Как нелеченое повышенное артериальное давление может повлиять на меня и на моего ребенка?

Как нелеченое повышенное артериальное давление может повлиять на меня и на моего ребенка?

Повышенное артериальное давление во время беременности может вызвать серьезные проблемы у вас и у вашего ребенка.

У вас возможны следующие проблемы:

У вашего ребенка возможны следующие проблемы:

слишком малый вес;

отслоение плаценты (когда плацента слишком рано отделяется от матки);

внутриутробная смерть (мертворождение).

Преэклампсия может привести к эклампсии. При эклампсии у вас возникают судороги (непроизвольные движения и подергивания тела) и иногда проблемы со стороны системы крови и печени. Эти проблемы могут угрожать вашей жизни и жизни вашего ребенка.