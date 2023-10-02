Рак — это аномальный рост клеток. Раковые клетки выглядят и действуют не так как нормальные клетки и продолжают бесконтрольно размножаться. Раковые клетки могут внедряться в близлежащие здоровые ткани и разрушать их. Иногда раковые клетки попадают в отдаленные ткани организма и растут в них Рак, который проник в другую часть организма, называется метастатическим раком. Рак может развиваться из любой ткани в организме.
Что такое рак молочной железы?
При раке молочной железы, клетки молочной железы становятся злокачественными. Рак молочной железы часто возникает в железах, которые производят грудное молоко, либо в млечных протоках (трубочки, по которым молоко проходит от желез, где оно образуется, к соскам).
Рак молочной железы убивает больше женщин, чем любой другой рак, кроме рака легкого
Рак груди также может развиваться и у мужчин
Когда вы знаете, как выглядят ваши молочные железы в норме и как вы их ощущаете, это может помочь вам рано выявить рак молочной железы — если одна из ваших молочных желез выглядит или ощущается по-другому, обратитесь к врачу
Если у вашей матери, сестры или дочери есть рак молочной железы, у вас может быть повышен риск возникновения этого заболевания — поговорите со своим врачом о том, когда вам нужно пройти скрининг (обследование)
Типичным скрининговым тестом является маммография, рентгеновский снимок молочной железы, при помощи которого можно выявить рак молочной железы у женщины в возрасте старше 40 лет, или у женщин с повышенным риском возникновения рака молочной железы.
Лечение обычно включает хирургическое вмешательство и часто включает лучевую терапию, химиотерапию и терапию гормон-блокирующими лекарственными препаратами.
Что вызывает рак молочной железы?
Врачи точно не знают, почему у некоторых женщин возникает рак молочной железы. Однако существуют некоторые факторы риска. Риск возникновения рака молочной железы повышен в следующих случаях:
У вас имеется мутация гена BRCA1 или BRCA2, которая приводит к раку молочной железы
Вам более 50 лет
У вас ранее уже был рак молочной железы
Рак молочной железы был у вашей матери, сестры или дочери
Рак молочной железы также может возникнуть и у женщин без этих факторов риска.
Какими симптомами проявляется рак молочной железы?
Обычно первым симптомом является:
Безболезненный узел в молочной железе
Если ваша раковая опухоль молочной железы выросла:
Узел становится больше, он может ощущаться твердым и фиксированным в одном месте
Кожа над узлом может быть теплой, красной и отечной
Кожа над узлом может выглядеть покрытой углублениями и напоминать по виду корку апельсина
Если рак молочной железы распространился в другие части тела, первым признаком может быть проблема в этой части тела, например, затрудненное дыхание, болезненность или слабость костей.
Как врачи могут определить, есть ли у меня рак молочной железы?
Если у вас нет симптомов
Поскольку рак молочной железы встречается часто, врачи обследуют на рак молочной железы женщин, у которых нет каких-либо симптомов. Такое обследование называется скрининговым обследованием.
Все женщины должны проходить скрининг на рак молочной железы. У большинства женщин, врачи начинают скрининг в возрасте от 40 до 50 лет. Скрининговое обследование проводится один раз в год или в 2 года до возраста 75 лет.
Скрининговое обследование на рак молочной железы включает в себя:
Иногда МРТ (магнитно-резонансная томография), если риск очень высок
Маммография — это особый вид рентгенограммы молочных желез. Врачи используют маммографию для диагностики патологических участков внутри молочных желез. Маммография проводится следующим образом:
Вы снимете рубашку и бюстгальтер и оденете рубашку, открытую спереди.
Оператор поместит вашу молочную железу сверху на пластину маммографа
Вашу молочную железу накроют пластмассовой крышкой, которая сдавит ее и сделает максимально плоской
Оператор сделает снимки вашей молочной железы в направлении сверху
Оператор может перевернуть пластину маммографа и пластмассовую крышку, чтобы сделать снимок вашей молочной железы в боковой проекции
Маммография - один из наилучших способов раннего выявления рака молочной железы. Однако не все участки, которые будут выявлены, являются раком молочной железы. Вам потребуются другие обследования, чтобы определить, являются ли патологические участки раком молочной железы. С учетом вашего возраста и состояния здоровья, обсудите со своим врачом, когда вам необходимо начинать делать маммографию.
Обследование молочной железы входит в обычное физикальное обследование. Во время обследования молочной железы, врачи осматривают каждую молочную железу пальцами, чтобы попытаться найти узлы. Они также проверяют наличие увеличенных лимфоузлов в подмышечной области и над ключицей.
Если у вас высокий риск заболевания раком молочной железы, может быть выполнена МРТ. Магнитно-резонансная томография (МРТ) — обследование, при котором используется сильное магнитное поле для создания детализированной картины содержимого вашего тела.
Маммография: Скрининг на рак молочной железы
Если у вас есть симптомы
Если у вас имеется очаговое образование в молочной железе или другие симптомы рака молочной железы, врачи проводят обследования для выявления рака молочной железы:
ультразвуковое исследование (метод обследования, при котором для создания динамического изображения строения молочной железы используются ультразвуковые волны);
маммограмма (если она еще не сделана).
