Что такое воспалительное заболевание органов малого таза (ВЗОМТ)?
ВЗОМТ — это инфекция в матке (утробе), в трубах, соединяющих яичники и матку (фаллопиевы трубы) или в обоих местах. ВЗОМТ также может распространяться на яичники (половые железы, в которых содержатся яйцеклетки) и в кровоток.
ВЗОМТ вызывает инфекция, которую вы приобрели во время полового акта и которая называется ИППП (инфекция, передающаяся половым путем).
Бактерии (штаммы) из вашего влагалища (родового канала) проникают в вашу матку
Возникают боли внизу живота и обычно выделения из влагалища (густая жидкость, выделяющаяся из влагалища)
ВЗОМТ может затруднить наступление беременности (бесплодие)
ВЗОМТ обычно возникает у сексуально активных женщин и может быть очень серьезным
Врачи лечат ВЗОМТ антибиотиками
Что вызывает ВЗОМТ?
Каковы симптомы ВЗОМТ?
Ранние симптомы ВЗОМТ
Боль внизу живота, которая с одной стороны может быть сильнее, чем с другой;
влагалищное кровотечение вне периода менструации;
выделения из влагалища, которые могут иметь неприятный запах.
Последующие симптомы ВЗОМТ
Очень сильная боль в нижней части живота;
лихорадка (обычно менее 38,9 °C, но может быть и выше);
тошнота или рвота.
влагалищные желто-зеленые или гноевидные выделения;
боль во время полового акта или при мочеиспускании (когда вы мочитесь).
Симптомы, которые появляются к окончанию менструации или на протяжении нескольких дней после окончания менструации, свидетельствуют о ВЗОМТ. ВЗОМТ может быть достаточно тяжелым, но вызывать легкие симптомы или не вызывать их вообще.
Может ли ВЗОМТ вызывать другие проблемы?
Да. Инфекция при ВЗОМТ может распространятся внутри брюшной полости и вокруг печени. Иногда в фаллопиевых трубах формируется скопление гноя (абсцесс).
ВЗОМТ может приводить к формированию рубцовой ткани в фаллопиевых трубах. Рубцовая ткань может препятствовать наступлению беременности. Если рубцовая ткань формируется внутри живота (спайки), кишечник может застрять в рубцовой ткани с образованием перекрута и непроходимости (кишечная непроходимость).
Также, если при наличии ВЗОМТ вы все-таки забеременеете, у вас намного выше риск возникновения внематочной беременности. При внематочной беременности ваш ребенок растет вне матки. Если ребенок растет внутри одной из фаллопиевых труб вместо матки, через несколько недель из-за роста ребенка может произойти разрыв трубы. Ребенок погибнет, а кровотечение из трубы может быть настолько сильным, что вы можете умереть.
Как врач может распознать наличие у меня ВЗОМТ?
Врач будет задавать вам вопросы и обычно выполнит обследование органов малого таза. Во время обследования органов малого таза врач осмотрит влагалище изнутри, удерживая его в раскрытом состоянии с помощью небольшого инструмента, называемого зеркалом. Врач может:
взять образец жидкости из шейки с помощью ватного тампона для анализа на наличие гонореи или хламидиоза
назначить анализ крови.
Если врач полагает, что у вас может быть абсцесс или беременность в фаллопиевой трубе, в этих случаях обычно выполняется ультразвуковое исследование.
Как врачи лечат ВЗОМТ?
Поскольку наиболее вероятной причиной ВЗОМТ являются ИППП (гонорея и хламидиоз), ваш врач назначит антибиотики для лечения этих ИППП. Обычно делается однократная инъекция, после чего антибиотики принимаются внутрь в течение нескольких недель. Если вам не станет лучше в течение 48 часов, вам может потребоваться госпитализация. В следующих случаях вас могут госпитализировать сразу:
при тяжелых симптомах или лихорадке;
при наличии абсцесса в фаллопиевых трубах;
если у вас рвота, и вы не можете принимать лекарства внутрь.
Если вы принимаете препараты для лечения ВЗОМТ, нужно воздержаться от секса до того момента, когда произойдут следующие 2 вещи:
вы закончите принимать препараты;
ваш врач скажет, что инфекции больше нет.
Пока вы принимаете препараты, попросите людей, с которыми вы недавно вступали в сексуальные отношения, пройти анализы на гонорею и хламидиоз.
Могу ли я предотвратить ВЗОМТ?
Вы не всегда можете предотвратить ВЗОМТ, но можете снизить риск, если:
ограничитесь только одним половым партнером.
При половом акте будете использовать и презервативы, и спермициды