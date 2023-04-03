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Воспалительное заболевание органов малого таза (ВЗОМТ)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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Что такое воспалительное заболевание органов малого таза (ВЗОМТ)?

ВЗОМТ — это инфекция в матке (утробе), в трубах, соединяющих яичники и матку (фаллопиевы трубы) или в обоих местах. ВЗОМТ также может распространяться на яичники (половые железы, в которых содержатся яйцеклетки) и в кровоток.

  • ВЗОМТ вызывает инфекция, которую вы приобрели во время полового акта и которая называется ИППП (инфекция, передающаяся половым путем).

  • Бактерии (штаммы) из вашего влагалища (родового канала) проникают в вашу матку

  • Возникают боли внизу живота и обычно выделения из влагалища (густая жидкость, выделяющаяся из влагалища)

  • ВЗОМТ может затруднить наступление беременности (бесплодие)

  • ВЗОМТ обычно возникает у сексуально активных женщин и может быть очень серьезным

  • Врачи лечат ВЗОМТ антибиотиками

Что вызывает ВЗОМТ?

ВЗОМТ вызывается бактериями из вашего влагалища. Вы заражаетесь этими бактериями после полового акта с партнером, страдающим ИППП. Обычно этой ИППП является гонорея или хламидиоз. Иногда у вашего партнера нет никаких симптомов, однако он может заразить вас ИППП.

Каковы симптомы ВЗОМТ?

Ранние симптомы ВЗОМТ

Последующие симптомы ВЗОМТ

  • Очень сильная боль в нижней части живота;

  • лихорадка (обычно менее 38,9 °C, но может быть и выше);

  • тошнота или рвота.

  • влагалищные желто-зеленые или гноевидные выделения;

  • боль во время полового акта или при мочеиспускании (когда вы мочитесь).

Симптомы, которые появляются к окончанию менструации или на протяжении нескольких дней после окончания менструации, свидетельствуют о ВЗОМТ. ВЗОМТ может быть достаточно тяжелым, но вызывать легкие симптомы или не вызывать их вообще.

Может ли ВЗОМТ вызывать другие проблемы?

Да. Инфекция при ВЗОМТ может распространятся внутри брюшной полости и вокруг печени. Иногда в фаллопиевых трубах формируется скопление гноя (абсцесс).

ВЗОМТ может приводить к формированию рубцовой ткани в фаллопиевых трубах. Рубцовая ткань может препятствовать наступлению беременности. Если рубцовая ткань формируется внутри живота (спайки), кишечник может застрять в рубцовой ткани с образованием перекрута и непроходимости (кишечная непроходимость).

Также, если при наличии ВЗОМТ вы все-таки забеременеете, у вас намного выше риск возникновения внематочной беременности. При внематочной беременности ваш ребенок растет вне матки. Если ребенок растет внутри одной из фаллопиевых труб вместо матки, через несколько недель из-за роста ребенка может произойти разрыв трубы. Ребенок погибнет, а кровотечение из трубы может быть настолько сильным, что вы можете умереть.

Как врач может распознать наличие у меня ВЗОМТ?

Врач будет задавать вам вопросы и обычно выполнит обследование органов малого таза. Во время обследования органов малого таза врач осмотрит влагалище изнутри, удерживая его в раскрытом состоянии с помощью небольшого инструмента, называемого зеркалом. Врач может:

  • взять образец жидкости из шейки с помощью ватного тампона для анализа на наличие гонореи или хламидиоза

  • назначить анализ крови.

Если врач полагает, что у вас может быть абсцесс или беременность в фаллопиевой трубе, в этих случаях обычно выполняется ультразвуковое исследование.

Как врачи лечат ВЗОМТ?

Поскольку наиболее вероятной причиной ВЗОМТ являются ИППП (гонорея и хламидиоз), ваш врач назначит антибиотики для лечения этих ИППП. Обычно делается однократная инъекция, после чего антибиотики принимаются внутрь в течение нескольких недель. Если вам не станет лучше в течение 48 часов, вам может потребоваться госпитализация. В следующих случаях вас могут госпитализировать сразу:

  • при тяжелых симптомах или лихорадке;

  • при наличии абсцесса в фаллопиевых трубах;

  • если у вас рвота, и вы не можете принимать лекарства внутрь.

Если вы принимаете препараты для лечения ВЗОМТ, нужно воздержаться от секса до того момента, когда произойдут следующие 2 вещи:

  • вы закончите принимать препараты;

  • ваш врач скажет, что инфекции больше нет.

Пока вы принимаете препараты, попросите людей, с которыми вы недавно вступали в сексуальные отношения, пройти анализы на гонорею и хламидиоз.

Могу ли я предотвратить ВЗОМТ?

Вы не всегда можете предотвратить ВЗОМТ, но можете снизить риск, если:

  • ограничитесь только одним половым партнером.

  • При половом акте будете использовать и презервативы, и спермициды

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.