Что такое беременность с высокой степенью риска?
Ни одного формального определения беременности с высокой степенью риска не существует. Как правило, беременность с высокой степенью риска означает следующее:
у женщины или младенца существует более высокая, чем обычно, вероятность заболеть или умереть;
вероятность развития осложнений до или после родов выше, чем обычно.
Беременность с высокой степенью риска возникает на фоне определенных состояний, называемых факторами риска. Проблемы могут возникать во время беременности, во время родов или в течение нескольких недель после родов.
Врачи очень тщательно наблюдают за беременностями с высокой степенью риска
Если ваша беременность считается беременностью высокого риска, вас могут направить к специальному врачу в клинику или больницу
Надлежащая медицинская помощь может спасти вашу жизнь и жизнь вашего ребенка.
Что может создавать высокий риск для вашей беременности?
Ниже перечислены некоторые типичные факторы, которые создают высокий риск для вашей беременности:
возраст (девочки младше 15 лет или женщины старше 35 лет подвержены более высокому риску);
курение, алкоголь или наркотики;
слишком низкая или высокая масса тела;
наличие проблем во время любых предыдущих беременностей, таких как выкидыш, либо слишком ранние (преждевременные) роды, либо слишком маловесный ребенок;
наличие медицинских проблем, таких как повышенное артериальное давление, диабет, заболевания сердца или серповидноклеточная анемия;
возникновение проблем во время беременности, например, когда плацента растет в нетипичном месте или слишком рано открепляется от матки. Плацента — это округлый плоский орган внутри матки, который соединяется с ребенком с помощью пупочного канатика;
инфицирование во время беременности, в том числе инфекциями почек, инфекциями, передающимися половым путем, и многими другими;
беременность несколькими плодами, например, двойня или тройня.
Что приводит к гибели матерей?
Уровень смертности от беременности различается в разных регионах мира. В Соединенных Штатах Америки на каждые 100 000 рожденных детей умирают 24 женщины. Многие из этих смертей можно было бы предотвратить, если бы мать могла получить медицинскую помощь на ранних этапах беременности. Наиболее распространенными причинами материнской смертности являются:
Кровотечение (кровоизлияние)
преэклампсия (разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности);
образование сгустков крови в легких;
Инфекции
осложнения заболеваний сердца, которые существовали до вашей беременности.
Что приводит к смерти детей?
Некоторые типичные причины гибели детей до или сразу после родов включают:
недоношенность (более 3 недель до предполагаемого срока родов);
врожденные пороки;
Инфекции
проблемы с плацентой (орган внутри матки, который обеспечивает питание и кровь плоду);
осложнения при родах, например, невозможность дыхания ребенка;
синдром внезапной гибели ребенка (SIDS, гибель здорового ребенка во время сна).
Как врачи распознают беременность высокого риска?
Врачи считают вашу беременность беременностью высокого риска в следующих случаях:
у вас присутствует один или несколько факторов риска;
роды развиваются более чем за 3 недели до предполагаемого срока;
у вас развилось повышенное артериальное давление (преэклампсия);
у вас наблюдается кровотечение из влагалища.
Как врачи лечат беременности с высокой степенью риска?
Врачи очень тщательно лечат вас и вашу беременность. Вам, возможно, придется обратиться к специальному врачу или в особую клинику, где лечат беременности с высокой степенью риска. Возможно, вам придется посещать врача чаще, чем женщинам, которые не подвержены высокому риску. Вам даже могут потребоваться визиты медсестры на дом.
Если у вас есть определенная медицинская проблема, создающая высокий риск для беременности, врачи будут лечить эту проблему. Вы должны обязательно принимать все препараты, предписанные вашим врачом и следовать специальной диете, которая вам назначена.