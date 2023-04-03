Дрожжевую инфекцию лечат при помощи противогрибковых лекарственных препаратов. Они доступны в следующем виде:

кремы, мази или суппозитории для введения во влагалище (вы можете приобрести их без рецепта);

рецептурные таблетки для приема внутрь.

Масла в противогрибковых кремах и мазях могут ослабить действие презервативов, изготовленных из латекса. Если вы планируете половой контакт на фоне приема этих препаратов, необходимо использовать другую форму контрацепции, например, диафрагму, а также использовать презерватив для профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Если у вас высокий риск инфицирования дрожжевыми инфекциями, вам может потребоваться прием противогрибкового препарата внутрь для профилактики. Необходимость принимать антибиотики в течение длительного времени подвергает вас высокому риску дрожжевых инфекций.