Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гиперемезис беременных

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое гиперемезис беременных?

  • Гиперемезис беременных — это частая рвота во время беременности

  • Рвота настолько обильна, что вы теряете вес, и у вас наступает обезвоживание (недостаток воды или другой жидкости в организме)

Периодическая рвота — частое явление при беременности. Ее часто называют «утренней тошнотой». Если у вас наблюдается утренняя тошнота, вы чувствуете дискомфорт, но продолжаете набирать вес и не теряете жидкость. Врачи точно не знают, почему у некоторых женщин наблюдается сильная рвота.

  • Гиперемезис беременных отличается от обычной утренней тошноты степенью выраженности.

  • Чтобы прекратить рвоту, потребуется в/в введение жидкости (прямо в вену) и обычно прием препаратов.

  • Обычно гиперемезис беременных прекращается к 16–18 неделям беременности

  • Если это состояние длится долго или является слишком сильным, оно может вызвать проблемы со стороны печени

Как врач может распознать гиперемезис беременных?

  • Чтобы распознать обезвоживание, врач назначает анализы крови и мочи

  • Он также проведет ультразвуковое исследование (анимированное изображение внутренностей вашей матки)

  • Ультразвук может помочь врачу выяснить, не возникла ли рвота по другим причинам, например, из-за многоплодной беременности

Как врачи лечат гиперемезис беременных?

  • Вас госпитализируют

  • Врач назначит вам в/в введение жидкостей непосредственно в вену

  • Обычно вы остаетесь в больнице, чтобы можно было вводить дополнительные объемы в/в жидкостей и препаратов и остановить рвоту

  • После прекращения рвоты вы сможете пить жидкость и принимать небольшое количество легкой пищи

  • Если у вас опять начнется рвота, процесс повторится снова

Иногда в случае рвоты и потери веса вас могут начать кормить через трубку. Трубка вводится через нос и проводится через горло в желудок.

Если рвота продолжается, вес снижается и возникают проблемы с печенью, вы можете рассмотреть вариант прерывания беременности. Вы сможете обсудить эту возможность со своим врачом.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.