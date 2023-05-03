Внематочная беременность — это когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется в неправильном месте, например, в фаллопиевых трубах.

Внематочная беременность не приводит к рождению ребенка

Если ее не диагностировать и не начать своевременное лечение, она может вызвать у женщины опасное для жизни кровотечение.

При нормальной беременности сперматозоид проникает в яйцеклетку (оплодотворяет ее), когда яйцеклетка находится в одной из маточных труб. Маточные трубы соединяют яичники (где находятся яйцеклетки) и матку (утробу). Затем оплодотворенная яйцеклетка, то есть плодное яйцо, продвигается в матку, где прикрепляется для дальнейшего роста.

Внематочная беременность: смещенная беременность

При внематочной беременности оплодотворенная яйцеклетка не прикрепляется к внутренней поверхности матки. Она прикрепляется в другом месте. Она может прикрепиться внутри одной из маточных труб, внутри стенки матки или в брюшной полости вне матки.

Оплодотворенная яйцеклетка не может нормально развиваться вне матки.

Пузырек, в котором она содержится, разорвется, это обычно происходит через 6–16 недель после наступления беременности.

При этом разрыве наступает сильное кровотечение

Плод не выживает

Внематочная беременность может вызвать боли внизу живота и кровотечение из влагалища

Без лечения, внематочная беременность угрожает жизни

Иногда симптомы начинаются еще до того, как вы узнаете о своей беременности

Чтобы сохранить вам жизнь, врачи проводят хирургическое вмешательство или назначают препарат, способствующие обратному развитию внематочной беременности