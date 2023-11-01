Что такое аномальное маточное кровотечение?
Ваша матка (утроба) обычно кровоточит во время менструации. Аномальное маточное кровотечение — это кровотечение, которое отличается от вашей обычной менструации.
У вас может быть кровотечение между менструациями, более длительная чем обычно менструация, более выраженное кровотечение во время менструации или кровотечение после прекращения менструаций
Аномальное маточное кровотечение обычно бывает вызвано проблемами с уровнем женских гормонов эстрогена и прогестерона
Реже аномальное маточное кровотечение вызывается новообразованиями в матке, в том числе фибромами и раком
Аномальное маточное кровотечение чаще встречается у подростков (у которых менструации лишь недавно начались) и у женщин старше 45 (которые приближаются к менопаузе)
Врачи могут назначить вам гормоны или другие препараты для контроля кровотечения
Что приводит к аномальному маточному кровотечению?
Аномальное маточное кровотечение часто бывает вызвано нарушениями уровня женских гормонов. Это может произойти:
Само по себе, особенно в подростковый период и в менопаузе
Заболевания щитовидной железы и расстройства со стороны гипофиза также могут влиять на уровень женских гормонов и вызывать кровотечение.
Иногда аномальное маточное кровотечение вызывается новообразованиями в матке и вокруг нее, в том числе такими как:
Фибромы в матке
Полипы шейки матки (небольшие новообразования в шейке матки)
Каковы симптомы аномального маточного кровотечения?
У женщин с аномальным маточным кровотечением кровотечение может отличаться от типичных менструаций следующим образом:
возникает чаще (с интервалом менее 24 дней — полименорея);
отличается своей продолжительностью;
длится более 8 дней;
происходит между менструациями или нерегулярно;
сопровождается более массивной кровопотерей.
Слишком обильное кровотечение может привести к снижению количества клеток крови (анемии), что может вызвать у вас слабость или утомляемость.
Как врачи могут распознать у меня аномальное маточное кровотечение?
Врачи обычно делают анализы, чтобы выявить причины, вызывающие ваше кровотечение, в том числе:
анализы крови, включая общий анализ крови и уровень некоторых гормонов;
Анализ на беременность
трансвагинальное ультразвуковое исследование (когда врачи вводят ультразвуковой датчик во влагалище, чтобы осмотреть матку, яичники, шейку матки и влагалище).
Если у вас имеются факторы риска рака, либо если на ультразвуковом исследовании выявляются некоторые отклонения, ваш врач также может сделать:
Гистероскопию (осмотр изнутри вашей матки с помощью оптической трубки)
Биопсию — взятие образца ткани из внутреннего слоя вашей матки и его изучение под микроскопом
Как врачи лечат аномальное маточное кровотечение?
Обычно, врачи сначала:
Назначают препарат для контроля кровотечения, например, противозачаточные таблетки или различные другие женские гормоны или иногда НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты) или транексамовую кислоту.
Если препарат не останавливает аномальное маточное кровотечение, врачи могут выполнить такую процедуру, как:
Соскабливание внутреннего слоя матки для удаления ткани — это называется Р и В (расширение и выскабливание)
Удаление внутреннего слоя вашей матки путем его заморозки или прижигания — это называется абляцией эндометрия
Если упомянутые выше методы лечения не останавливают вашего кровотечения, либо если результаты анализов указывают на рак, врачи могут выполнить хирургическое вмешательство для удаления вашей матки. Это хирургическое вмешательство называется гистерэктомией.