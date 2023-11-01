Симптомы могут начаться в течение до 10 дней до менструации и обычно заканчиваются с началом менструации. Симптомы могут усиливаться и продолжаться дольше по мере приближения к менопаузе (когда менструации прекращаются).

Психические и эмоциональные симптомы могут включать в себя:

Чувство грусти или депрессии

Нервозность

Перепады настроения (смена настроения от очень веселого до очень грустного и наоборот)

Вспыльчивость

Нежелание быть в компании других людей

спутанность сознания;

Трудности с концентрацией

Забывчивость

Физические симптомы могут включать:

нагрубание и болезненность молочных желез;

спазмы, тяжесть или давление в нижних отделах живота;

Головные боли

вздутие живота;

Повышение массы тела

Запор

трудности с засыпанием или со сном;

Угревая сыпь

тошнота или рвота.

усталость или потеря энергии;

боль в спине, суставах и мышцах.

Нижеследующие расстройства не являются ПМС. Но если у вас имеется одно из них, ваши симптомы этого расстройства могут усиливаться во время ПМС:

Если ваш ПМС настолько тяжел, что он влияет на вашу повседневную жизнь, у вас может быть тяжелая форма, называемая предменструальным дисфорическим расстройством.