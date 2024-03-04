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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сахарный диабет во время беременности

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок. Глюкоза крови — основной источник энергии организма. Ваш организм переваривает все типы пищи, включая хлеб, фрукты, газированные напитки, макароны, в глюкозу крови.

Гормон инсулин контролирует уровень глюкозы в крови. Если в организме недостаточно инсулина или организм не реагирует должным образом на инсулин, уровень глюкозы в крови будет слишком высоким. Высокий уровень сахара в крови может вызвать множество проблем как у вас, так и у вашего ребенка.

Приблизительно у 4 % беременных женщин диабет развивается во время беременности. Диабет во время беременности называется гестационным диабетом.

  • Если у вас уже есть диабет, он может усугубиться во время беременности

  • У вас также диабет может развиться впервые во время беременности - этот диабет часто проходит после родов

  • Диабет во время беременности может приводить к серьезным проблемам у вас и у ребенка

  • Врачи обследуют всех беременных, чтобы выяснить, не развился ли у них диабет во время беременности

  • Врачи будут тщательно вас наблюдать, чтобы убедиться, что уровень глюкозы в крови остается близким к норме

Что вызывает диабет во время беременности?

Вероятность возникновения у вас гестационного диабета выше, если:

  • Диабет был у вас раньше

  • У вас ожирение

  • У вас есть близкие родственники, страдающие диабетом

  • Вы принадлежите к определенной этнической группе, такой как коренные американцы, выходцы из Южной или Восточной Азии, жители островов Тихого океана или испаноязычные/латиноамериканцы

Какие проблемы может вызывать диабет во время беременности?

Без лечения, диабет во время беременности может увеличить вероятность:

Как врачи диагностируют диабет во время беременности?

Врачи обследуют всех беременных на диабет с помощью анализа крови. Большинство врачей рекомендуют пройти тест на толерантность к глюкозе. Во время этого теста:

  • Вы выпиваете очень сладкий напиток, содержащий много глюкозы

  • Через один час, врачи берут у вас образец крови и исследуют в нем уровень сахара

  • Если сахар крови очень высок, у вас есть гестационный диабет

  • Если уровень сахара в крови лишь немного повышен, врачи повторяют тест, добавляя еще больше глюкозы в напиток и измеряя уровень сахара в крови через 3 часа

Иногда врачи просто измеряют уровень сахара в крови, при этом вы не выпиваете напиток с сахаром. Это более быстрый и простой метод, но менее точный.

Как врачи лечат диабет во время беременности?

До беременности

Если у вас есть диабет и вы планируете забеременеть, врачи дадут вам следующие рекомендации для контроля уровня сахара в крови:

  • Соблюдать диету (избегать сладких продуктов, не набирать лишний вес)

  • Регулярные физические упражнения

  • Вводить инсулин

Во время беременности

Чтобы уменьшить риск возникновения у вас проблем, ваш врач будет сотрудничать с другими медицинскими работниками — медсестрами и специалистами по питанию. Они сделают следующее:

  • Попытаются добиться уровня сахара в крови, максимально приближенного к норме

  • Порекомендуют вам проверять уровень сахара в крови в домашних условиях несколько раз в день с помощью глюкометра

  • Назначат вам инсулин или другой препарат для снижения уровня сахара в крови

  • Будут контролировать состояние вашего ребенка путем контроля частоты его сердцебиений и с помощью ультразвукового исследования

Во время родов и родоразрешения

  • Если вы не родите до 39 недель, врачи могут вызвать роды с помощью лекарств

  • Врачи могут назначить вам инсулин внутривенно во время родов

После родов

  • Группа медработников будут тщательно наблюдать вашего ребенка и часто выполнять анализы крови

  • Если у вас был диабет до беременности, обычно вы сможете вернуться к дозировкам инсулина или препарата, который вы привыкли принимать, в течение недели после родов

  • Гестационный диабет обычно проходит после родов, но он может возникнуть снова во время следующей беременности, и у вас будет выше вероятность заболеть перманентным диабетом в более старшем возрасте

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.