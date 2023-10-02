Если у вас нет симптомов

Если у вас нет симптомов

Поскольку рак молочной железы встречается часто, врачи обследуют на рак молочной железы женщин, у которых нет каких-либо симптомов. Такое обследование называется скрининговым обследованием.

Все женщины должны проходить скрининг на рак молочной железы. У большинства женщин, врачи начинают скрининг в возрасте от 40 до 50 лет. Скрининговое обследование проводится один раз в год или в 2 года до возраста 75 лет.

Скрининговое обследование на рак молочной железы включает в себя:

Маммография — это особый вид рентгенограммы молочных желез. Врачи используют маммографию для диагностики патологических участков внутри молочных желез. Маммография проводится следующим образом:

Вы снимете рубашку и бюстгальтер и оденете рубашку, открытую спереди.

Оператор поместит вашу молочную железу сверху на пластину маммографа

Вашу молочную железу накроют пластмассовой крышкой, которая сдавит ее и сделает максимально плоской

Оператор сделает снимки вашей молочной железы в направлении сверху

Оператор может перевернуть пластину маммографа и пластмассовую крышку, чтобы сделать снимок вашей молочной железы в боковой проекции

Маммография - один из наилучших способов раннего выявления рака молочной железы. Однако не все участки, которые будут выявлены, являются раком молочной железы. Вам потребуются другие обследования, чтобы определить, являются ли патологические участки раком молочной железы. С учетом вашего возраста и состояния здоровья, обсудите со своим врачом, когда вам необходимо начинать делать маммографию.

Обследование молочной железы входит в обычное физикальное обследование. Во время обследования молочной железы, врачи осматривают каждую молочную железу пальцами, чтобы попытаться найти узлы. Они также проверяют наличие увеличенных лимфоузлов в подмышечной области и над ключицей.

Если у вас высокий риск заболевания раком молочной железы, может быть выполнена МРТ. Магнитно-резонансная томография (МРТ) — обследование, при котором используется сильное магнитное поле для создания детализированной картины содержимого вашего тела.