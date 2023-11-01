Когда мне нужно идти к врачу по поводу менструальных спазмов?

Когда мне нужно идти к врачу по поводу менструальных спазмов?

Менструальные спазмы неприятны, но не опасны. Однако иногда боли внизу живота бывают вызваны более серьезными проблемами медицинского характера.

Вам необходимо обратиться к врачу уже сегодня если боль внизу живота сочетается у вас с любыми из следующих симптомов:

внезапная сильная боль;

Постоянная боль

боль значительно усиливается, когда вы трогаете свой живот или ходите;

жар или озноб;

из влагалища идут густые белые или желтые выделения (жидкость).

Обратитесь к врачу в течение нескольких дней если ваши менструальные спазмы более сильные чем обычно или более длительные чем обычно. Если у вас нет ничего из вышеописанного, позвоните врачу тогда, когда сможете.