Когда мне следует идти к врачу по поводу уплотнения в молочной железе?

Когда мне следует идти к врачу по поводу уплотнения в молочной железе?

Необходимо обратиться к врачу в течение 1–2 дней, если у вас есть уплотнение в молочной железе и:

покраснение, отечность и боль;

истечение гноя.

Необходимо обратиться к врачу в течение 7 дней, если у вас есть уплотнение в молочной железе и: