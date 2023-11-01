Что такое предменструальный синдром (ПМС)?
Предменструальный синдром (ПМС) — это набор физических и психических симптомов, которые могут возникать у вас в период менструации. Симптомы беспокоят одних женщин больше, чем других.
ПМС может быть отчасти вызван изменениями в вашем уровне гормонов на протяжении вашего менструального цикла.
У некоторых женщин имеется более тяжелая форма ПМС, которая влияет на повседневную жизнь и называется предменструальным дисфорическим расстройством
Вы можете облегчить свои симптомы, поддерживая свою физическую активность, воздерживаясь от употребления некоторых продуктов и напитков и, иногда, принимая лекарство
Что вызывает ПМС?
ПМС отчасти вызывается повышением и снижением уровня некоторых женских гормонов в вашем теле, таких как эстроген и прогестерон.
ПМС может наблюдаться у нескольких человек в семье.
Каковы симптомы ПМС?
Симптомы могут начаться в течение до 10 дней до менструации и обычно заканчиваются с началом менструации. Симптомы могут усиливаться и продолжаться дольше по мере приближения к менопаузе (когда менструации прекращаются).
Психические и эмоциональные симптомы могут включать в себя:
Чувство грусти или депрессии
Нервозность
Перепады настроения (смена настроения от очень веселого до очень грустного и наоборот)
Вспыльчивость
Нежелание быть в компании других людей
спутанность сознания;
Трудности с концентрацией
Забывчивость
Физические симптомы могут включать:
нагрубание и болезненность молочных желез;
спазмы, тяжесть или давление в нижних отделах живота;
Головные боли
вздутие живота;
Повышение массы тела
Запор
трудности с засыпанием или со сном;
Угревая сыпь
тошнота или рвота.
усталость или потеря энергии;
боль в спине, суставах и мышцах.
Нижеследующие расстройства не являются ПМС. Но если у вас имеется одно из них, ваши симптомы этого расстройства могут усиливаться во время ПМС:
Заболевания соединительной ткани, такие как волчанка или ревматоидный артрит
Расстройства дыхания, например, астма или аллергии
Расстройства настроения, такие, как депрессия
Если ваш ПМС настолько тяжел, что он влияет на вашу повседневную жизнь, у вас может быть тяжелая форма, называемая предменструальным дисфорическим расстройством.
Как врачи могут определить, есть ли у меня ПМС?
Врачи могут распознать у вас ПМС, исходя из ваших симптомов и времени их появления.
Как врачи лечат ПМС?
Некоторые мероприятия могут помочь облегчить симптомы ПМС:
Уделяйте сну не менее 7 часов каждую ночь
Поддерживайте регулярную физическую активность
Уменьшайте стресс с помощью медитации или упражнений на релаксацию
Употребляйте больше белков и кальция (например, рыбы и молока)
Употребляйте меньше соли, сахара и кофеина (например, чипсов, печенья и кофе)
Врачи могут назначить вам прием:
витаминов и добавок, например, витамина D, кальция и магния;
диуретиков (мочегонных таблеток), которые могут вызвать у вас усиленное мочеиспускание и могут помочь облегчить вздутие живота;
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС), таких как ибупрофен, чтобы облегчить головные боли, спазмы, боли в суставах и мышцах;
Противозачаточные таблетки
Если у вас тяжелые симптомы ПМС или предменструальное дисфорическое расстройство, врачи могут назначить вам:
Антидепрессанты (препарат, который нормализует настроение)
Гормон, называемый агонистом ГнРГ, для того чтобы яичники продуцировали меньше женских гормонов
Если у вас есть симптомы депрессии, врачи могут направить вас к специалисту по психическому здоровью для обследования и лечения.