Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внутриамниотическая инфекция

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое амниотическая жидкость?

Амниотическая жидкость — это жидкость, которая окружает плод (ребенка) во время беременности. Амниотическая жидкость находится в амниотическом мешке. Амниотический мешок формируется внутри вашей матки (утробы) во время беременности. В нем находится плод и амниотическая жидкость. С началом родов ваш амниотический мешок разрывается (рвется), и амниотическая жидкость вытекает наружу. Это называется «излитием околоплодных вод».

Что такое внутриамниотическая инфекция?

Внутриамниотическая инфекция — это инфекция амниотической жидкости или мешка. Это происходит, когда бактерии (штаммы) из влагалища (родового канала) попадают в матку. Инфекция может причинить вред вашему ребенку. Она также может вызвать серьезные проблемы и у вас.

  • Бактерии могут легче проникнуть в матку после излития вод

  • Вероятность возникновения инфекции выше, если у вас во влагалище имеются определенные бактерии, такие как стрептококки

  • Чем больше времени проходит между излитием вод и родами, тем выше вероятность инфекции

  • Вот почему врачи стремятся к тому, чтобы ребенок родился в течение 24 часов после излития вод

Каковы симптомы внутриамниотической инфекции?

У вас может не быть симптомов, либо могут присутствовать:

  • лихорадка

  • боль внизу живота;

  • плохо пахнущие выделения из влагалища.

  • высокая частота сердечных сокращений у вас и у вашего ребенка.

Каковы риски внутриамниотической инфекции?

У вашего ребенка интраамниотическая инфекция может увеличивать риск следующих проблем:

  • преждевременные роды;

  • недостаточное количество кислорода в крови ребенка в период родов;

  • инфекции, например, инфекция кровотока;

  • судороги (внезапные, дергающие движения); 

  • церебральный паралич (поражение мозга, которое влияет на мышцы ребенка);

  • смерть.

У вас внутриамниотическая инфекция может увеличить риск следующих проблем:

  • инфекция кровотока;

  • потребность в хирургическом вмешательстве, которое называется кесаревым сечением, для рождения ребенка (КС);

  • инфицирование разрезов (надрезов, сделанных врачами) во время родов;

  • кровотечение после родов;

  • скопление гноя (абсцесс) вокруг вашей матки;

  • сгустки крови в венах ног.

Как врачи могут распознать наличие у меня внутриамниотической инфекции?

  • Обычно врачи могут выявить наличие у вас внутриамниотической инфекции, проведя физикальное обследование

  • Если ваш врач предполагает наличие у вас внутриамниотической инфекции, вам могут выполнить анализ крови

  • Если воды излились очень рано, или если у вас началась родовая деятельность до 37 недель беременности, врачи также могут взять на анализ амниотическую жидкость

Как врачи лечат внутриамниотическую инфекцию?

При лечении внутриамниотической инфекции врачи будут делать следующее:

  • назначат вам в/в антибиотики (непосредственно в вену);

  • как можно скорее родят ребенка.

Как я могу предотвратить внутриамниотическую инфекцию?

Существует немного возможностей предотвратить внутриамниотическую инфекцию, однако врачи могут кое-что сделать:

  • Если воды изливаются слишком рано, врачи будут проводить влагалищное исследование только в случае необходимости

  • Врачи также назначат вам антибиотики, для приема внутрь или для внутривенного введения

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.