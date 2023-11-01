Что приводит к аномальному маточному кровотечению?

Что приводит к аномальному маточному кровотечению?

Аномальное маточное кровотечение часто бывает вызвано нарушениями уровня женских гормонов. Это может произойти:

Само по себе, особенно в подростковый период и в менопаузе

При синдроме поликистозных яичников или эндометриозе

Заболевания щитовидной железы и расстройства со стороны гипофиза также могут влиять на уровень женских гормонов и вызывать кровотечение.

Иногда аномальное маточное кровотечение вызывается новообразованиями в матке и вокруг нее, в том числе такими как: