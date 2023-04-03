Да. Инфекция при ВЗОМТ может распространятся внутри брюшной полости и вокруг печени. Иногда в фаллопиевых трубах формируется скопление гноя (абсцесс).

ВЗОМТ может приводить к формированию рубцовой ткани в фаллопиевых трубах. Рубцовая ткань может препятствовать наступлению беременности. Если рубцовая ткань формируется внутри живота (спайки), кишечник может застрять в рубцовой ткани с образованием перекрута и непроходимости (кишечная непроходимость).

Также, если при наличии ВЗОМТ вы все-таки забеременеете, у вас намного выше риск возникновения внематочной беременности. При внематочной беременности ваш ребенок растет вне матки. Если ребенок растет внутри одной из фаллопиевых труб вместо матки, через несколько недель из-за роста ребенка может произойти разрыв трубы. Ребенок погибнет, а кровотечение из трубы может быть настолько сильным, что вы можете умереть.