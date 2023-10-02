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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фиброзно-кистозные изменения в молочной железе

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что такое фиброзно-кистозные изменения?

Фиброзно-кистозные изменения — это набор симптомов со стороны молочной железы, в том числе боль, кисты (небольшие, заполненные жидкостью мешочки) и общая узловатость в молочных железах. Фиброзно-кистозные изменения молочной железы не являются каким-либо конкретным заболеванием.

  • Фиброзно-кистозные изменения не приводят к раку молочной железы.

  • Симптомы могут ухудшаться в течение нескольких дней перед менструациями.

  • Фиброзно-кистозные изменения обычно проходят после менопаузы (когда менструации прекращаются).

  • Чтобы убедиться, что ваших фиброзно-кистозные изменения не являются раком, врачи могут сделать анализы.

Возникновение фиброзно-кистозных изменений более вероятно, если у вас:

  • менструации (месячные) начались в раннем возрасте;

  • первый ребенок появился в возрасте 30 лет или старше;

  • никогда не было детей.

Каковы симптомы фиброзно-кистозных изменений

  • Уплотнения в молочной железе.

  • Иногда дискомфорт, в том числе тяжесть, болезненность или жгучая боль.

Как врачи лечат фиброзно-кистозные изменения?

Врачи могут:

  • посоветовать вам носить мягкий, поддерживающий бюстгальтер, например, спортивный;

  • посоветовать вам принимать обезболивающие препараты, например, ацетаминофен;

  • удалить жидкость из кисты;

  • дать вам препарат, например, даназол (разновидность мужского гормона) или тамоксифен (препарат, блокирующий эстрогены), если у вас тяжелые симптомы.

Если у вас только одно уплотнение или оно отличается от других уплотнений, врач может:

  • взять образец ткани из уплотнения в молочной железе и изучить его под микроскопом (биопсия), чтобы убедиться в отсутствии рака;

  • провести хирургическое вмешательство по его удалению.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.