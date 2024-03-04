Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок. Глюкоза крови — основной источник энергии организма. Ваш организм переваривает все типы пищи, включая хлеб, фрукты, газированные напитки, макароны, в глюкозу крови.
Гормон инсулин контролирует уровень глюкозы в крови. Если в организме недостаточно инсулина или организм не реагирует должным образом на инсулин, уровень глюкозы в крови будет слишком высоким. Высокий уровень сахара в крови может вызвать множество проблем как у вас, так и у вашего ребенка.
Приблизительно у 4 % беременных женщин диабет развивается во время беременности. Диабет во время беременности называется гестационным диабетом.
Если у вас уже есть диабет, он может усугубиться во время беременности
У вас также диабет может развиться впервые во время беременности - этот диабет часто проходит после родов
Диабет во время беременности может приводить к серьезным проблемам у вас и у ребенка
Врачи обследуют всех беременных, чтобы выяснить, не развился ли у них диабет во время беременности
Врачи будут тщательно вас наблюдать, чтобы убедиться, что уровень глюкозы в крови остается близким к норме
Что вызывает диабет во время беременности?
Вероятность возникновения у вас гестационного диабета выше, если:
Диабет был у вас раньше
У вас ожирение
У вас есть близкие родственники, страдающие диабетом
Вы принадлежите к определенной этнической группе, такой как коренные американцы, выходцы из Южной или Восточной Азии, жители островов Тихого океана или испаноязычные/латиноамериканцы
Какие проблемы может вызывать диабет во время беременности?
Без лечения, диабет во время беременности может увеличить вероятность:
раннего выкидыша;
мертворождения ребенка (смерть наступает до или во время родов);
серьезных врожденных пороков;
низкого уровня сахара у ребенка;
желтухи (пожелтения кожи и белков глаз) у ребенка;
рождения крупного ребенка, что может создать проблемы во время вагинальных родов или может привести к кесареву сечению;
преэклампсии (опасная разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности).
Как врачи диагностируют диабет во время беременности?
Врачи обследуют всех беременных на диабет с помощью анализа крови. Большинство врачей рекомендуют пройти тест на толерантность к глюкозе. Во время этого теста:
Вы выпиваете очень сладкий напиток, содержащий много глюкозы
Через один час, врачи берут у вас образец крови и исследуют в нем уровень сахара
Если сахар крови очень высок, у вас есть гестационный диабет
Если уровень сахара в крови лишь немного повышен, врачи повторяют тест, добавляя еще больше глюкозы в напиток и измеряя уровень сахара в крови через 3 часа
Иногда врачи просто измеряют уровень сахара в крови, при этом вы не выпиваете напиток с сахаром. Это более быстрый и простой метод, но менее точный.
Как врачи лечат диабет во время беременности?
До беременности
Если у вас есть диабет и вы планируете забеременеть, врачи дадут вам следующие рекомендации для контроля уровня сахара в крови:
Соблюдать диету (избегать сладких продуктов, не набирать лишний вес)
Регулярные физические упражнения
Вводить инсулин
Во время беременности
Чтобы уменьшить риск возникновения у вас проблем, ваш врач будет сотрудничать с другими медицинскими работниками — медсестрами и специалистами по питанию. Они сделают следующее:
Попытаются добиться уровня сахара в крови, максимально приближенного к норме
Порекомендуют вам проверять уровень сахара в крови в домашних условиях несколько раз в день с помощью глюкометра
Назначат вам инсулин или другой препарат для снижения уровня сахара в крови
Будут контролировать состояние вашего ребенка путем контроля частоты его сердцебиений и с помощью ультразвукового исследования
Во время родов и родоразрешения
Если вы не родите до 39 недель, врачи могут вызвать роды с помощью лекарств
Врачи могут назначить вам инсулин внутривенно во время родов
После родов
Группа медработников будут тщательно наблюдать вашего ребенка и часто выполнять анализы крови
Если у вас был диабет до беременности, обычно вы сможете вернуться к дозировкам инсулина или препарата, который вы привыкли принимать, в течение недели после родов
Гестационный диабет обычно проходит после родов, но он может возникнуть снова во время следующей беременности, и у вас будет выше вероятность заболеть перманентным диабетом в более старшем возрасте