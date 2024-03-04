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Повышенное артериальное давление во время беременности

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Повышенное артериальное давление (гипертензия) — это состояние, при котором давление крови в артериях слишком высокое. Артерии — это сосуды, которые несут кровь от сердца к телу. Слишком высокое артериальное давление подвергает стрессу ваше сердце и повреждает ваши кровеносные сосуды и другие органы. Нелеченое повышенное артериальное давление может привести к проблемам с сердцем, почками, или к инсульту.

Что такое повышенное артериальное давление во время беременности?

Во время беременности, артериальное давление у женщины обычно снижается. Даже слегка повышенное артериальное давление может быть признаком проблем у вас и у вашего ребенка.

Существует 3 типа повышенного артериального давления во время беременности:

  • Хроническое повышенное артериальное давление: у вас уже было повышенное артериальное давление до наступления беременности

  • Гестационное повышенное артериальное давление: повышенное артериальное давление, которое развилось после 20-й недели беременности и обычно проходит в течение нескольких недель после рождения ребенка

  • Преэклампсия: повышенное артериальное давление на поздних сроках беременности при аномальном уровне белка в вашей моче

Каковы симптомы повышенного артериального давления во время беременности?

Повышение артериального давления обычно не вызывает симптомов. Невозможно определить степень повышения артериального давления на основании самочувствия.

Однако если у вас преэклампсия, у вас могут наблюдаться следующие явления:

  • Головные боли

  • отек кистей рук и стоп.

Как нелеченое повышенное артериальное давление может повлиять на меня и на моего ребенка?

Повышенное артериальное давление во время беременности может вызвать серьезные проблемы у вас и у вашего ребенка.

У вас возможны следующие проблемы:

У вашего ребенка возможны следующие проблемы:

Преэклампсия может привести к эклампсии. При эклампсии у вас возникают судороги (непроизвольные движения и подергивания тела) и иногда проблемы со стороны системы крови и печени. Эти проблемы могут угрожать вашей жизни и жизни вашего ребенка.

Как врачи могут распознать наличие у меня повышенного артериального давления во время беременности?

Врачи будут измерять ваше артериальное давление (с помощью прибора с манжетой) на каждом визите к врачу.

Кроме того, врачи назначат анализ мочи на наличие белка, чтобы узнать, нет ли у вас преэклампсии.

Как врачи лечат повышенное артериальное давление во время беременности?

Врачи:

  • Назначат вам препарат для снижения артериального давления

  • Научать вас измерять артериальное давление дома

  • Назначат анализы для контроля работы почек и печени

  • Сделают ультразвуковое исследование, чтобы выяснить, как растет ваш ребенок

  • Проведут вам досрочно родоразрешение в случае тяжелой преэклампсии

Если у вас повышенное или очень высокое артериальное давление, врачи назначат вам постельный режим и могут провести вас родоразрешение немного раньше (в срок от 37 до 39 недель).

Если у вас очень высокое артериальное давление (180/110 или выше), ваш врач может направить вас в больницу для лечения на протяжении последних месяцев вашей беременности.

Хотя повышенное артериальное давление, которое развивается во время беременности, может пройти после родов, у вас может развиться хронически повышенное артериальное давление в более позднем возрасте.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.