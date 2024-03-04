Сахарный диабет во время беременности

Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок. Глюкоза крови — основной источник энергии организма. Ваш организм переваривает все типы пищи, включая хлеб, фрукты, газированные напитки, макароны, в глюкозу крови.

Гормон инсулин контролирует уровень глюкозы в крови. Если в организме недостаточно инсулина или организм не реагирует должным образом на инсулин, уровень глюкозы в крови будет слишком высоким. Высокий уровень сахара в крови может вызвать множество проблем как у вас, так и у вашего ребенка.

Приблизительно у 4 % беременных женщин диабет развивается во время беременности. Диабет во время беременности называется гестационным диабетом.

Если у вас уже есть диабет, он может усугубиться во время беременности

У вас также диабет может развиться впервые во время беременности - этот диабет часто проходит после родов

Диабет во время беременности может приводить к серьезным проблемам у вас и у ребенка

Врачи обследуют всех беременных, чтобы выяснить, не развился ли у них диабет во время беременности

Врачи будут тщательно вас наблюдать, чтобы убедиться, что уровень глюкозы в крови остается близким к норме

Что вызывает диабет во время беременности? Вероятность возникновения у вас гестационного диабета выше, если: Диабет был у вас раньше

У вас ожирение

У вас есть близкие родственники, страдающие диабетом

Вы принадлежите к определенной этнической группе, такой как коренные американцы, выходцы из Южной или Восточной Азии, жители островов Тихого океана или испаноязычные/латиноамериканцы

Какие проблемы может вызывать диабет во время беременности? Без лечения, диабет во время беременности может увеличить вероятность: раннего выкидыша;

мертворождения ребенка (смерть наступает до или во время родов);

серьезных врожденных пороков;

низкого уровня сахара у ребенка;

желтухи (пожелтения кожи и белков глаз) у ребенка;

рождения крупного ребенка, что может создать проблемы во время вагинальных родов или может привести к кесареву сечению;

преэклампсии (опасная разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности).

Как врачи диагностируют диабет во время беременности? Врачи обследуют всех беременных на диабет с помощью анализа крови. Большинство врачей рекомендуют пройти тест на толерантность к глюкозе. Во время этого теста: Вы выпиваете очень сладкий напиток, содержащий много глюкозы

Через один час, врачи берут у вас образец крови и исследуют в нем уровень сахара

Если сахар крови очень высок, у вас есть гестационный диабет

Если уровень сахара в крови лишь немного повышен, врачи повторяют тест, добавляя еще больше глюкозы в напиток и измеряя уровень сахара в крови через 3 часа Иногда врачи просто измеряют уровень сахара в крови, при этом вы не выпиваете напиток с сахаром. Это более быстрый и простой метод, но менее точный.