится снова.