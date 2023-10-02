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Уплотнения в молочной железе

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что такое уплотнения в молочной железе?

Уплотнения в молочной железе представляют собой уплотнения, очаги роста или затвердения, которые ощущаются другим образом по сравнению с остальной молочной железой. Вы можете заметить уплотнение в молочной железе случайно или во время осмотра молочной железы.

  • Уплотнения в молочной железе встречаются часто.

  • Большинство из них не являются раком.

  • Уплотнения в молочной железе могут быть безболезненными или болезненными.

  • Уплотнения могут ощущаться мягкими, круглыми или подвижными, либо узловатыми и плотными.

Что вызывает уплотнения в молочной железе?

Рак не является наиболее частой причиной уплотнений в молочной железе.

Наиболее типичные причины уплотнений в молочной железе:

  • фиброаденомы представляют собой небольшие, гладкие, подвижные, безболезненные круглые уплотнения, которые обычно возникают у женщин детородного возраста;

  • фиброзно-кистозные изменения - это общая узловатость и боль в молочных железах, вызванная ежемесячными изменениями уровня женских гормонов, например, эстрогенов и прогестерона.

Менее частые причины уплотнений в молочной железе:

  • инфекция молочных желез;

  • закупоренная железа в груди после прекращения кормления грудью;

  • Рак молочной железы

Когда мне следует идти к врачу по поводу уплотнения в молочной железе?

Необходимо обратиться к врачу в течение 1–2 дней, если у вас есть уплотнение в молочной железе и:

  • покраснение, отечность и боль;

  • истечение гноя.

Необходимо обратиться к врачу в течение 7 дней, если у вас есть уплотнение в молочной железе и:

  • уплотнение не смещается (ощущается как фиксированное к коже или грудной клетке);

  • уплотнение ощущается как очень твердое и неравномерное;

  • увеличение лимфатических узлов в подмышечной области, которые не смещаются;

  • появление углублений на коже возле уплотнения, кожа выглядит как апельсиновая корка.

Что произойдет во время визита к врачу?

Врачи расспросят об имеющихся симптомах и о состоянии здоровья Они осмотрят вас, в том числе осмотрят молочную железу, чтобы пропальпировать уплотнение.

Чтобы выяснить, не является ли уплотнение в молочной железе раком, врачи проведут дополнительное обследование, в том числе:

  • ультразвуковое исследование (метод обследования, при котором для создания динамического изображения строения молочной железы используются ультразвуковые волны);

  • маммографию (рентгеновское обследование молочной железы).

В зависимости от ваших симптомов и от результатов этих обследований, ваш врач может:

  • ввести иглу в очаговое образование и взять из него жидкость или образец ткани;

  • сделать надрез на коже, чтобы удалить часть очагового образования и рассмотреть ее под микроскопом (биопсия).

Как врачи лечат уплотнения в молочной железе?

Если ваши уплотнения в молочной железе являются фиброзно-кистозными изменениями, врачи могут:

  • дренировать вашу кисту с помощью иглы;

  • посоветовать вам носить мягкий, поддерживающий бюстгальтер, например, спортивный;

  • посоветовать вам принимать ацетаминофен или ибупрофен, чтобы облегчить боль.

Если ваши уплотнения в молочной железе являются фиброаденомами, врач может:

  • провести хирургическое вмешательство и удалить их;

  • оставить их на месте, но назначить повторные визиты для контроля изменений.

Если ваши уплотнения в молочной железе являются раком молочной железы, врачи могут провести хирургическое вмешательство для удаления опухоли и назначить другие виды лечения рака, например, лучевую терапию, химиотерапию и препараты.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.