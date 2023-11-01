Что такое менструальные спазмы?
Менструальные спазмы — это боли внизу живота, которые возникают за несколько дней до менструации, во время или после нее.
Эта боль может быть спазмирующей или острой
Боль может отдавать из нижней части живота в нижнюю часть спины и далее вниз, в заднюю часть ноги
Уменьшить дискомфорт помогут достаточный сон, физические упражнения и прием НПВП (нестероидных противовоспалительных препаратов), таких как ибупрофен.
Существует 2 типа менструальных спазмов:
первичным;
вторичным.
Наиболее частым типом являются первичные менструальные спазмы. Эти спазмы:
Обычно начинаются с подросткового возраста
Часто наблюдаются и у членов семьи
Обычно ослабевают с возрастом или после родов
Вторичные менструальные спазмы:
Вызываются другой проблемой со здоровьем, например, фибромами
Обычно начинаются во взрослом возрасте
Что вызывает менструальные спазмы?
Первичные менструальные спазмы могут быть вызваны следующими причинами:
Высоким уровнем простагландинов
Простагландины — это вещества, продуцируемые вашим организмом. Они заставляют вашу матку сокращаться и делают ваши нервные окончания более чувствительными к боли.
Вторичные менструальные спазмы чаще всего вызваны заболеваниями, которые поражают вашу матку, в том числе со следующими:
Эндометриоз: ткань (эндометрий), которая обычно существует внутри матки, растет вне матки
Фибромы: опухоли (незлокачественные) в матке
Аденомиоз: ткань внутреннего слоя матки врастает в стенку матки, из-за чего она становится большей и увеличивается в размере во время менструаций
Каковы симптомы менструальных спазмов?
Основным симптомом является:
Спазмирующая или острая боль в нижней части живота - боль появляется и исчезает, или представляет собой тупую постоянную боль
У вас также может быть:
Головная боль
тошнота или рвота.
Запор
диарея (частый, неоформленный, водянистый стул).
Вероятность тяжелой симптоматики более вероятна, если:
менструации начались в раннем возрасте;
имеет место длительное, обильное кровотечение при менструациях;
вы курите;
тяжелые менструальные спазмы были у членов вашей семьи.
Когда мне нужно идти к врачу по поводу менструальных спазмов?
Менструальные спазмы неприятны, но не опасны. Однако иногда боли внизу живота бывают вызваны более серьезными проблемами медицинского характера.
Вам необходимо обратиться к врачу уже сегодня если боль внизу живота сочетается у вас с любыми из следующих симптомов:
внезапная сильная боль;
Постоянная боль
боль значительно усиливается, когда вы трогаете свой живот или ходите;
жар или озноб;
из влагалища идут густые белые или желтые выделения (жидкость).
Обратитесь к врачу в течение нескольких дней если ваши менструальные спазмы более сильные чем обычно или более длительные чем обычно. Если у вас нет ничего из вышеописанного, позвоните врачу тогда, когда сможете.
Как врачи определяют, что у меня есть менструальные спазмы?
Врачи подозревают наличие менструальных спазмов, исходя из ваших симптомов и данных осмотра. Чтобы убедиться в отсутствии других причин симптомов, они могут выполнить один или несколько анализов:
Анализ на беременность
ультразвуковое исследование органов малого таза, чтобы осмотреть ваши яичники, матку и шейку матки.
Если врач полагает, что у вас может быть воспалительное заболевание органов малого таза, он возьмет образец с шейки матки с помощью ватного тампона и проверит его на наличие инфекций
В редких случаях, вашему врачу могут потребоваться визуализирующие исследования, например, МРТ (магнитно-резонансная томография), или осмотр матки изнутри с помощью зонда с оптической системой (гистероскопия).
Как врачи лечат менструальные спазмы?
Если у вас первичные менструальные спазмы, врачи порекомендует вам способы уменьшить вашу боль:
Обеспечить достаточный сон
физическая нагрузка.
положить грелку на низ живота;
принять НПВП (нестероидный противовоспалительный препарат), например, ибупрофен, за один или 2 дня до начала менструации и в течение первых 2 дней менструации.
Если боль по-прежнему сохраняется, врачи могут сделать следующее:
Назначить вам противозачаточные таблетки; это таблетки, предотвращающие выход яйцеклетки из яичников
Назначить вам другой вид гормонального лечения
Попробовать препараты для лечения нервной боли, такие как габапентин
Порекомендовать альтернативные виды лечения, например, акупунктуру
Если ваша боль очень сильна даже на фоне лечения, врачи могут:
провести хирургическое вмешательство по перерезке нервов, по которым болевые сигналы поступают от матки в головной мозг
Если у вас вторичные менструальные спазмы, врачи будут лечить заболевание, которое вызывает вашу боль.