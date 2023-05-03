Что такое внематочная беременность?
Внематочная беременность — это когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется в неправильном месте, например, в фаллопиевых трубах.
Внематочная беременность не приводит к рождению ребенка
Если ее не диагностировать и не начать своевременное лечение, она может вызвать у женщины опасное для жизни кровотечение.
При нормальной беременности сперматозоид проникает в яйцеклетку (оплодотворяет ее), когда яйцеклетка находится в одной из маточных труб. Маточные трубы соединяют яичники (где находятся яйцеклетки) и матку (утробу). Затем оплодотворенная яйцеклетка, то есть плодное яйцо, продвигается в матку, где прикрепляется для дальнейшего роста.
Внематочная беременность: смещенная беременность
Обычно яйцеклетка оплодотворяется в фаллопиевой трубе и имплантируется в матке. Однако если труба сужена или заблокирована, оплодотворенная яйцеклетка может двигаться медленно или застревать в фаллопиевой трубе. Неспособность оплодотворенной яйцеклетки попасть в матку приводит к эктопической (внематочной) беременности.
Внематочная беременность может развиваться в разных местах, в том числе и в фаллопиевой трубе, в яичнике, в шейке матки или в брюшной полости.
При внематочной беременности оплодотворенная яйцеклетка не прикрепляется к внутренней поверхности матки. Она прикрепляется в другом месте. Она может прикрепиться внутри одной из маточных труб, внутри стенки матки или в брюшной полости вне матки.
Оплодотворенная яйцеклетка не может нормально развиваться вне матки.
Пузырек, в котором она содержится, разорвется, это обычно происходит через 6–16 недель после наступления беременности.
При этом разрыве наступает сильное кровотечение
Плод не выживает
Внематочная беременность может вызвать боли внизу живота и кровотечение из влагалища
Без лечения, внематочная беременность угрожает жизни
Иногда симптомы начинаются еще до того, как вы узнаете о своей беременности
Чтобы сохранить вам жизнь, врачи проводят хирургическое вмешательство или назначают препарат, способствующие обратному развитию внематочной беременности
Каковы симптомы внематочной беременности?
Если плодное яйцо, содержащее яйцеклетку, не разорвалось, у вас может не быть симптомов, либо могут быть следующие симптомы:
кровотечение или кровомазание из влагалища;
спазмы или боли в нижней части живота.
Если плодное яйцо, содержащее яйцеклетку, разорвалось, у вас могут быть следующие симптомы:
сильная постоянная боль в нижней части живота;
сильное кровотечение из влагалища (родового канала);
сильное кровотечение внутри брюшной полости (где его невозможно увидеть глазом).
Сильное кровотечение может вызвать обморок, потливость или чувство головокружения. Артериальное давление может снизиться до опасного уровня (это состояние называется шоком), и вы можете умереть.
Как врач может понять, что у меня внематочная беременность?
Если вы — женщина, способная к деторождению, и у вас возникла боль внизу живота или кровотечение из влагалища, обморок или шок, ваш врач выполнит тест на беременность. Если тест на беременность положительный или вы знаете, что беременны:
врач проведет ультразвуковое исследование влагалищным датчиком, чтобы выяснить расположение беременности;
вы сдадите кровь на анализ для измерения уровня гормона беременности в крови.
Ультразвуковой аппарат с помощью звуковых волн создает изображение ваших внутренних органов. Обычно врач может увидеть, является ли беременность маточной. Однако на раннем сроке беременности плод может быть и не виден при ультразвуковом исследовании. Затем ваш врач, исходя из ваших симптомов и уровня гормона беременности в крови, решит что делать дальше.
Если у вас серьезные симптомы, врач может сделать небольшой разрез под пупком и ввести оптический инструмент (лапароскоп) в брюшную полость, чтобы установить наличие внематочной беременности.
Как лечат внематочную беременность?
Внематочную беременность нужно прервать как можно быстрее, чтобы спасти жизнь женщине.
Лекарственные препараты
Если внематочная беременность не нарушена и срок беременности небольшой, врач может ввести вам препарат, называемый метотрексат. Препарат приводит к обратному развитию и исчезновению внематочной беременности. Иногда метотрексат не дает эффекта, и может потребоваться хирургическое вмешательство.
Хирургическое вмешательство
Обычно для удаления внематочной беременности проводится хирургическое вмешательство. Чаще всего хирургическое вмешательство выполняется через тонкую трубку (лапароскоп). Если возможно, врач удаляет только внематочную беременность.
Если внематочная беременность находится в маточной трубе, иногда врачу приходится удалять и маточную трубу.