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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инфекции и абсцессы молочной железы

(Мастит)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что такое инфекции и абсцессы молочной железы?

Инфекция молочной железы — это инфекция в ткани молочной железы.

При отсутствии лечения инфекции молочной железы, она может превратиться в абсцесс молочной железы.

  • Абсцесс молочной железы — это скопление гноя, которое формирует уплотнение в молочной железе.

  • Абсцесс молочной железы — очень редкое явление

Каковы симптомы инфекции молочной железы?

Если у вас имеется инфекция молочной железы, то область вашей груди становится:

  • отличается повышенной чувствительностью.

  • припухшей;

  • красного цвета;

  • горячей на ощупь;

Что вызывает инфекции молочной железы?

  • Инфекции молочной железы случаются редко, но более часты в период рождения ребенка, после травмы и после хирургического вмешательства

  • Возникновение инфекции молочной железы более вероятно, если вы болеете диабетом или принимаете кортикостероиды (препарат для уменьшения отечности и боли)

Как врачи лечат инфекцию или абсцесс молочной железы?

Врачи лечат инфекцию, назначая прием антибиотиков.

Обычно врачи опорожняют абсцессы. Для этого, врачи:

  • проведут ультразвуковое исследование (исследование, при котором используются звуковые волны для создания динамического изображения содержимого вашего тела), чтобы определить место введения иглы;

  • опорожняют абсцесс с помощью иглы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.