Что такое уплотнения в молочной железе?
Уплотнения в молочной железе представляют собой уплотнения, очаги роста или затвердения, которые ощущаются другим образом по сравнению с остальной молочной железой. Вы можете заметить уплотнение в молочной железе случайно или во время осмотра молочной железы.
Уплотнения в молочной железе встречаются часто.
Большинство из них не являются раком.
Уплотнения в молочной железе могут быть безболезненными или болезненными.
Уплотнения могут ощущаться мягкими, круглыми или подвижными, либо узловатыми и плотными.
Что вызывает уплотнения в молочной железе?
Рак не является наиболее частой причиной уплотнений в молочной железе.
Наиболее типичные причины уплотнений в молочной железе:
фиброаденомы представляют собой небольшие, гладкие, подвижные, безболезненные круглые уплотнения, которые обычно возникают у женщин детородного возраста;
фиброзно-кистозные изменения - это общая узловатость и боль в молочных железах, вызванная ежемесячными изменениями уровня женских гормонов, например, эстрогенов и прогестерона.
Менее частые причины уплотнений в молочной железе:
инфекция молочных желез;
закупоренная железа в груди после прекращения кормления грудью;
Когда мне следует идти к врачу по поводу уплотнения в молочной железе?
Необходимо обратиться к врачу в течение 1–2 дней, если у вас есть уплотнение в молочной железе и:
покраснение, отечность и боль;
истечение гноя.
Необходимо обратиться к врачу в течение 7 дней, если у вас есть уплотнение в молочной железе и:
уплотнение не смещается (ощущается как фиксированное к коже или грудной клетке);
уплотнение ощущается как очень твердое и неравномерное;
увеличение лимфатических узлов в подмышечной области, которые не смещаются;
появление углублений на коже возле уплотнения, кожа выглядит как апельсиновая корка.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врачи расспросят об имеющихся симптомах и о состоянии здоровья Они осмотрят вас, в том числе осмотрят молочную железу, чтобы пропальпировать уплотнение.
Чтобы выяснить, не является ли уплотнение в молочной железе раком, врачи проведут дополнительное обследование, в том числе:
ультразвуковое исследование (метод обследования, при котором для создания динамического изображения строения молочной железы используются ультразвуковые волны);
маммографию (рентгеновское обследование молочной железы).
В зависимости от ваших симптомов и от результатов этих обследований, ваш врач может:
ввести иглу в очаговое образование и взять из него жидкость или образец ткани;
сделать надрез на коже, чтобы удалить часть очагового образования и рассмотреть ее под микроскопом (биопсия).
Как врачи лечат уплотнения в молочной железе?
Если ваши уплотнения в молочной железе являются фиброзно-кистозными изменениями, врачи могут:
дренировать вашу кисту с помощью иглы;
посоветовать вам носить мягкий, поддерживающий бюстгальтер, например, спортивный;
посоветовать вам принимать ацетаминофен или ибупрофен, чтобы облегчить боль.
Если ваши уплотнения в молочной железе являются фиброаденомами, врач может:
провести хирургическое вмешательство и удалить их;
оставить их на месте, но назначить повторные визиты для контроля изменений.
Если ваши уплотнения в молочной железе являются раком молочной железы, врачи могут провести хирургическое вмешательство для удаления опухоли и назначить другие виды лечения рака, например, лучевую терапию, химиотерапию и препараты.