Врач может заподозрить трихомонадный вагинит на основании имеющихся у человека симптомов. Для подтверждения диагноза врач выполнит обследование органов малого таза. Во время обследования органов малого таза врач осмотрит вашу вульву и влагалище. Чтобы осмотреть влагалище изнутри, врач будет удерживать его в раскрытом состоянии с помощью небольшого инструмента, называемого зеркалом. Во время осмотра врач с помощью ватного тампона возьмет образец выделений из влагалища для анализа.