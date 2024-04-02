Овуляция — это выход яйцеклетки из яичника женщины.

Обычно женщина овулирует примерно в середине периода между двумя последовательными менструациями. Например, если ваш менструальный цикл составляет 28 дней (считая от первого дня одной менструации до первого дня следующей), ваша овуляция обычно происходит приблизительно на 14 день.

Вероятность наступления беременности у женщины максимальна в случае частых занятий сексом в течение 3 дней перед овуляцией. Это наилучшее время для того, чтобы яйцеклетка подверглась воздействию спермы.

Если вы хотите выяснить, когда наступает овуляция, для этого есть лучшие способы, нежели подсчет дней. Эти методы более точны:

Измерение температуры тела

Использование набора для прогнозирования овуляции в домашних условиях

Температура тела Измеряйте температуру тела в одно и то же время каждое утро перед тем как встать с постели. Это ваша базальная температура тела. Ваша температура будет немного ниже за несколько дней до овуляции. Затем, когда овуляция произойдет, температура поднимется и останется более высокой до следующей менструации.

Измерение базальной температуры тела Изображение

Набор для прогнозирования овуляции Вы можете купить домашний набор для прогнозирования овуляции в аптеке. При помощи набора вы делаете анализ мочи на гормон, который повышается непосредственно перед овуляцией. Эти наборы более точны, чем метод измерения температуры тела.