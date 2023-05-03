Вас госпитализируют

Врач назначит вам в/в введение жидкостей непосредственно в вену

Обычно вы остаетесь в больнице, чтобы можно было вводить дополнительные объемы в/в жидкостей и препаратов и остановить рвоту

После прекращения рвоты вы сможете пить жидкость и принимать небольшое количество легкой пищи

Если у вас опять начнется рвота, процесс повторится снова

Иногда в случае рвоты и потери веса вас могут начать кормить через трубку. Трубка вводится через нос и проводится через горло в желудок.

Если рвота продолжается, вес снижается и возникают проблемы с печенью, вы можете рассмотреть вариант прерывания беременности. Вы сможете обсудить эту возможность со своим врачом.