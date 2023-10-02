Что такое фиброзно-кистозные изменения?
Фиброзно-кистозные изменения — это набор симптомов со стороны молочной железы, в том числе боль, кисты (небольшие, заполненные жидкостью мешочки) и общая узловатость в молочных железах. Фиброзно-кистозные изменения молочной железы не являются каким-либо конкретным заболеванием.
Фиброзно-кистозные изменения не приводят к раку молочной железы.
Симптомы могут ухудшаться в течение нескольких дней перед менструациями.
Фиброзно-кистозные изменения обычно проходят после менопаузы (когда менструации прекращаются).
Чтобы убедиться, что ваших фиброзно-кистозные изменения не являются раком, врачи могут сделать анализы.
Возникновение фиброзно-кистозных изменений более вероятно, если у вас:
менструации (месячные) начались в раннем возрасте;
первый ребенок появился в возрасте 30 лет или старше;
никогда не было детей.
Каковы симптомы фиброзно-кистозных изменений
Уплотнения в молочной железе.
Иногда дискомфорт, в том числе тяжесть, болезненность или жгучая боль.
Как врачи лечат фиброзно-кистозные изменения?
Врачи могут:
посоветовать вам носить мягкий, поддерживающий бюстгальтер, например, спортивный;
посоветовать вам принимать обезболивающие препараты, например, ацетаминофен;
удалить жидкость из кисты;
дать вам препарат, например, даназол (разновидность мужского гормона) или тамоксифен (препарат, блокирующий эстрогены), если у вас тяжелые симптомы.
Если у вас только одно уплотнение или оно отличается от других уплотнений, врач может:
взять образец ткани из уплотнения в молочной железе и изучить его под микроскопом (биопсия), чтобы убедиться в отсутствии рака;
провести хирургическое вмешательство по его удалению.