Что такое бесплодие?
Бесплодие — это состояние, определяемое как неспособность забеременеть или потребность в медицинской помощи для наступления беременности.
У большинства пар частые половые отношения без предохранения от беременности приводит к беременности в течение года. Более чем у половины пар беременность наступает в течение первых 3 месяцев.
Отсутствие беременности может быть связано с проблемами у мужчины, у женщины или у обоих
У женщин может отсутствовать выход яйцеклетки из яичника, либо яйцеклетки могут не проходить через маточные трубы, ведущие к матке
У мужчины могут быть проблемы с продукцией спермы, либо сперма может не проходить через трубочки, ведущие к половому члену
Для выяснения причин бесплодия, врачи проводят обследование
Чтобы максимально повысить шансы на беременность, пара должна вступать в половые акты в течение 3 дней перед овуляцией
Если это не дает результата, существуют препараты и медицинские технологии, помогающие женщине забеременеть
Расположение органов женской репродуктивной системы
Что такое овуляция?
Овуляция — это выход яйцеклетки из яичника женщины.
Обычно женщина овулирует примерно в середине периода между двумя последовательными менструациями. Например, если ваш менструальный цикл составляет 28 дней (считая от первого дня одной менструации до первого дня следующей), ваша овуляция обычно происходит приблизительно на 14 день.
Вероятность наступления беременности у женщины максимальна в случае частых занятий сексом в течение 3 дней перед овуляцией. Это наилучшее время для того, чтобы яйцеклетка подверглась воздействию спермы.
Если вы хотите выяснить, когда наступает овуляция, для этого есть лучшие способы, нежели подсчет дней. Эти методы более точны:
Измерение температуры тела
Использование набора для прогнозирования овуляции в домашних условиях
Температура тела Измеряйте температуру тела в одно и то же время каждое утро перед тем как встать с постели. Это ваша базальная температура тела. Ваша температура будет немного ниже за несколько дней до овуляции. Затем, когда овуляция произойдет, температура поднимется и останется более высокой до следующей менструации.
Набор для прогнозирования овуляции Вы можете купить домашний набор для прогнозирования овуляции в аптеке. При помощи набора вы делаете анализ мочи на гормон, который повышается непосредственно перед овуляцией. Эти наборы более точны, чем метод измерения температуры тела.
Что приводит к бесплодию?
Бесплодие у женщин чаще всего имеет следующие причины:
Отсутствие овуляции: иногда ежемесячного выхода яйцеклетки из яичников женщины не происходит
Непроходимые или поврежденные фаллопиевы трубы (трубы, по которым яйцеклетки попадают из яичников в матку)
Проблемы в брюшной полости или в матке (утробе)
Отсутствие овуляции может быть вызвано многими причинами. Например, оно может быть связано с гормональными проблемами, поликистозными яичниками, нарушениями пищевого поведения, ранней менопаузой, чрезмерными физическими упражнениями, а также применением некоторых препаратов.
Непроходимость фаллопиевых труб препятствует достижению спермой яйцеклетки или препятствует проходу оплодотворенной яйцеклетки в матку. Трубы могут быть непроходимы из-за рубцовой ткани. Рубцовая ткань может возникнуть из-за инфекций, таких как воспалительное заболевание органов малого таза, разрыв аппендикса или ранее перенесенная трубная беременность (эктопическая беременность).
Проблемы в брюшной полости или в матке могут препятствовать проникновению яйцеклетки в фаллопиевы трубы или препятствовать прикреплению оплодотворенной яйцеклетки внутри матки. Проблемы в брюшной полости или в матке включают в себя наличие рубцовой ткани после предыдущего хирургического вмешательства, врожденные пороки матки, а также аномальные новообразования, такие как эндометриоз или фибромы.
Другие обстоятельства, которые затрудняют наступление у женщины беременности, включают в себя возраст, наличие диабета, избыточный вес, употребления большого количества кофе (более 5–6 чашек в день) и курение.
Бесплодие у мужчин чаще всего вызывается:
Малым количеством спермиев (низкое количество сперматозоидов) или их медленная подвижность
Проблемы на этапе попадания сперматозоидов из яичников к половому члену
Малое количество сперматозоидов может быть связано со многими возможными причинами. Это может быть вызвано гормональными проблемами, слишком высокой температурой в области яичек, инфекциями, такими как вирус свинки, неопущением яичек и варикозным расширением вен яичек. На количество сперматозоидов влияют некоторые виды медицинского лечения, включая многие препараты, химиотерапию и радиацию. Злоупотребление алкоголем или марихуаной также может снизить количество сперматозоидов.
Проблемы с попаданием сперматозоидов из яичек в половой член могут возникнут, если путь блокирован или поврежден из-за ранее перенесенных хирургических вмешательств или некоторых врожденных пороков. Также на прохождение сперматозоидов из яичек к половому члену может влиять диабет или неврологические проблемы.
Иногда врачи не могут выявить причину бесплодия в паре.
Когда следует обратится к врачу по поводу бесплодия?
Диагностика бесплодия требует тщательной оценки обоих партнеров. Как правило, оценка проводится, если беременность не наступает на протяжении по крайней мере 1 года попыток забеременеть. Впрочем, ее делают и раньше, если:
женщине 35 лет или более и она пыталась забеременеть в течение срока более 6 месяцев;
у женщины нерегулярные или слишком болезненные менструации;
у женщины имеются проблемы с маткой, фаллопиевыми трубами или яичниками;
врачи выявили или подозревают проблемы со спермой у мужчины.
Какие обследования назначит мой врач?
Врач может назначить обследования, в том числе:
Анализы крови, включая гормональные анализы
Рентгенографию, ультразвуковое исследование и другие исследования визуализации матки и фаллопиевых труб женщины или половых органов мужчины
У женщин, осмотр таза или матки изнутри с помощью оптической трубочки
У мужчин, подсчет количества сперматозоидов и изучение их под микроскопом на предмет нормальности формы и подвижности
Иногда генетическое обследование
Как врачи лечат бесплодие?
Врачи будут лечить причину бесплодия, если она известна. Они рекомендуют паре прекратить курение и не злоупотреблять алкоголем, следить за весом и регулярно делать физические упражнения.
Иногда врачи не могут выяснить причину бесплодия. Но они все еще могут лечить вас, чтобы повысить шансы на наступление беременности или на более раннее наступление беременности.
Врачи могут:
Дать женщине препарат, который стимулирует высвобождение яйцеклеток из яичников
Выполнить внутриматочную инсеминацию (ВМИ), процедуру, при которой врачи с помощью шприца вводят сперматозоиды в матку
Выполнить хирургическое вмешательство для лечения непроходимости труб или других проблем
В некоторых случаях врачи могут рекомендовать применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). С помощью ВРТ яйцеклетка женщины оплодотворяется сперматозоидами мужчины в лаборатории, чтобы получить один или несколько эмбрионов. Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории называется оплодотворением «в пробирке». Затем эмбрион можно поместить в матку женщины.
Эти виды лечения работают не всегда. В качестве альтернативы беременности, пара может решить усыновить ребенка.
Лечение по поводу бесплодия может быть связано с серьезным стрессом. Вы можете испытывать чувства разочарования, расстройства или вины. Это может серьезным стрессом и для ваших взаимоотношений. Лечение бесплодия также может быть дорогим и занимать много времени. Стресс может привести к тревоге, проблемам со сном и приемом пищи, а также может влиять на вашу повседневную жизнь и работу. Это нормально. Также могут помочь консультации и группы поддержки.