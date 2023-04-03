Что такое влагалище?
Влагалище соединяет матку (где растет плод во время беременности) с внешней средой. Иногда его называют родовым каналом. Вульва — это область поверхности тела, расположенная между ногами. Многие люди ошибочно называют вульву влагалищем.
Что такое бактериальный вагиноз (БВ)?
БВ — очень частая вагинальная инфекция, которая наблюдается при нарушении баланса полезных и вредных бактерий (штаммов) во влагалище. В нормальных условиях во влагалище имеется много видов бактерий. Большинство из них — полезные бактерии. Полезные бактерии помогают сохранить здоровое состояние влагалища, ограничивая рост вредных бактерий. Если у вас БВ, количество полезных бактерий снижается, а количество вредных бактерий увеличивается.
У вас могут быть выделения из влагалища (густая жидкость, вытекающая из влагалища) серого или белого цвета с запахом рыбы
БВ обычно проходит через несколько дней после начала приема препарата, но не редко возникает вновь
При отсутствии лечения БВ может вызывать серьезные проблемы со здоровьем (например, воспалительное заболевание органов малого таза) и осложнения при беременности
Что вызывает БВ?
БВ вызывается изменением количества различных бактерий во влагалище. Никто не знает, что приводит к изменениям, или связана ли проблема с половой жизнью. У вас может возникнуть БВ, даже если вы никогда не жили половой жизнью. Но чаще он возникает у женщин, которые:
Каковы симптомы БВ?
Основными симптомами являются:
жидкие выделения из влагалища серого или белого цвета;
выделения, имеющие запах рыбы; этот запах может быть сильнее после полового акта и во время менструаций;
Как мой врач может распознать БВ?
Ваш врач будет подозревать наличие БВ, исходя из ваших симптомов. Для подтверждения диагноза врач выполнит обследование органов малого таза. Во время обследования органов малого таза врач осмотрит область вульвы и посмотрит во влагалище. Чтобы осмотреть влагалище изнутри, врач будет удерживать его в раскрытом состоянии с помощью небольшого инструмента, называемого зеркалом. Ваш врач возьмет образец ваших выделений (если они у вас есть) для анализа.
Как врачи лечат БВ?
Если вы не беременны, врачи назначат антибиотики для приема внутрь
Если вы беременны, врач назначит вам гель с препаратом или крем для введения во влагалище
Если инфекция возникает вновь, возможно, вам потребуется принимать препарат в течение длительного времени
Во время лечения ваш метод предохранения от беременности может не работать. Некоторые лечебные мази, используемые для лечения БВ, ослабляют действие презервативов и диафрагмы.