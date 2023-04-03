Что такое дрожжевые инфекции влагалища?
Дрожжи под названием кандида — это разновидность грибка. Некоторое количество кандид живет во влагалище постоянно. Влагалище соединяет матку (где растет плод во время беременности) с внешней средой. Иногда его называют родовым каналом. Влагалищная дрожжевая инфекция возникает в случае, когда во влагалище растет слишком много дрожжевых грибков.
Эта инфекция встречается очень часто и обычно не очень серьезна
Дрожжевые инфекции наиболее часто встречаются во время беременности, на фоне диабета или приема антибиотиков
Симптомы могут усугубляться за неделю до начала менструации и включают в себя зуд во влагалище и выделения
Также для лечения дрожжевых инфекций используются противогрибковые препараты
Анатомия внутренних женских половых органов
Каковы симптомы дрожжевых инфекций?
Зуд во влагалище и зуд вульвы (область на внешней поверхности тела, у наружного отверстия влагалища)
Густые белые творожистые выделения из влагалища
Симптомы могут усугубляться за неделю до начала менструации.
Как мой врач может распознать наличие дрожжевой инфекции?
Ваш врач может заподозрить наличие инфекции на основании ваших симптомов. Для подтверждения диагноза врач выполнит обследование органов малого таза. Во время обследования органов малого таза врач осмотрит вашу вульву и влагалище. Чтобы осмотреть влагалище изнутри, врач будет удерживать его в раскрытом состоянии с помощью небольшого инструмента, называемого зеркалом. Во время исследования врач с помощью ватного тампона возьмет образец выделений из вашего влагалища и исследует его.
Как врачи лечат дрожжевые инфекции?
Дрожжевую инфекцию лечат при помощи противогрибковых лекарственных препаратов. Они доступны в следующем виде:
кремы, мази или суппозитории для введения во влагалище (вы можете приобрести их без рецепта);
рецептурные таблетки для приема внутрь.
Масла в противогрибковых кремах и мазях могут ослабить действие презервативов, изготовленных из латекса. Если вы планируете половой контакт на фоне приема этих препаратов, необходимо использовать другую форму контрацепции, например, диафрагму, а также использовать презерватив для профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
Если у вас высокий риск инфицирования дрожжевыми инфекциями, вам может потребоваться прием противогрибкового препарата внутрь для профилактики. Необходимость принимать антибиотики в течение длительного времени подвергает вас высокому риску дрожжевых инфекций.