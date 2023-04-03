Что такое трихомонадный вагинит?
Трихомонадный вагинит — это инфекция влагалища. Влагалище соединяет матку (где растет плод во время беременности) с внешней средой. Иногда его называют родовым каналом. Вульва — это область поверхности тела, расположенная между ногами. Многие люди ошибочно называют вульву влагалищем.
Наиболее распространенной причиной этого заболевания является секс с инфицированным партнером.
Инфекция может присутствовать в вашем организме в течение нескольких недель или месяцев, прежде чем появятся какие-либо симптомы
Когда появляются симптомы, у вас могут быть обильные зеленые или желтые влагалищные выделения (вязкая жидкость, выделяющаяся из влагалища), которые имеют пенистый вид или запах рыбы. При появлении таких симптомов обратитесь к врачу.
Нелеченный трихомонадный вагинит может привести к серьезным проблемам, особенно при инфицировании во время беременности
Чтобы предотвратить эту инфекцию, воздерживайтесь от половой жизни или используйте презерватив при половом акте
Анатомия внутренних женских половых органов
Что является причиной трихомонадного вагинита?
Заражение трихомонадным вагинитом происходит при половом акте с партнером, страдающим трихомониазом. У партнера могут отсутствовать симптомы трихомониаза, но он все равно может быть источником инфекции.
Каковы симптомы трихомонадного вагинита?
Основной симптом — это выделения из влагалища, которые могут:
быть зеленого или желтого цвета;
иметь пузырьковый или пенистый вид;
иметь запах рыбы;
выделяться в больших количествах.
У вас также может быть:
Зуд, покраснение или боль у входа во влагалище.
Боль во время полового акта или при мочеиспускании (когда вы мочитесь).
Как врач может распознать наличие трихомонадного вагинита?
Врач может заподозрить трихомонадный вагинит на основании имеющихся у человека симптомов. Для подтверждения диагноза врач выполнит обследование органов малого таза. Во время обследования органов малого таза врач осмотрит вашу вульву и влагалище. Чтобы осмотреть влагалище изнутри, врач будет удерживать его в раскрытом состоянии с помощью небольшого инструмента, называемого зеркалом. Во время осмотра врач с помощью ватного тампона возьмет образец выделений из влагалища для анализа.
Как врачи лечат трихомонадный вагинит?
Вам назначат антибиотик для приема внутрь
Вы не должны принимать алкоголь в течение как минимум 72 часов после приема антибиотика, иначе может возникнуть недомогание, рвота и головная боль
Врачи также скажут вам, что необходимо использовать презервативы при половом акте, либо воздерживаться от половых отношений до полного исчезновения инфекции
Ваши половые партнеры должны быть проверены врачом, который назначит тот же самый антибиотик. Обычно мужчине нужно принимать антибиотик в течение 1 недели.
Как можно предотвратить трихомонадный вагинит?
Чтобы снизить риск инфицирования, всегда используйте презерватив во время полового акта.