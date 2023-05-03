Амниотическая жидкость — это жидкость, которая окружает плод (ребенка) во время беременности. Амниотическая жидкость находится в амниотическом мешке. Амниотический мешок формируется внутри вашей матки (утробы) во время беременности. В нем находится плод и амниотическая жидкость. С началом родов ваш амниотический мешок разрывается (рвется), и амниотическая жидкость вытекает наружу. Это называется «излитием околоплодных вод».