В зависимости от ваших симптомов и от результатов этих обследований, ваш врач может:
ввести иглу в очаговое образование и взять из него жидкость или образец ткани;
сделать надрез на коже, чтобы удалить часть очагового образования и рассмотреть ее под микроскопом (биопсия).
После того как установлен диагноз рака молочной железы
Если в биопсии находят раковые клетки, врачи проводят обследование, чтобы выяснить, отреагирует ли раковая опухоль на гормональное лечение. Например, врачи проверят раковую опухоль на наличие эстрогеновых, прогестероновых или HER2 рецепторов.
Врачи также проведут обследование, чтобы выяснить, распространился ли рак. В обследование обычно входят:
Анализы крови
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
иногда сканирование костей или КТ (компьютерная томография) брюшной полости.
Стадии рака молочных желез
Стадия описывает, насколько далеко зашло онкологическое заболевание. Стадии нумеруются от 0 до 4 и им присваивается буквенный индекс от А до С. Чем меньше номер и буква стадии рака, тем более вероятно, что вы выживете.
При определении стадии, врачи учитывают следующее:
размер раковой опухоли;
распространилась ли опухоль в близлежащие ткани, например, в лимфоузлы подмышечной области;
распространился ли рак в удаленные участки тела, например, в легкие или кости.
Как врачи лечат рак молочной железы?
Врачи лечат рак молочной железы с учетом его типа и распространенности. Существует несколько видов лечения рака молочной железы. Вместе со своим врачом вы решите, какие виды лечения будут использованы.
Хирургическое вмешательство
Существует 2 основных типа хирургического вмешательства по поводу рака молочной железы:
при органосохраняющем хирургическом вмешательстве удаляется только раковая опухоль и сохраняется остальная ткань молочной железы;
при мастэктомии удаляется вся молочная железа и, иногда, лимфоузлы из подмышечной области.
При некоторых мастэктомиях оставляется некоторая часть кожи молочной железы или ее сосок. Это облегчает последующее выполнение реконструктивного хирургического вмешательства на молочной железе.
Потеря части или всей молочной железы может быть очень большим огорчением. Однако наиболее важным может стать удаление всей раковой опухоли, не оставляя ткань молочной железы, которая может содержать раковые клетки.
Если вам необходимо удалить молочную железу, вам, возможно, можно будет провести реконструктивное хирургическое вмешательство в то же время или позже. Существует 2 типа реконструктивных хирургических вмешательств на молочной железе:
Врачи могут установить имплант, изготовленный из силикона или физиологического раствора
Врачи могут восстановить вашу молочную железу, используя ткани из других частей вашего тела, например, вашего живота, спины или ягодиц
Лучевая терапия
При проведении лучевой терапии для уменьшения опухолей и уничтожения раковых клеток используется излучение аппарата.
Врачи часто проводят лучевую терапию после хирургического вмешательства, чтобы уменьшить риск рецидивирования рака
Если после хирургического вмешательства рак снова возникает в области молочной железы, вы можете пройти дополнительные сеансы лучевой терапии
Лучевая терапия может вызвать покраснение кожи и появление на ней пузырей, вы также можете почувствовать общую утомляемость.
Химиотерапия
При проведении химиотерапии используются препараты, разрушающие раковые клетки.
Врачи часто назначают химиотерапию до хирургического вмешательства, чтобы уменьшить опухоль и облегчить ее полное удаление
Вы также можете пройти химиотерапию после хирургического вмешательства, если ваш рак является распространенным
Препараты химиотерапии могут вызвать у вас выпадение волос, рвоту, расстройство желудка и общую утомляемость. У вас также могут быть проблемы с наступлением беременности, либо могут прекратиться менструации.
Препараты, блокирующие действие гормонов
Некоторые клетки рака молочной железы могут получить стимул к росту от эстрогенов и прогестерона, которые являются естественными женскими гормонами
Препараты, блокирующие действие гормонов, блокируют эти гормоны, и они уже не вызывают рост опухоли
Типичным препаратом, блокирующим гормоны эстрогены, является тамоксифен
Иногда врачи используют препараты, блокирующие действие гормонов, вместо химиотерапии
После лечения рака молочной железы
Вы будете регулярно посещать врача. На этих визитах, врачи будут обследовать ваши молочные железы, грудь, шею и подмышечные области, чтобы выяснить, не произошел ли рецидив рака.
Обращайте внимание на внешний вид ваших молочных желез и на ваши ощущения в них, и сообщайте своему врачу, если вы обнаружите в них какие-либо изменения или у вас возникнут любые из перечисленных симптомов:
боль;
потеря массы тела или отсутствие чувства голода;
изменение характера ваших менструаций;
кровотечение из влагалища вне периода менструации;
нечеткое зрение;
любые другие симптомы, которые кажутся необычными или не проходят.
Если у вас настали трудные времени после лечения, подумайте о присоединении к группе поддержки или побеседуйте с консультантом.
Что если лечение не будет работать?
Если у вас очень тяжелая форма рака молочной железы, вы можете сконцентрироваться на улучшении своего самочувствия, а не на том, чтобы попытаться прожить подольше. Врачи помогут вам лечить ваши симптомы.
Консультант или религиозный лидер также могут помочь вам справиться со своими эмоциями.
Если у вас еще их нет, составьте завещание и юридический документ, в котором будет указано, какой тип ухода вы хотите получить, если вы не можете сказать это вашим врачам сами. Этот документ называется предварительными указаниями.