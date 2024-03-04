Повышенное артериальное давление (гипертензия) — это состояние, при котором давление крови в артериях слишком высокое. Артерии — это сосуды, которые несут кровь от сердца к телу. Слишком высокое артериальное давление подвергает стрессу ваше сердце и повреждает ваши кровеносные сосуды и другие органы. Нелеченое повышенное артериальное давление может привести к проблемам с сердцем, почками, или к инсульту.
Что такое повышенное артериальное давление во время беременности?
Во время беременности, артериальное давление у женщины обычно снижается. Даже слегка повышенное артериальное давление может быть признаком проблем у вас и у вашего ребенка.
Существует 3 типа повышенного артериального давления во время беременности:
Хроническое повышенное артериальное давление: у вас уже было повышенное артериальное давление до наступления беременности
Гестационное повышенное артериальное давление: повышенное артериальное давление, которое развилось после 20-й недели беременности и обычно проходит в течение нескольких недель после рождения ребенка
Преэклампсия: повышенное артериальное давление на поздних сроках беременности при аномальном уровне белка в вашей моче
Каковы симптомы повышенного артериального давления во время беременности?
Повышение артериального давления обычно не вызывает симптомов. Невозможно определить степень повышения артериального давления на основании самочувствия.
Однако если у вас преэклампсия, у вас могут наблюдаться следующие явления:
Головные боли
отек кистей рук и стоп.
Как нелеченое повышенное артериальное давление может повлиять на меня и на моего ребенка?
Повышенное артериальное давление во время беременности может вызвать серьезные проблемы у вас и у вашего ребенка.
У вас возможны следующие проблемы:
У вашего ребенка возможны следующие проблемы:
слишком малый вес;
отслоение плаценты (когда плацента слишком рано отделяется от матки);
внутриутробная смерть (мертворождение).
Преэклампсия может привести к эклампсии. При эклампсии у вас возникают судороги (непроизвольные движения и подергивания тела) и иногда проблемы со стороны системы крови и печени. Эти проблемы могут угрожать вашей жизни и жизни вашего ребенка.
Как врачи могут распознать наличие у меня повышенного артериального давления во время беременности?
Врачи будут измерять ваше артериальное давление (с помощью прибора с манжетой) на каждом визите к врачу.
Кроме того, врачи назначат анализ мочи на наличие белка, чтобы узнать, нет ли у вас преэклампсии.
Как врачи лечат повышенное артериальное давление во время беременности?
Врачи:
Назначат вам препарат для снижения артериального давления
Научать вас измерять артериальное давление дома
Назначат анализы для контроля работы почек и печени
Сделают ультразвуковое исследование, чтобы выяснить, как растет ваш ребенок
Проведут вам досрочно родоразрешение в случае тяжелой преэклампсии
Если у вас повышенное или очень высокое артериальное давление, врачи назначат вам постельный режим и могут провести вас родоразрешение немного раньше (в срок от 37 до 39 недель).
Если у вас очень высокое артериальное давление (180/110 или выше), ваш врач может направить вас в больницу для лечения на протяжении последних месяцев вашей беременности.
Хотя повышенное артериальное давление, которое развивается во время беременности, может пройти после родов, у вас может развиться хронически повышенное артериальное давление в более позднем возрасте.