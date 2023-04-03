Как мой врач может распознать цервицит?

Как мой врач может распознать цервицит?

Ваш врач может заподозрить цервицит на основании ваших симптомов. Для подтверждения диагноза врач выполнит обследование органов малого таза. Во время обследования органов малого таза врач осмотрит влагалище изнутри, удерживая его в раскрытом состоянии с помощью небольшого инструмента, называемого зеркалом. Врачи: