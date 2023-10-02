Что такое выделение из соска?
Жидкость, которая вытекает из одного или обоих сосков, называется выделениями из соска.
Выделения могут быть мутными, беловатыми, кровянистыми или почти прозрачными жидкостными
Выделения из соска у женщин иногда являются нормой, например, в конце беременности или при кормлении грудью
Выделения из соска никогда не являются нормой у мальчиков и мужчин
Что приводит к выделениям из соска?
Наиболее распространенными причинами выделений из соска являются:
Доброкачественная опухоль в млечном протоке (эти опухоли не являются раком)
Млечные протоки, которые стали больше, толще и наполнились жидкостью
Фиброзно-кистозные изменения (состояние, при котором есть боли в молочной железе, кисты в молочной железе и другие уплотнения в молочной железе, которые не являются раком)
Очаг инфекции в молочной железе, который содержит гной
Менее частые причины выделений из соска:
высокий уровень гормона пролактина;
Пролактин — это гормон, который после рождения вашего ребенка сообщает вашему телу, что необходимо вырабатывать грудное молоко. Однако пролактин может вырабатываться при некоторых проблемах со здоровьем, например, при заболеваниях щитовидной железы или печени, а также при приеме некоторых препаратов.
Когда нужно идти к врачу при появлении выделений из соска?
Обратитесь к врачу в течение 1–2 дней, если у вас есть выделения из соска и признаки инфекции:
покраснение;
отек;
выделение гноя (серой, зеленой, желтой или коричневой вязкой и липкой жидкости).
Обратитесь к врачу в течение недели, если у вас есть выделения из соска и:
это происходит само по себе, когда сосок не сдавливают;
вы в возрасте 40 лет и старше;
выделения идут только из одного соска;
выделения кровянистые или розовые;
у вас имеется уплотнение, которое вы ощущаете в груди;
вы мужчина.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врачи расспросят об имеющихся симптомах и о состоянии здоровья Они осмотрят вас, включая осмотр молочной железы.
Чтобы выяснить, что вызывает выделения из соска, врачи могут сделать другие анализы, в том числе:
анализы крови для измерения уровня гормонов;
исследование выделений из соска под микроскопом;
ультразвуковое исследование (исследование, при котором ультразвук используется для создания динамического изображения содержимого вашего тела) вашей молочной железы;
маммография (рентгеновское исследование молочной железы для скрининга на онкологические заболевания).
Как врачи лечат выделения из соска?
Врачи будут лечить причину выделений из соска.
Если у вас есть незлокачественная опухоль, приводящая к выделениям из соска одной молочной железы, врачи могут удалить млечный проток из этой железы.