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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Менструальные спазмы

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Что такое менструальные спазмы?

Менструальные спазмы — это боли внизу живота, которые возникают за несколько дней до менструации, во время или после нее.

  • Эта боль может быть спазмирующей или острой

  • Боль может отдавать из нижней части живота в нижнюю часть спины и далее вниз, в заднюю часть ноги

  • Уменьшить дискомфорт помогут достаточный сон, физические упражнения и прием НПВП (нестероидных противовоспалительных препаратов), таких как ибупрофен.

Существует 2 типа менструальных спазмов:

  • первичным;

  • вторичным.

Наиболее частым типом являются первичные менструальные спазмы. Эти спазмы:

  • Обычно начинаются с подросткового возраста

  • Часто наблюдаются и у членов семьи

  • Обычно ослабевают с возрастом или после родов

Вторичные менструальные спазмы:

  • Вызываются другой проблемой со здоровьем, например, фибромами

  • Обычно начинаются во взрослом возрасте

Что вызывает менструальные спазмы?

Первичные менструальные спазмы могут быть вызваны следующими причинами:

  • Высоким уровнем простагландинов

Простагландины — это вещества, продуцируемые вашим организмом. Они заставляют вашу матку сокращаться и делают ваши нервные окончания более чувствительными к боли.

Вторичные менструальные спазмы чаще всего вызваны заболеваниями, которые поражают вашу матку, в том числе со следующими:

  • Эндометриоз: ткань (эндометрий), которая обычно существует внутри матки, растет вне матки

  • Фибромы: опухоли (незлокачественные) в матке

  • Аденомиоз: ткань внутреннего слоя матки врастает в стенку матки, из-за чего она становится большей и увеличивается в размере во время менструаций

Каковы симптомы менструальных спазмов?

Основным симптомом является:

  • Спазмирующая или острая боль в нижней части живота - боль появляется и исчезает, или представляет собой тупую постоянную боль

У вас также может быть:

  • Головная боль

  • тошнота или рвота.

  • Запор

  • диарея (частый, неоформленный, водянистый стул).

Вероятность тяжелой симптоматики более вероятна, если:

  • менструации начались в раннем возрасте;

  • имеет место длительное, обильное кровотечение при менструациях;

  • вы курите;

  • тяжелые менструальные спазмы были у членов вашей семьи.

Когда мне нужно идти к врачу по поводу менструальных спазмов?

Менструальные спазмы неприятны, но не опасны. Однако иногда боли внизу живота бывают вызваны более серьезными проблемами медицинского характера.

Вам необходимо обратиться к врачу уже сегодня если боль внизу живота сочетается у вас с любыми из следующих симптомов:

  • внезапная сильная боль;

  • Постоянная боль

  • боль значительно усиливается, когда вы трогаете свой живот или ходите;

  • жар или озноб;

  • из влагалища идут густые белые или желтые выделения (жидкость).

Обратитесь к врачу в течение нескольких дней если ваши менструальные спазмы более сильные чем обычно или более длительные чем обычно. Если у вас нет ничего из вышеописанного, позвоните врачу тогда, когда сможете.

Как врачи определяют, что у меня есть менструальные спазмы?

Врачи подозревают наличие менструальных спазмов, исходя из ваших симптомов и данных осмотра. Чтобы убедиться в отсутствии других причин симптомов, они могут выполнить один или несколько анализов:

  • Анализ на беременность

  • ультразвуковое исследование органов малого таза, чтобы осмотреть ваши яичники, матку и шейку матки.

  • Если врач полагает, что у вас может быть воспалительное заболевание органов малого таза, он возьмет образец с шейки матки с помощью ватного тампона и проверит его на наличие инфекций

В редких случаях, вашему врачу могут потребоваться визуализирующие исследования, например, МРТ (магнитно-резонансная томография), или осмотр матки изнутри с помощью зонда с оптической системой (гистероскопия).

Как врачи лечат менструальные спазмы?

Если у вас первичные менструальные спазмы, врачи порекомендует вам способы уменьшить вашу боль:

  • Обеспечить достаточный сон

  • физическая нагрузка.

  • положить грелку на низ живота;

  • принять НПВП (нестероидный противовоспалительный препарат), например, ибупрофен, за один или 2 дня до начала менструации и в течение первых 2 дней менструации.

Если боль по-прежнему сохраняется, врачи могут сделать следующее:

  • Назначить вам противозачаточные таблетки; это таблетки, предотвращающие выход яйцеклетки из яичников

  • Назначить вам другой вид гормонального лечения

  • Попробовать препараты для лечения нервной боли, такие как габапентин

  • Порекомендовать альтернативные виды лечения, например, акупунктуру

Если ваша боль очень сильна даже на фоне лечения, врачи могут:

  • провести хирургическое вмешательство по перерезке нервов, по которым болевые сигналы поступают от матки в головной мозг

Если у вас вторичные менструальные спазмы, врачи будут лечить заболевание, которое вызывает вашу боль.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.