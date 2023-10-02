Что такое инфекции и абсцессы молочной железы?
Инфекция молочной железы — это инфекция в ткани молочной железы.
При отсутствии лечения инфекции молочной железы, она может превратиться в абсцесс молочной железы.
Абсцесс молочной железы — это скопление гноя, которое формирует уплотнение в молочной железе.
Абсцесс молочной железы — очень редкое явление
Каковы симптомы инфекции молочной железы?
Если у вас имеется инфекция молочной железы, то область вашей груди становится:
отличается повышенной чувствительностью.
припухшей;
красного цвета;
горячей на ощупь;
Что вызывает инфекции молочной железы?
Инфекции молочной железы случаются редко, но более часты в период рождения ребенка, после травмы и после хирургического вмешательства
Возникновение инфекции молочной железы более вероятно, если вы болеете диабетом или принимаете кортикостероиды (препарат для уменьшения отечности и боли)
Как врачи лечат инфекцию или абсцесс молочной железы?
Врачи лечат инфекцию, назначая прием антибиотиков.
Обычно врачи опорожняют абсцессы. Для этого, врачи:
проведут ультразвуковое исследование (исследование, при котором используются звуковые волны для создания динамического изображения содержимого вашего тела), чтобы определить место введения иглы;
опорожняют абсцесс с помощью иглы.