Что такое гиперемезис беременных?
Гиперемезис беременных — это частая рвота во время беременности
Рвота настолько обильна, что вы теряете вес, и у вас наступает обезвоживание (недостаток воды или другой жидкости в организме)
Периодическая рвота — частое явление при беременности. Ее часто называют «утренней тошнотой». Если у вас наблюдается утренняя тошнота, вы чувствуете дискомфорт, но продолжаете набирать вес и не теряете жидкость. Врачи точно не знают, почему у некоторых женщин наблюдается сильная рвота.
Гиперемезис беременных отличается от обычной утренней тошноты степенью выраженности.
Чтобы прекратить рвоту, потребуется в/в введение жидкости (прямо в вену) и обычно прием препаратов.
Обычно гиперемезис беременных прекращается к 16–18 неделям беременности
Если это состояние длится долго или является слишком сильным, оно может вызвать проблемы со стороны печени
Как врач может распознать гиперемезис беременных?
Чтобы распознать обезвоживание, врач назначает анализы крови и мочи
Он также проведет ультразвуковое исследование (анимированное изображение внутренностей вашей матки)
Ультразвук может помочь врачу выяснить, не возникла ли рвота по другим причинам, например, из-за многоплодной беременности
Как врачи лечат гиперемезис беременных?
Вас госпитализируют
Врач назначит вам в/в введение жидкостей непосредственно в вену
Обычно вы остаетесь в больнице, чтобы можно было вводить дополнительные объемы в/в жидкостей и препаратов и остановить рвоту
После прекращения рвоты вы сможете пить жидкость и принимать небольшое количество легкой пищи
Если у вас опять начнется рвота, процесс повторится снова
Иногда в случае рвоты и потери веса вас могут начать кормить через трубку. Трубка вводится через нос и проводится через горло в желудок.
Если рвота продолжается, вес снижается и возникают проблемы с печенью, вы можете рассмотреть вариант прерывания беременности. Вы сможете обсудить эту возможность со своим врачом.