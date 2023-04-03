Что такое шейка матки?
Шейка матки — это нижняя часть вашей матки, которая расположена в верхней части влагалища. Влагалище соединяет матку (где растет плод во время беременности) с внешней средой.
Что такое цервицит?
Цервицит — это раздражение шейки матки.
Причиной обычно является ИППП (инфекция, передающаяся половым путем)
У вас может не быть никаких симптомов, либо могут возникнуть выделения (густая жидкость) и кровотечение из влагалища
Если у вас возникли желто-зеленые или гноевидные выделения, кровотечение вне срока менструации или боль при половом акте, обратитесь к врачу
Обычно врачи назначат антибиотики
Нелеченный цервицит может распространяться и причинить вред вашей матке.
Анатомия внутренних женских половых органов
Что вызывает цервицит?
Инфекции, которые вызывают цервицит
Иногда инфекции влагалища, такие как бактериальный вагиноз и трихомонадный вагинит, также могут поражать шейку матки.
Другие причины цервицита
Предметы, слишком долго находящиеся во влагалище, например, диафрагма
Химические вещества, содержащиеся в жидкостях для спринцевания или контрацептивных кремах
Применение латексных презервативов, если у вас аллергия на латекс
Каковы симптомы цервицита?
Цервицит может не вызывать никаких симптомов. Если симптомы имеются, они могут быть следующими:
выделения из влагалища, которые могут быть желто-зелеными или гноевидными;
влагалищное кровотечение не в срок менструации или после полового акта;
боль при половом акте, при мочеиспускании (мочевыделении), или оба симптома;
покраснение вокруг наружного отверстия влагалища.
Как мой врач может распознать цервицит?
Ваш врач может заподозрить цервицит на основании ваших симптомов. Для подтверждения диагноза врач выполнит обследование органов малого таза. Во время обследования органов малого таза врач осмотрит влагалище изнутри, удерживая его в раскрытом состоянии с помощью небольшого инструмента, называемого зеркалом. Врачи:
возьмут образец выделений для анализа;
слегка прикоснутся ватным тампоном к шейке матки, чтобы выявить кровоточивость.
Как мой врач будет лечить цервицит?
Поскольку наиболее вероятной причиной цервицита является гонорея и хламидиоз, врач назначит антибиотики для лечения этих заболеваний. Обычно вы можете принимать их внутрь дома, но могут потребоваться и инъекции.
Ваш врач может рекомендовать вам следующее:
воздержаться от половой жизни до тех пор, пока не будет завершен прием препарата, и течение вашей инфекции не улучшится
предложить вашему половому партнеру пройти обследование на ИППП.
Через 3–6 месяцев ваш врач снова обследует вас, чтобы выяснить, наступило ли излечение инфекции.
Как я могу предотвратить цервицит?
Вы не всегда можете предотвратить цервицит. Чтобы уменьшить риск:
ограничитесь только одним половым партнером.
Пользуйтесь презервативами во время полового акта.