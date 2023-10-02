Когда нужно идти к врачу при появлении выделений из соска?

Когда нужно идти к врачу при появлении выделений из соска?

Обратитесь к врачу в течение 1–2 дней, если у вас есть выделения из соска и признаки инфекции:

покраснение;

отек;

выделение гноя (серой, зеленой, желтой или коричневой вязкой и липкой жидкости).

Обратитесь к врачу в течение недели, если у вас есть выделения из соска и: