Что такое шейка матки?
Шейка матки — это нижняя часть матки (утробы). Она представляет собой канал, который обычно остается закрытым во время беременности. Когда ребенок готов к родам, шейка открывается (раскрывается), чтобы ребенок мог родиться.
Что такое истмико-цервикальная недостаточность?
Истмико-цервикальная недостаточность — это слабость шейки матки, приводящая к слишком раннему ее открытию во время беременности.
Если шейка слабая, ваш ребенок может родиться слишком рано для того, чтобы быть жизнеспособным.
Чтобы предотвратить это, врач может наложить шов на шейку, чтобы закрыть ее, либо дать вам гормональный препарат для введения во влагалище.
Вы не можете определить, слабая ли у вас шейка, пока не наступит беременность.
Что приводит к слабости шейки?
Никто не знает, что вызывает слабость шейки, однако перечисленные ниже факторы могут сделать слабость шейки более вероятной:
травмирование шейки матки в ходе хирургической процедуры;
глубокие разрывы шейки матки во время родов;
наличие у вас врожденных аномалий развития репродуктивных органов
короткая шейка матки;
наличие 3 или более выкидышей на более поздних сроках беременности.
Если у вас ранее уже были преждевременные роды из-за слабости шейки матки, у вас есть хорошие шансы на то, что вы сможете выносить другого ребенка в течение 9 месяцев. Однако чем больше преждевременных родов у вас было ранее из-за слабости шейки матки, тем больше вероятность того, что это повторится снова.
Каковы симптомы слабости шейки матки?
Слабость шейки матки не вызывает никаких других симптомов кроме преждевременных родов. Ниже перечислены некоторые симптомы преждевременных родов:
давящее чувство во влагалище (родовом канале);
кровотечение или кровомазание;
боль в области живота или нижней части спины;
выделения (жидкие) из влагалища.
Как мой врач узнает, есть ли у меня слабость шейки матки?
Ваш врач может думать, что у вас слабость шейки матки, если:
у вас ранее были беременности и произошел выкидыш во 2-м триместре;
при плановом ультразвуковом исследовании (видеоизображение содержимого вашей матки) врач видит, что у вас короткая шейка матки;
при плановом осмотре во время беременности обнаружено, что шейка матки слишком рано начала открываться.
Как врачи лечат слабость шейки матки?
Если врач полагает, что у вас слабая шейка матки, он может наложить на нее шов, чтобы закрыть ее (это называется шов на шейку матки), что содействует профилактике преждевременных родов. Обычно они удаляют швы перед рождением ребенка. Если ваш врач планирует провести роды ребенка с помощью операции кесарева сечения (КС), швы могут быть оставлены на месте.
После 22–23 недель беременности, если врачи видят признаки начала родов, они могут назначить препараты под названием кортикостероиды, чтобы помочь легким ребенка созреть. Они также могут рекомендовать модифицированный постельный режим. Модифицированный постельный режим означает, что женщина не должна находиться на ногах большую часть дня.