БВ вызывается изменением количества различных бактерий во влагалище. Никто не знает, что приводит к изменениям, или связана ли проблема с половой жизнью. У вас может возникнуть БВ, даже если вы никогда не жили половой жизнью. Но чаще он возникает у женщин, которые:

страдают ИППП (инфекцией, передающейся половым путем);

имеют несколько половых партнеров;

используют ВМС (внутриматочная спираль) для контрацепции.