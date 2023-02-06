Что такое беременность с высокой степенью риска?

Что такое беременность с высокой степенью риска?

Ни одного формального определения беременности с высокой степенью риска не существует. Как правило, беременность с высокой степенью риска означает следующее:

у женщины или младенца существует более высокая, чем обычно, вероятность заболеть или умереть;

вероятность развития осложнений до или после родов выше, чем обычно.

Беременность с высокой степенью риска возникает на фоне определенных состояний, называемых факторами риска. Проблемы могут возникать во время беременности, во время родов или в течение нескольких недель после родов.