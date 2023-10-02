Что такое фиброзно-кистозные изменения?

Что такое фиброзно-кистозные изменения?

Фиброзно-кистозные изменения — это набор симптомов со стороны молочной железы, в том числе боль, кисты (небольшие, заполненные жидкостью мешочки) и общая узловатость в молочных железах. Фиброзно-кистозные изменения молочной железы не являются каким-либо конкретным заболеванием.

Фиброзно-кистозные изменения не приводят к раку молочной железы.

Симптомы могут ухудшаться в течение нескольких дней перед менструациями.

Фиброзно-кистозные изменения обычно проходят после менопаузы (когда менструации прекращаются).

Чтобы убедиться, что ваших фиброзно-кистозные изменения не являются раком, врачи могут сделать анализы.

Возникновение фиброзно-кистозных изменений более вероятно, если у вас: