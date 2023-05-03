Что такое амниотическая жидкость?
Амниотическая жидкость — это жидкость, которая окружает плод (ребенка) во время беременности. Амниотическая жидкость находится в амниотическом мешке. Амниотический мешок формируется внутри вашей матки (утробы) во время беременности. В нем находится плод и амниотическая жидкость. С началом родов ваш амниотический мешок разрывается (рвется), и амниотическая жидкость вытекает наружу. Это называется «излитием околоплодных вод».
Что такое внутриамниотическая инфекция?
Внутриамниотическая инфекция — это инфекция амниотической жидкости или мешка. Это происходит, когда бактерии (штаммы) из влагалища (родового канала) попадают в матку. Инфекция может причинить вред вашему ребенку. Она также может вызвать серьезные проблемы и у вас.
Бактерии могут легче проникнуть в матку после излития вод
Вероятность возникновения инфекции выше, если у вас во влагалище имеются определенные бактерии, такие как стрептококки
Чем больше времени проходит между излитием вод и родами, тем выше вероятность инфекции
Вот почему врачи стремятся к тому, чтобы ребенок родился в течение 24 часов после излития вод
Каковы симптомы внутриамниотической инфекции?
У вас может не быть симптомов, либо могут присутствовать:
лихорадка
боль внизу живота;
плохо пахнущие выделения из влагалища.
высокая частота сердечных сокращений у вас и у вашего ребенка.
Каковы риски внутриамниотической инфекции?
У вашего ребенка интраамниотическая инфекция может увеличивать риск следующих проблем:
преждевременные роды;
недостаточное количество кислорода в крови ребенка в период родов;
инфекции, например, инфекция кровотока;
судороги (внезапные, дергающие движения);
церебральный паралич (поражение мозга, которое влияет на мышцы ребенка);
смерть.
У вас внутриамниотическая инфекция может увеличить риск следующих проблем:
инфекция кровотока;
потребность в хирургическом вмешательстве, которое называется кесаревым сечением, для рождения ребенка (КС);
инфицирование разрезов (надрезов, сделанных врачами) во время родов;
кровотечение после родов;
скопление гноя (абсцесс) вокруг вашей матки;
сгустки крови в венах ног.
Как врачи могут распознать наличие у меня внутриамниотической инфекции?
Обычно врачи могут выявить наличие у вас внутриамниотической инфекции, проведя физикальное обследование
Если ваш врач предполагает наличие у вас внутриамниотической инфекции, вам могут выполнить анализ крови
Если воды излились очень рано, или если у вас началась родовая деятельность до 37 недель беременности, врачи также могут взять на анализ амниотическую жидкость
Как врачи лечат внутриамниотическую инфекцию?
При лечении внутриамниотической инфекции врачи будут делать следующее:
назначат вам в/в антибиотики (непосредственно в вену);
как можно скорее родят ребенка.
Как я могу предотвратить внутриамниотическую инфекцию?
Существует немного возможностей предотвратить внутриамниотическую инфекцию, однако врачи могут кое-что сделать:
Если воды изливаются слишком рано, врачи будут проводить влагалищное исследование только в случае необходимости
Врачи также назначат вам антибиотики, для приема внутрь или для внутривенного введения